https://ukraina.ru/20231023/1050398661.html

Киев заготовил очень мало угля на зиму - бывший премьер

Киев заготовил очень мало угля на зиму - бывший премьер - 23.10.2023 Украина.ру

Киев заготовил очень мало угля на зиму - бывший премьер

Киевские власти абсолютно не готовы к зиме, заявил 23 октября в своем телеграм-канале бывший премьер-министр Украины Николай Азаров

2023-10-23T09:54

2023-10-23T09:54

2023-10-23T10:04

уголь

зима

украина

новости

николай азаров

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"Киевский режим не заготовил к отопительному сезону необходимые запасы угля и газа, не провел плановые работы. Угля заготовлено примерно в 3-4 раза меньше необходимого, электроэнергии на всех украинцев не хватит", - написал Азаров.По данным экс-премьера, при потребности энергетической системы Украины примерно в 1,8-3 миллиона тонн угля, заготовлено около 700 тысяч тонн.Ранее замминистра иностранных дел Украины Антон Демехин обратился к властям Индонезии с просьбой помочь обеспечить страну несколькими сотнями генераторов электроэнергии, которые необходимы, чтобы пережить грядущую зиму.

https://ukraina.ru/20230919/1049544735.html

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уголь, зима, украина, новости, николай азаров