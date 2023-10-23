Советник главы ДНР рассказал о многотысячных потерях ВСУ - 23.10.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231023/1050396715.html
Советник главы ДНР рассказал о многотысячных потерях ВСУ
Советник главы ДНР рассказал о многотысячных потерях ВСУ - 23.10.2023 Украина.ру
Советник главы ДНР рассказал о многотысячных потерях ВСУ
Армия Украины за последние две-три недели - с момента начала активных действий РФ на фронте - уже понесла многотысячные потери. Об этом заявил советник главы ДНР Ян Гагин, передает 23 октября РИА Новости
2023-10-23T07:42
2023-10-23T07:50
наступление
ян гагин
потери
всу
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103357/25/1033572510_0:53:1001:616_1920x0_80_0_0_943cbfec46487a894b954d275cd6dced.jpg
"С момента начала активных действий с нашей стороны, вот уже в течение двух-трех недель, противник потерял достаточно большое количество личного состава - эта цифра измеряется тысячами. И если говорить о потере в технике, то (она) составляет уже сотни (единиц). Это достаточно много", - сказал Гагин.По его словам, запасы иностранного вооружения у Киева "начинают иссякать".Ранее Гагин указывал, что российские военные в последние несколько недель активно наступают по всей линии соприкосновения, особенно успешно на Артемовском и Донецком направлениях.
https://ukraina.ru/20231023/1050395502.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103357/25/1033572510_55:0:944:667_1920x0_80_0_0_f336ed995d6840eddf957424d9664dc9.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
наступление, ян гагин, потери, всу, новости
наступление, Ян Гагин, потери, ВСУ, Новости

Советник главы ДНР рассказал о многотысячных потерях ВСУ

07:42 23.10.2023 (обновлено: 07:50 23.10.2023)
 
© dan-news.infoВСУ военнослужащий боеприпасы патроны герб Украины флаг оружие
ВСУ военнослужащий боеприпасы патроны герб Украины флаг оружие
© dan-news.info
Читать в
Армия Украины за последние две-три недели - с момента начала активных действий РФ на фронте - уже понесла многотысячные потери. Об этом заявил советник главы ДНР Ян Гагин, передает 23 октября РИА Новости
"С момента начала активных действий с нашей стороны, вот уже в течение двух-трех недель, противник потерял достаточно большое количество личного состава - эта цифра измеряется тысячами. И если говорить о потере в технике, то (она) составляет уже сотни (единиц). Это достаточно много", - сказал Гагин.
По его словам, запасы иностранного вооружения у Киева "начинают иссякать".

"И без новой помощи Украина, конечно, не выстоит в любом случае. Мы это понимаем. И они это понимают, поэтому в Киеве снова беспокоятся, чтобы привлечь к себе внимание, чтобы вернуть ласку хозяина в лице (президента США Джо) Байдена, в лице других глав государств НАТО, для того чтобы снова продолжать получать вооружение и деньги на войну", - отметил он.

Ранее Гагин указывал, что российские военные в последние несколько недель активно наступают по всей линии соприкосновения, особенно успешно на Артемовском и Донецком направлениях.
Саша Маслов. Харьков.
04:30
"А Харьков брать будем?": полковник Баранец раскрыл детали наступления ВС РФ под КупянскомНа Купянске ВС РФ ведут успешные наступательные действия, постепенно возвращая утраченные позиции. Но рассуждать об освобождении Харькова еще слишком рано. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец
 
наступлениеЯн ГагинпотериВСУНовости
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:20Оскорбление бурятов, новые программы для "Солнцепёков". Главное на Украине на утро 23 октября
08:30Взрывы повредили объект критической инфраструктуры в подконтрольном ВСУ Херсоне
08:17Северная Корея обвинила США в обострении конфликта в Израиле
08:00Тузла: 20 лет первому российско-украинскому конфликту
07:56Объект припортовой инфраструктуры поврежден в Одесской области — ВСУ
07:42Советник главы ДНР рассказал о многотысячных потерях ВСУ
07:28В Одессе и Кировоградской области слышны взрывы — СМИ
07:13Киев потерял сотни бойцов и танк на Южнодонецком направлении - МО РФ
06:00"Тонкая игра Байдена": эксперт объяснил, как США через другие страны стремятся окружить Россию
05:41Дмитрий Киселев: Последствия конфликта в секторе Газа могут затронуть весь мир
05:30"До последнего украинца": эксперт объяснил, почему США нужна бесконечная война на Украине
05:00Виктор Баранец о том, почему после Израиля задёргался Зеленский, но США "успокоили" его поставкой ATACMS
04:30"А Харьков брать будем?": полковник Баранец раскрыл детали наступления ВС РФ под Купянском
04:00"Мы строим ВСУ голодовку": военный эксперт раскрыл, как именно Россия поменяла тактику в Авдеевке
20:05"Заливали вагоны железобетоном": полковник Баранец о том, как ФАБ-1500 крушат катакомбы ВСУ в Авдеевке
18:45Проблемы с боеприпасами, попытка теракта в Армавире. Итоги 22 октября на Украине
18:17Военный эксперт о том, почему у Украины не получается "нарастить зубы", чтобы "разгрызть" авиацию РФ
18:00Генрих Семирадский: классик среди современников
17:49Главное, не поддерживает РФ: шоумен из "Квартала 95" оправдался за участие в свадьбе насильника
17:41"Мы проглотили горькую пилюлю": полковник Баранец раскрыл, почему ВСУ ударили по аэродрому в Бердянске
Лента новостейМолния