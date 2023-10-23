Стефанчук ждёт письменного приглашения на переговоры о вступлении в ЕС - 23.10.2023 Украина.ру
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Стефанчук ждёт письменного приглашения на переговоры о вступлении в ЕС
Стефанчук ждёт письменного приглашения на переговоры о вступлении в ЕС - 23.10.2023 Украина.ру
Стефанчук ждёт письменного приглашения на переговоры о вступлении в ЕС
Киев ожидает на днях получить заключение Евросоюза о выполнении Украиной условий для начала переговоров о вступлении в союз. Об этом 23 октября в Праге заявил спикер украинского парламента Руслан Стефанчук
2023-10-23T13:33
2023-10-23T13:33
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петер сийярто
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В ближайшие дни Украина получит письменную оценку о выполнении рекомендаций Европейской комиссии для начала переговоров о вступлении в Европейский Союз, сообщил председатель Верховной РадыРассказывая о перспективах членства постсоветской республики в ЕС, председатель Верховной Рады Украины напомнил о рекомендациях Еврокомиссии для официального Киева и отосланном в Брюссель отчёте. В этой связи он сообщил украинским телезрителям, что ожидает "письменной оценки буквально уже в ближайшие дни".По его словам, после отправленного отчёта о выполнении семи рекомендаций ЕК и ответа на него Киев и Брюссель проведут серию переговоров. При этом украинское руководство осень надеется на то, "что в конце этого года Европейский Совет примет решение об открытии переговоров о полноценном членстве Украины в Евросоюзе"."Это уже наша финишная прямая, которую мы должны пройти, пройти с честью, чтобы получить статус страны Европейского союза", - уверен спикер ВРУ.До этого, 14 октября, министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил о намерении заблокировать начало переговоров о принятии Украины в Евросоюз. Будапешт добивается от Киева отмены законов, дискриминирующих венгерское меньшинство – в том числе в Закарпатье.Статус кандидата в члены ЕС может быть предоставлен при предоставлении Киевом надлежащего отчёта о выполнении требований Еврокомиссии к постсоветской республике. Ранее вступлению в Евросоюз постсоветских прибалтийских республик предшествовало вступление в НАТО. Североатлантический альянс не готов назвать даже приблизительных сроков рассмотрения заявки Киева на получение статуса кандидата в члены этого военно-политического блока.
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новости, украина, украина-ес, новости украины, евроинтеграция, членство, еврокомиссия, венгрия, петер сийярто, руслан стефанчук, верховная рада
Новости, Украина, Украина-ЕС, Новости Украины, евроинтеграция, членство, Еврокомиссия, Венгрия, Петер Сийярто, Руслан Стефанчук, Верховная Рада

Стефанчук ждёт письменного приглашения на переговоры о вступлении в ЕС

13:33 23.10.2023
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
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Киев ожидает на днях получить заключение Евросоюза о выполнении Украиной условий для начала переговоров о вступлении в союз. Об этом 23 октября в Праге заявил спикер украинского парламента Руслан Стефанчук
В ближайшие дни Украина получит письменную оценку о выполнении рекомендаций Европейской комиссии для начала переговоров о вступлении в Европейский Союз, сообщил председатель Верховной Рады
Рассказывая о перспективах членства постсоветской республики в ЕС, председатель Верховной Рады Украины напомнил о рекомендациях Еврокомиссии для официального Киева и отосланном в Брюссель отчёте. В этой связи он сообщил украинским телезрителям, что ожидает "письменной оценки буквально уже в ближайшие дни".
По его словам, после отправленного отчёта о выполнении семи рекомендаций ЕК и ответа на него Киев и Брюссель проведут серию переговоров. При этом украинское руководство осень надеется на то, "что в конце этого года Европейский Совет примет решение об открытии переговоров о полноценном членстве Украины в Евросоюзе".
"Это уже наша финишная прямая, которую мы должны пройти, пройти с честью, чтобы получить статус страны Европейского союза", - уверен спикер ВРУ.
До этого, 14 октября, министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил о намерении заблокировать начало переговоров о принятии Украины в Евросоюз. Будапешт добивается от Киева отмены законов, дискриминирующих венгерское меньшинство – в том числе в Закарпатье.
Статус кандидата в члены ЕС может быть предоставлен при предоставлении Киевом надлежащего отчёта о выполнении требований Еврокомиссии к постсоветской республике. Ранее вступлению в Евросоюз постсоветских прибалтийских республик предшествовало вступление в НАТО. Североатлантический альянс не готов назвать даже приблизительных сроков рассмотрения заявки Киева на получение статуса кандидата в члены этого военно-политического блока.
Зеленский Санду
16 октября, 20:23
Санду: "расширение ЕС является инвестицией в безопасность всего континента"Прага и Кишинёв едины в позитивном восприятии расширения Евросоюза за счёт республик бывшего СССР. Об этом 16 октября в Праге заявила президент Молдавии Майя Санду.
 
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