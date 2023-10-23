https://ukraina.ru/20231023/1050406881.html

Ростислав Ищенко: Россия оставила Киев без оружия и Байдена без денег, заставив Шольца бегать по потолку

Ростислав Ищенко: Россия оставила Киев без оружия и Байдена без денег, заставив Шольца бегать по потолку - 23.10.2023 Украина.ру

Ростислав Ищенко: Россия оставила Киев без оружия и Байдена без денег, заставив Шольца бегать по потолку

Украинским православным людям сейчас важно просто сохранить себя, возвращение нормальных времен уже не за горами, считает политолог Ростислав Ищенко

2023-10-23T16:02

2023-10-23T16:02

2023-10-23T16:02

интервью

ростислав ищенко

украина

упц

сша

джо байден

израиль

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Ранее президент США Джо Байден обратился к нации и к Конгрессу с просьбой выделить 100 миллиардов долларов в помощь Украине, Тайваню и Израилю. Киеву из этой суммы обещают выделить 60 миллиардов. Причем полторы недели назад обещали дать сто миллиардов.– Ростислав Владимирович, сколько из этой суммы перепадет Украине, и перепадет ли что-то вообще?– Обещать – не значит жениться. Полторы недели назад то же говорили про сто миллиардов непонятно кому – то ли Израилю, то ли Украине, то ли всем вместе. Да, Байден собирался запросить, но он всегда очень невнятно выражается. Тем более, в Украине уже запрашивали 24 миллиарда и не получили ничего.Я уже говорил, что попытка увязать все в один узел (помощь Израилю, Тайваню и Украине) – это ход администрации Байдена, потому что США вообще любят увязывать разные не связанные между собой процессы. Расчет на то, что Тайваню и – уж тем более – Израилю Конгресс не откажет. Соответственно, деньги пойдут и на Украину тоже.То, что на Украину пойдет 60 миллиардов – я очень сильно сомневаюсь. Не представляю себе, где там можно 60 миллиардов потратить, а воровать на пару с Зеленским Байдену будет слишком жирно. Это очень большой кусок, тем более накануне своих собственных выборов. Могут разорвать и до выборов.Поэтому – хорошо, если Украина получит шесть миллиардов из этой суммы. Для Украины хорошо. Или хотя бы десять.Мы же сейчас сталкиваемся с ситуацией, когда деньги есть – оружия нет. В том числе и Израиль испытывает дефицит вооружений и просит у США поставок.Американцы говорят: мы-то поставки сейчас организовываем, но у нас у самих арсеналы истощены. И европейцы ходят, ноют. Они говорят: "Мы евреев очень любим, а арабов так не любим, что кушать не можем. Мы и хотели бы поставить побольше туда патронов-снарядов и всего остального, чем можно в Газе арабов убивать, но у нас не получается, потому что мы все уже поставили на Украину".Это правда. Мы же видим, что Германия, как ни бегал Шольц по потолку, смогла поставить на Украину в этом году только лишь десять "Леопардов".– По сути это капля в море.– Да. А в прошлом году они поставили свыше сотни. В этом году – уже только десять. Хотя тоже говорили, что у них здесь за складом завалялось две или три сотни. Мол, сейчас мы быстро завернем в бумагу, перевяжем ленточкой, пошлем на Украину. Оказалось, что заворачивать в бумагу особенно нечего. Их надо вначале починить, а починить тоже не получается. Поэтому пошло такими вот порциями по десять штук.У Украины-то техника заканчивается. Это нам с вами все равно, когда сходить в кино – на этой неделе или еще через четыре недели. Им-то воевать надо, они ждать не могут. Вопрос упирается не только в деньги. Деньги нужны на то, чтобы собирать голодное украинское чиновничество, которое наполовину будет все это разворовывать.Даже сказать, что на выплату пенсий эти деньги пойдут, я не могу. Во-первых, Украина все-таки свой бюджет какой-то имеет. По крайней мере, на пенсионеров у них хватит. Во-вторых, украинцев готовят к тому, что придется платить в два-три раза больше за электроэнергию, за газ и за все остальное.