"Мы строим ВСУ голодовку": военный эксперт раскрыл, как именно Россия поменяла тактику в Авдеевке - 23.10.2023 Украина.ру
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"Мы строим ВСУ голодовку": военный эксперт раскрыл, как именно Россия поменяла тактику в Авдеевке
"Мы строим ВСУ голодовку": военный эксперт раскрыл, как именно Россия поменяла тактику в Авдеевке - 23.10.2023 Украина.ру
"Мы строим ВСУ голодовку": военный эксперт раскрыл, как именно Россия поменяла тактику в Авдеевке
Российские подразделения берут в клещи и перерубают стратегическую логистику ВСУ в Авдеевке. Как только ВС РФ начнут контролировать единственную дорогу, ситуация начнет меняться. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец
2023-10-23T04:00
2023-10-23T04:00
новости
всу
авдеевка
логистика
днр
лнр
славянск
дороги
оборона
атака
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Существует несколько способов наступления на позиции ВСУ в Авдеевке, но первый опыт ВС РФ оказался неудачным. Атаковать ВСУ в лоб после мощной артиллерийской и авиационной подготовки не получилось, рассказал эксперт.Сейчас ВС РФ сменили тактику, подразделения начали брать Авдеевку в клещи и перерубать стратегическую дорогу, по которой ВСУ доставляют топливо и боеприпасы, добавил он.Стратегическое значение взятия Авдеевки будет заключаться в том, что перед российскими силами откроется путь на Славянск и Краматорск. Потому что армии чрезвычайно важно выйти на границы Донецкой и Луганской областей, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231022/1050390742.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, всу, авдеевка, логистика, днр, лнр, славянск, дороги, оборона, атака, вс рф
Новости, ВСУ, Авдеевка, логистика, ДНР, ЛНР, Славянск, дороги, Оборона, атака, ВС РФ

"Мы строим ВСУ голодовку": военный эксперт раскрыл, как именно Россия поменяла тактику в Авдеевке

04:00 23.10.2023
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкБоевая работа РСЗО БМ-21 "Град" и САУ 2С19 М2 "Мста-С" на Сватовско-Кременном направлении
Боевая работа РСЗО БМ-21 Град и САУ 2С19 М2 Мста-С на Сватовско-Кременном направлении - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
© РИА Новости . РИА Новости
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Российские подразделения берут в клещи и перерубают стратегическую логистику ВСУ в Авдеевке. Как только ВС РФ начнут контролировать единственную дорогу, ситуация начнет меняться. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец
Существует несколько способов наступления на позиции ВСУ в Авдеевке, но первый опыт ВС РФ оказался неудачным. Атаковать ВСУ в лоб после мощной артиллерийской и авиационной подготовки не получилось, рассказал эксперт.
Сейчас ВС РФ сменили тактику, подразделения начали брать Авдеевку в клещи и перерубать стратегическую дорогу, по которой ВСУ доставляют топливо и боеприпасы, добавил он.
"Как только мы перережем этот единственный путь, за который они зубами держатся, ситуация начнет меняться. Мы устроим ВСУ голодовку во всех смыслах этого слова", - отметил Баранец.
Стратегическое значение взятия Авдеевки будет заключаться в том, что перед российскими силами откроется путь на Славянск и Краматорск. Потому что армии чрезвычайно важно выйти на границы Донецкой и Луганской областей, резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Стариков - РИА Новости, 1920, 22.10.2023
Вчера, 12:00
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Заголовок открываемого материала
04:00"Мы строим ВСУ голодовку": военный эксперт раскрыл, как именно Россия поменяла тактику в Авдеевке
20:05"Заливали вагоны железобетоном": полковник Баранец о том, как ФАБ-1500 крушат катакомбы ВСУ в Авдеевке
18:45Проблемы с боеприпасами, попытка теракта в Армавире. Итоги 22 октября на Украине
18:17Военный эксперт о том, почему у Украины не получается "нарастить зубы", чтобы "разгрызть" авиацию РФ
18:00Генрих Семирадский: классик среди современников
17:49Главное, не поддерживает РФ: шоумен из "Квартала 95" оправдался за участие в свадьбе насильника
17:41"Мы проглотили горькую пилюлю": полковник Баранец раскрыл, почему ВСУ ударили по аэродрому в Бердянске
17:15"Снимаем как мух с потолка": полковник Баранец раскрыл, когда Россия найдёт противоядие от ракет ATACMS
16:55В Херсоне закрыли две из трех городских больниц: все врачи направлены в военкоматы
16:47Дежурство над морем. Половник Баранец о том, зачем Россия держит наготове истребители с "Кинжалами"
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16:09Как сделать, чтоб Россию услышали на Западе и что делают "Волонтёры Победы" в новых регионах- Рябова
15:48Алексей Анпилогов о том, как Россия нащупывает дыры в обороне ВСУ, чтобы устроить Киеву "осень 2022 года"
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