Советник главы ДНР рассказал о многотысячных потерях ВСУ
07:42 23.10.2023 (обновлено: 07:50 23.10.2023)
Армия Украины за последние две-три недели - с момента начала активных действий РФ на фронте - уже понесла многотысячные потери. Об этом заявил советник главы ДНР Ян Гагин, передает 23 октября РИА Новости
"С момента начала активных действий с нашей стороны, вот уже в течение двух-трех недель, противник потерял достаточно большое количество личного состава - эта цифра измеряется тысячами. И если говорить о потере в технике, то (она) составляет уже сотни (единиц). Это достаточно много", - сказал Гагин.
По его словам, запасы иностранного вооружения у Киева "начинают иссякать".
"И без новой помощи Украина, конечно, не выстоит в любом случае. Мы это понимаем. И они это понимают, поэтому в Киеве снова беспокоятся, чтобы привлечь к себе внимание, чтобы вернуть ласку хозяина в лице (президента США Джо) Байдена, в лице других глав государств НАТО, для того чтобы снова продолжать получать вооружение и деньги на войну", - отметил он.
Ранее Гагин указывал, что российские военные в последние несколько недель активно наступают по всей линии соприкосновения, особенно успешно на Артемовском и Донецком направлениях.
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