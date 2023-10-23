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Русская тень на математике: в Литве разгорелся скандал из-за купленных в школы учебников

Русская тень на математике: в Литве разгорелся скандал из-за купленных в школы учебников - 23.10.2023 Украина.ру

Русская тень на математике: в Литве разгорелся скандал из-за купленных в школы учебников

Одному из совладельцев компании-издательства пришлось объяснять, что политика не может изменить результат сложения 2+2 – все равно будет 4, сообщает литовское радио LRT

2023-10-23T13:43

2023-10-23T13:43

2023-10-23T13:43

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Более сотни литовских школ осенью этого года приобрели учебники по математике у литовско-российско-голландской компании "TEV". Акционерами компании являются граждане Литвы, Нидерландов и России. Когда обнаружился факт присутствия российского бизнесмена в руководстве издательства, литовскому представителю компании пришлось объяснять, что акционер из России не имеет влияния на содержание учебников. Акционером компании является российский математик Владимир Хохлов. Он также имеет компанию в Москве, которая выпускает математический журнал и другие научные издания. Компанией управляет его жена Вера Хохлова.

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