Им заранее говорят: сейчас Россия все это уничтожит. Россия еще не стреляет. Даже не говорит, что будет стрелять. Отопительный сезон, кстати, уже начался, даже на Украине. Но там говорят: сейчас Россия как бабахнет – и все, наша энергетика рухнет. Поэтому мы будем всех отключать.- А почему это происходит? - Потому что у украинцев нет денег, чтобы платить. Хозяева облэнерго пытаются переориентировать потоки своей электроэнергии туда, где за них заплатят. Кроме того, увеличить расценки внутри страны требуют украинские кредиторы, в том числе МВФ, которые всегда требуют увеличить расценки.Но, как вы понимаете, сказать населению, что мы просто увеличиваем расценки, спросят: а почему, что случилось такое, днепровская вода подорожала, которая крутит турбины, что произошло такое, что электричество вдруг резко выросло в цене?А если сказать, что мы увеличим расценки, потому что Россия разрушила нашу энергетику и ее теперь надо восстанавливать, на это деньги нужны – ну, вроде как справедливо. Хочешь кататься – умей и саночки возить.Поэтому украинцев готовят к тотальному подорожанию, а это значит, что какие-то американские деньги не особенно собираются расходовать на поддержание социальной стабильности.Итак, на оружие деньги есть, но оружия нет. На социальную стабильность денег нет, и социальной стабильности нет. Но вопрос можно решить, отправив нестабильных на фронт, их там убьют и – все в порядке.Значит, зачем Украине 60 миллиардов, куда она их денет? Тем более, что США даже в прошлом году, когда финансирование шло по принципу "вам еще надо – возьмите", они Украине выделили 43 миллиарда. Совместно с ЕС и остальными – свыше 100 миллиардов. Но Европейский Союз не говорил о сокращении, наоборот, говорил, что – "мы постараемся увеличить финансирование раза в полтора".Зачем США еще увеличивать финансирование, если на эти деньги все равно ничего не купишь, ведь их нельзя с толком использовать?Для Байдена и его команды это очень трудная проблема, если в Конгрессе решить вопрос с финансированием конкретно Украины. Кроме того, это опасная затея перед выборами, потому что это чисто коррупционная схема.Понятно, что если даже в нее не будет завязан сам Байден, то будет завязано его окружение. И перед выборами, с учетом истории с Хантером, с учетом историй многочисленных с самим Байденом – это ему совершенно не надо, потому что старик все еще верит, что может победить на выборах.– Верховная Рада проголосовала за запрет Украинской Православной Церкви. Пока только в первом чтении, но понятно, что за вторым дело не станет. Другие действующие православные храмы теперь тоже заберут? – Заберут, конечно. Их бы забрали и без официального запрета. А так заберут, наверное, быстрее. Потому что будет повод прийти и сказать: "Вы здесь никто, вы запрещены, поэтому уходите".Понятно, что УПЦ не будет перерегистрироваться в какой-нибудь клуб вышивания крестиком по интересам и не будет говорить: "У нас здесь теперь не храм, а клуб". Так можно сказать – "мы теперь не УПЦ, это вообще не храм, это наша собственность, отстаньте от нас, не морочьте нам голову". Но Церковь так сказать не может, она не может мимикрировать.К ней придут и скажут: "Вы запрещенная организация, вы здесь ведете запрещенную деятельность, давайте выметайтесь отсюда, здесь теперь будем мы служить – ПЦУ". Так что — да, я думаю, ускорится отъем храмов. Мы и раньше говорили, что этот процесс будет идти с ускорением. Просто потому, что режим Зеленского пытается до своего логического завершения выполнить работу по полному уничтожению УПЦ.Учитывая, что УПЦ поддерживала ВСУ и что она всегда находилась в режиме колебания, выступала за украинскую независимость, а с украинской независимостью сейчас вопрос очень сложный, я рассчитываю, что ее никогда больше не будет – ни Украины, ни независимости – то вопрос о том, нужна ли УПЦ после Украины, мне кажется риторическим.