Путин озаботился судьбой детей участников СВО
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел встречу с главой Кабардино-Балкарии К. Коковым
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Президент России Владимир Путин 23 октября на встрече с главой Кабардино-Балкарской Республики Казбеком Коковым в Кремле призвал уделять особое внимание детям участников спецоперации на Украине
Коков рассказал президенту, как в регионе реализуется проект "Дети героев". В рамках проекта в республике контролируется ситуация с детьми военнослужащих, участвующих в спецоперации.
"Здесь всё важно, но то, что вы сказали про детей, ‒ это особое внимание, конечно. К детям наших ребят нужно проявлять особое внимание и заботу о них, как о своих собственных", - сказал российский лидер.
Коков пообещал, что "так и будет".
"Проект направлен на то, что быть сыном, дочкой участника специальной военной операции ‒ это гордо, это престижно, именно на это будет направлено", - заверил он.
На встрече также обсуждалось социально-экономическое развитие региона и реализация национальных проектов.
11 октября, 08:00Детей иностранцев-участников СВО предложили обучать бесплатноДепутат Госдумы Яна Лантратова направила заместителю председателя СФ Андрею Турчаку письмо, в котором предложила предоставить детям иностранных граждан, участвующих в спецоперации и служащих по контракту в Вооружённых силах РФ, право на бесплатное обучение в колледжах. Об этом со ссылкой на документ 11 октября сообщает РИА Новости