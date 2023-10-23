Киев заготовил очень мало угля на зиму - бывший премьер - 23.10.2023 Украина.ру
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Киев заготовил очень мало угля на зиму - бывший премьер
Киев заготовил очень мало угля на зиму - бывший премьер - 23.10.2023 Украина.ру
Киев заготовил очень мало угля на зиму - бывший премьер
Киевские власти абсолютно не готовы к зиме, заявил 23 октября в своем телеграм-канале бывший премьер-министр Украины Николай Азаров
2023-10-23T09:54
2023-10-23T10:04
уголь
зима
украина
новости
николай азаров
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"Киевский режим не заготовил к отопительному сезону необходимые запасы угля и газа, не провел плановые работы. Угля заготовлено примерно в 3-4 раза меньше необходимого, электроэнергии на всех украинцев не хватит", - написал Азаров.По данным экс-премьера, при потребности энергетической системы Украины примерно в 1,8-3 миллиона тонн угля, заготовлено около 700 тысяч тонн.Ранее замминистра иностранных дел Украины Антон Демехин обратился к властям Индонезии с просьбой помочь обеспечить страну несколькими сотнями генераторов электроэнергии, которые необходимы, чтобы пережить грядущую зиму.
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уголь, зима, украина, новости, николай азаров
уголь, зима, Украина, Новости, Николай Азаров

Киев заготовил очень мало угля на зиму - бывший премьер

09:54 23.10.2023 (обновлено: 10:04 23.10.2023)
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкОбогатительная фабрика "Каскад" ОАО "Кузбасская топливная компания"
Обогатительная фабрика Каскад ОАО Кузбасская топливная компания - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
© РИА Новости . Александр Кряжев
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Киевские власти абсолютно не готовы к зиме, заявил 23 октября в своем телеграм-канале бывший премьер-министр Украины Николай Азаров
"Киевский режим не заготовил к отопительному сезону необходимые запасы угля и газа, не провел плановые работы. Угля заготовлено примерно в 3-4 раза меньше необходимого, электроэнергии на всех украинцев не хватит", - написал Азаров.
По данным экс-премьера, при потребности энергетической системы Украины примерно в 1,8-3 миллиона тонн угля, заготовлено около 700 тысяч тонн.

"По углю энергетическому - не готовы, по запасам газа – не готовы, плановые ремонты не проведены… В том состоянии, в котором сейчас находится энергетическая система, она абсолютно не готова к зиме. Она не обеспечит необходимое количество выработки электроэнергии, тепла. Даже для того небольшого населения, которое осталось сейчас на Украине после всех этих миграций, перемещений и так далее", - возмутился Азаров.

Ранее замминистра иностранных дел Украины Антон Демехин обратился к властям Индонезии с просьбой помочь обеспечить страну несколькими сотнями генераторов электроэнергии, которые необходимы, чтобы пережить грядущую зиму.
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угользимаУкраинаНовостиНиколай Азаров
 
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