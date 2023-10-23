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Стефанчук ждёт письменного приглашения на переговоры о вступлении в ЕС

Стефанчук ждёт письменного приглашения на переговоры о вступлении в ЕС - 23.10.2023 Украина.ру

Стефанчук ждёт письменного приглашения на переговоры о вступлении в ЕС

Киев ожидает на днях получить заключение Евросоюза о выполнении Украиной условий для начала переговоров о вступлении в союз. Об этом 23 октября в Праге заявил спикер украинского парламента Руслан Стефанчук

2023-10-23T13:33

2023-10-23T13:33

2023-10-23T13:33

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В ближайшие дни Украина получит письменную оценку о выполнении рекомендаций Европейской комиссии для начала переговоров о вступлении в Европейский Союз, сообщил председатель Верховной РадыРассказывая о перспективах членства постсоветской республики в ЕС, председатель Верховной Рады Украины напомнил о рекомендациях Еврокомиссии для официального Киева и отосланном в Брюссель отчёте. В этой связи он сообщил украинским телезрителям, что ожидает "письменной оценки буквально уже в ближайшие дни".По его словам, после отправленного отчёта о выполнении семи рекомендаций ЕК и ответа на него Киев и Брюссель проведут серию переговоров. При этом украинское руководство осень надеется на то, "что в конце этого года Европейский Совет примет решение об открытии переговоров о полноценном членстве Украины в Евросоюзе"."Это уже наша финишная прямая, которую мы должны пройти, пройти с честью, чтобы получить статус страны Европейского союза", - уверен спикер ВРУ.До этого, 14 октября, министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил о намерении заблокировать начало переговоров о принятии Украины в Евросоюз. Будапешт добивается от Киева отмены законов, дискриминирующих венгерское меньшинство – в том числе в Закарпатье.Статус кандидата в члены ЕС может быть предоставлен при предоставлении Киевом надлежащего отчёта о выполнении требований Еврокомиссии к постсоветской республике. Ранее вступлению в Евросоюз постсоветских прибалтийских республик предшествовало вступление в НАТО. Североатлантический альянс не готов назвать даже приблизительных сроков рассмотрения заявки Киева на получение статуса кандидата в члены этого военно-политического блока.

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