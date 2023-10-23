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Украина попросила у Индонезии сотни электрогенераторов, чтобы не замерзнуть
Украина попросила у Индонезии сотни электрогенераторов, чтобы не замерзнуть - 23.10.2023 Украина.ру
Украина попросила у Индонезии сотни электрогенераторов, чтобы не замерзнуть
Замминистра иностранных дел Украины Антон Демехин обратился к властям Индонезии с просьбой помочь обеспечить страну несколькими сотнями генераторов электроэнергии, которые необходимы, чтобы пережить грядущую зиму, сообщает индонезийский портал Liputan6
2023-10-23T09:16
2023-10-23T09:16
2023-10-23T09:41
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зима
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"Мы пользуемся возможностью, чтобы понять ситуацию и подготовиться к ее осложнению. Очевидно, что существует большая потребность в генераторах, которые помогут вырабатывать энергию, когда электричество отключится... Сейчас нам не хватает нескольких сотен генераторов, и мы были бы рады, если бы Индонезия смогла помочь в этом вопросе", - заявил замминистра.Он прибыл с визитом в Индонезию на минувших выходных.На прошлой неделе премьер-министр страны Денис Шмыгаль заявлял, что в энергетической системе Украины сейчас "дефицита нет". Ранее он неоднократно предупреждал, что предстоящая зима будет сложной для энергосистемы страны. А национальная энергокомпания "Укрэнерго" сообщала, что до начала отопительного сезона планируется отремонтировать рекордное число блоков электростанций на Украине.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, индонезия, зарубежье, украина, зима
Украина попросила у Индонезии сотни электрогенераторов, чтобы не замерзнуть
09:16 23.10.2023 (обновлено: 09:41 23.10.2023)
Замминистра иностранных дел Украины Антон Демехин обратился к властям Индонезии с просьбой помочь обеспечить страну несколькими сотнями генераторов электроэнергии, которые необходимы, чтобы пережить грядущую зиму, сообщает индонезийский портал Liputan6
"Мы пользуемся возможностью, чтобы понять ситуацию и подготовиться к ее осложнению. Очевидно, что существует большая потребность в генераторах, которые помогут вырабатывать энергию, когда электричество отключится... Сейчас нам не хватает нескольких сотен генераторов, и мы были бы рады, если бы Индонезия смогла помочь в этом вопросе", - заявил замминистра.
Он прибыл с визитом в Индонезию на минувших выходных.
На прошлой неделе премьер-министр страны Денис Шмыгаль заявлял, что в энергетической системе Украины сейчас "дефицита нет". Ранее он неоднократно предупреждал, что предстоящая зима будет сложной для энергосистемы страны.
А национальная энергокомпания "Укрэнерго" сообщала, что до начала отопительного сезона планируется отремонтировать рекордное число блоков электростанций на Украине.