https://ukraina.ru/20231023/1050397992.html

"Обезьяна с гранатой": Гагин предупредил об опасности со стороны получившего ракеты ATACMS Киева

"Обезьяна с гранатой": Гагин предупредил об опасности со стороны получившего ракеты ATACMS Киева - 23.10.2023 Украина.ру

"Обезьяна с гранатой": Гагин предупредил об опасности со стороны получившего ракеты ATACMS Киева

Киевский режим может использовать уже поставленные ракеты ATACMS бездумно по территории РФ, но у российской стороны есть, чем ответить. Об этом заявил советник главы ДНР Ян Гагин, передает 23 октября РИА Новости

2023-10-23T08:51

2023-10-23T08:51

2023-10-23T09:22

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"На мой взгляд, ракеты ATACMS были поставлены (Киеву) еще раньше - до того, как мы узнали, что они там. Потому что уже достаточно давно был принят новый военный бюджет в Соединенных Штатах, и если бы их поставили сейчас, это было бы серьёзным нарушением…", - объяснил Гагин.По его мнению, Украине была поставлена небольшая партия ATACMS, при этом страна будет стараться использовать их по полной.Что касается новых поставок таких ракет, Гагин считает, что если они и состоятся, это будет нескоро."Если будут осуществлены последующие поставки подобных вооружений, разумеется, это принесет новые угрозы по нашим объектам, в том числе и на большей глубине нашего тыла. Но надо понимать, что у России есть чем ответить на подобные вызовы. Я так думаю, мы начнем отвечать другими видами вооружения - ответ будет зеркальным", - заверил Гагин. На днях член руководящего комитета Американской коалиции за запрет кассетных боеприпасов Титус Пичи заявил, что передача боеприпасов Украине является "безответственным шагом". Кассетная боевая часть американских снарядов исключает точечное поражение целей и с большой долей вероятности приведет к жертвам среди мирного населения, пояснил Пичи.

https://ukraina.ru/20231023/1050395650.html

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atacms, ян гагин, киев, новости, сша