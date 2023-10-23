Киев заготовил очень мало угля на зиму - бывший премьер
09:54 23.10.2023 (обновлено: 10:04 23.10.2023)
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкОбогатительная фабрика "Каскад" ОАО "Кузбасская топливная компания"
Киевские власти абсолютно не готовы к зиме, заявил 23 октября в своем телеграм-канале бывший премьер-министр Украины Николай Азаров
"Киевский режим не заготовил к отопительному сезону необходимые запасы угля и газа, не провел плановые работы. Угля заготовлено примерно в 3-4 раза меньше необходимого, электроэнергии на всех украинцев не хватит", - написал Азаров.
По данным экс-премьера, при потребности энергетической системы Украины примерно в 1,8-3 миллиона тонн угля, заготовлено около 700 тысяч тонн.
"По углю энергетическому - не готовы, по запасам газа – не готовы, плановые ремонты не проведены… В том состоянии, в котором сейчас находится энергетическая система, она абсолютно не готова к зиме. Она не обеспечит необходимое количество выработки электроэнергии, тепла. Даже для того небольшого населения, которое осталось сейчас на Украине после всех этих миграций, перемещений и так далее", - возмутился Азаров.
Ранее замминистра иностранных дел Украины Антон Демехин обратился к властям Индонезии с просьбой помочь обеспечить страну несколькими сотнями генераторов электроэнергии, которые необходимы, чтобы пережить грядущую зиму.