Я не вижу большой проблемы в том, что Зеленский ее ликвидирует. Потому что с занятием этих территорий всякая ПЦУ исчезает, и там появляются РПЦ. И те же священники, которые служили в УПЦ и остались верными своим взглядам, переходят в РПЦ и начинают служить.Я не вижу проблем в тех же самых храмах. Да, на данный момент это будет проблема для православных – где молиться, как молиться, потому что их даже сейчас, пока еще запрета нет, их преследуют даже в том случае, если они пытаются организовывать молитвенные собрания в домах священников – уже не в храмах, а просто где-то в сараях, в домах священниках, в любом подвернувшемся помещении.Потому что храмы ПЦУ получила – а у нее верующих нет, а с храма деньги не надоишь. Нужны люди, которые их принесут. Поэтому теперь, отобрав храмы, они пытаются отобрать и верующих, но это значительно более сложные процессы. Не так просто решить.Если бы у них было впереди несколько столетий или хотя бы десятилетий – они могли бы рассчитывать и в этом процессе на успех. Тем более, что сейчас процесс перековки сознания идет быстрее, чем в доисторические или ранние исторические времена. Но у них нет в запасе ни столетий, ни десятилетий. Я не уверен, что у них годы есть. Скорее всего, и года в запасе нет.Поэтому храмы они отобрать, наверное, успеют. Окончательно разрушить УПЦ – наверное успеют, или почти окончательно разрушить. Серьезного сопротивления, судя по всему, им оказываться не будет, потому что, как вы видите, точно так же, как русские и русскоязычные шли на фронт воевать за Украину – не хотели, но шли, когда их отправили - точно так же прихожане УПЦ идут на фронт умирать за ПЦУ.– Но не все.– Не все, конечно, но мы же говорим об общей тенденции. Единицы всегда находятся.– Что посоветуете сейчас тем людям, которые не предают ни Бога, ни веру, тем нашим союзникам, которые остаются еще. Я много таких знаю, которые до сих пор ходят именно в храмы Московского Патриархата, такие еще пока есть, но уже скоро их не будет. Что этим людям делать?– Сохранить себя. Какое-то время молиться можно и не в храме, потому что надо просто дождаться возвращения нормальной власти. Церковь в свое время к сопротивлению не призвала своих прихожан - и уже очевидно, что не призовет.Уже практически изъяли Киево-Печерскую лавру, уже блокируют Почаевскую лавру. Это наиболее мощные святыни, вокруг которых действительно собирались люди. На их базе можно было организовать широкое движение в защиту истинного Православия. Но этого не произошло.Что может единица? Как писал Маяковский, "единица – ноль". В лучшем случае, она может сохранить себя. Потому что эти люди не организованы, их никто не поведет за собой. Если они будут просто устраивать одиночные акции, их в лучшем случае пересажают, а в худшем случае — перестреляют. Или переловят и отправят на фронт. Чтобы свои патроны на них не тратить, их отправят под наши пули и снаряды.На фронте же тоже, даже если ты хочешь сдаться – надо же еще суметь сдаться, надо же добраться до позиций наших частей. Тут тоже непростое решение. Могут убить по пути, причем и свои могут убить по пути, и наши. У тебя же на лбу не написано, куда ты бежишь.Так что сейчас важно сохранить себя, сохранить свою веру и дождаться нормальных времен. Думаю, они не за горами.

https://ukraina.ru/20230227/1043912675.html

https://ukraina.ru/20231020/1050363017.html

https://ukraina.ru/20231019/1050299239.html

https://ukraina.ru/20230830/1049031601.html

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Татьяна Чугаенко

Татьяна Чугаенко

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Татьяна Чугаенко

интервью, ростислав ищенко, украина, упц, сша, джо байден, израиль