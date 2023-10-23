Русская тень на математике: в Литве разгорелся скандал из-за купленных в школы учебников - 23.10.2023 Украина.ру
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Русская тень на математике: в Литве разгорелся скандал из-за купленных в школы учебников
Русская тень на математике: в Литве разгорелся скандал из-за купленных в школы учебников - 23.10.2023 Украина.ру
Русская тень на математике: в Литве разгорелся скандал из-за купленных в школы учебников
Одному из совладельцев компании-издательства пришлось объяснять, что политика не может изменить результат сложения 2+2 – все равно будет 4, сообщает литовское радио LRT
2023-10-23T13:43
2023-10-23T13:43
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литва
учебники
математика
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Более сотни литовских школ осенью этого года приобрели учебники по математике у литовско-российско-голландской компании "TEV". Акционерами компании являются граждане Литвы, Нидерландов и России. Когда обнаружился факт присутствия российского бизнесмена в руководстве издательства, литовскому представителю компании пришлось объяснять, что акционер из России не имеет влияния на содержание учебников. Акционером компании является российский математик Владимир Хохлов. Он также имеет компанию в Москве, которая выпускает математический журнал и другие научные издания. Компанией управляет его жена Вера Хохлова.
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новости, литва, учебники, математика, политика
Новости, Литва, учебники, математика, политика

Русская тень на математике: в Литве разгорелся скандал из-за купленных в школы учебников

13:43 23.10.2023
 
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Одному из совладельцев компании-издательства пришлось объяснять, что политика не может изменить результат сложения 2+2 – все равно будет 4, сообщает литовское радио LRT
Более сотни литовских школ осенью этого года приобрели учебники по математике у литовско-российско-голландской компании "TEV". Акционерами компании являются граждане Литвы, Нидерландов и России. Когда обнаружился факт присутствия российского бизнесмена в руководстве издательства, литовскому представителю компании пришлось объяснять, что акционер из России не имеет влияния на содержание учебников.

"Я бы понял, если бы это были учебники истории, тогда можно было бы их интерпретировать. А математика – два плюс два всегда четыре, неважно в какой стране. Могут быть самые разные люди, самые разные претензии, но в математике нет политики. (...) Мы издаем школьные учебники. То, что акционеры из Нидерландов и из России, на учебники не влияет", – подчеркивает замдиректора и акционер компании Т. Шейбакас.

Акционером компании является российский математик Владимир Хохлов. Он также имеет компанию в Москве, которая выпускает математический журнал и другие научные издания. Компанией управляет его жена Вера Хохлова.
Будапешт
29 августа, 16:18
Учебник Мединского возмутил венгров, но от истории им никуда не деться Историк Золтан Джадж считает, что нужно вызвать посла России в Венгрии в МИД на разговор. Его российские коллеги считают, что в российском учебнике нет места фальсификации истории, когда речь идет о событиях в Венгрии 1956 года
 
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