https://ukraina.ru/20231023/1050396715.html

Советник главы ДНР рассказал о многотысячных потерях ВСУ

Советник главы ДНР рассказал о многотысячных потерях ВСУ - 23.10.2023 Украина.ру

Советник главы ДНР рассказал о многотысячных потерях ВСУ

Армия Украины за последние две-три недели - с момента начала активных действий РФ на фронте - уже понесла многотысячные потери. Об этом заявил советник главы ДНР Ян Гагин, передает 23 октября РИА Новости

2023-10-23T07:42

2023-10-23T07:42

2023-10-23T07:50

наступление

ян гагин

потери

всу

новости

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"С момента начала активных действий с нашей стороны, вот уже в течение двух-трех недель, противник потерял достаточно большое количество личного состава - эта цифра измеряется тысячами. И если говорить о потере в технике, то (она) составляет уже сотни (единиц). Это достаточно много", - сказал Гагин.По его словам, запасы иностранного вооружения у Киева "начинают иссякать".Ранее Гагин указывал, что российские военные в последние несколько недель активно наступают по всей линии соприкосновения, особенно успешно на Артемовском и Донецком направлениях.

https://ukraina.ru/20231023/1050395502.html

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2023

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Новости

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наступление, ян гагин, потери, всу, новости