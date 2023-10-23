Русская тень на математике: в Литве разгорелся скандал из-за купленных в школы учебников
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Одному из совладельцев компании-издательства пришлось объяснять, что политика не может изменить результат сложения 2+2 – все равно будет 4, сообщает литовское радио LRT
Более сотни литовских школ осенью этого года приобрели учебники по математике у литовско-российско-голландской компании "TEV". Акционерами компании являются граждане Литвы, Нидерландов и России. Когда обнаружился факт присутствия российского бизнесмена в руководстве издательства, литовскому представителю компании пришлось объяснять, что акционер из России не имеет влияния на содержание учебников.
"Я бы понял, если бы это были учебники истории, тогда можно было бы их интерпретировать. А математика – два плюс два всегда четыре, неважно в какой стране. Могут быть самые разные люди, самые разные претензии, но в математике нет политики. (...) Мы издаем школьные учебники. То, что акционеры из Нидерландов и из России, на учебники не влияет", – подчеркивает замдиректора и акционер компании Т. Шейбакас.
Акционером компании является российский математик Владимир Хохлов. Он также имеет компанию в Москве, которая выпускает математический журнал и другие научные издания. Компанией управляет его жена Вера Хохлова.
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