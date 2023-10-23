https://ukraina.ru/20231023/1050410570.html

Путин озаботился судьбой детей участников СВО

Путин озаботился судьбой детей участников СВО - 23.10.2023 Украина.ру

Путин озаботился судьбой детей участников СВО

Президент России Владимир Путин 23 октября на встрече с главой Кабардино-Балкарской Республики Казбеком Коковым в Кремле призвал уделять особое внимание детям участников спецоперации на Украине

2023-10-23T15:02

2023-10-23T15:02

2023-10-23T15:02

дети

владимир путин

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Коков рассказал президенту, как в регионе реализуется проект "Дети героев". В рамках проекта в республике контролируется ситуация с детьми военнослужащих, участвующих в спецоперации."Здесь всё важно, но то, что вы сказали про детей, ‒ это особое внимание, конечно. К детям наших ребят нужно проявлять особое внимание и заботу о них, как о своих собственных", - сказал российский лидер.Коков пообещал, что "так и будет".На встрече также обсуждалось социально-экономическое развитие региона и реализация национальных проектов.

https://ukraina.ru/20231011/1050078115.html

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2023

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дети, владимир путин, новости, россия, сво