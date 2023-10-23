"Обезьяна с гранатой": Гагин предупредил об опасности со стороны получившего ракеты ATACMS Киева
08:51 23.10.2023 (обновлено: 09:22 23.10.2023)
Киевский режим может использовать уже поставленные ракеты ATACMS бездумно по территории РФ, но у российской стороны есть, чем ответить. Об этом заявил советник главы ДНР Ян Гагин, передает 23 октября РИА Новости
"На мой взгляд, ракеты ATACMS были поставлены (Киеву) еще раньше - до того, как мы узнали, что они там. Потому что уже достаточно давно был принят новый военный бюджет в Соединенных Штатах, и если бы их поставили сейчас, это было бы серьёзным нарушением…", - объяснил Гагин.
По его мнению, Украине была поставлена небольшая партия ATACMS, при этом страна будет стараться использовать их по полной.
"Вообще режим Зеленского - это как обезьяна с гранатой, они, возможно, бездумно будут наносить удары по всем объектам на территории Российской Федерации, до которых они смогут дотянуться. И это надо принимать во внимание, выстраивая противовоздушную оборону важных объектов, которые могут достичь эти ракеты. Я думаю, Министерство обороны справится с такой задачей", - подчеркнул он.
Что касается новых поставок таких ракет, Гагин считает, что если они и состоятся, это будет нескоро.
"Если будут осуществлены последующие поставки подобных вооружений, разумеется, это принесет новые угрозы по нашим объектам, в том числе и на большей глубине нашего тыла. Но надо понимать, что у России есть чем ответить на подобные вызовы. Я так думаю, мы начнем отвечать другими видами вооружения - ответ будет зеркальным", - заверил Гагин.
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