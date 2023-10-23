"Мы строим ВСУ голодовку": военный эксперт раскрыл, как именно Россия поменяла тактику в Авдеевке
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкБоевая работа РСЗО БМ-21 "Град" и САУ 2С19 М2 "Мста-С" на Сватовско-Кременном направлении
Российские подразделения берут в клещи и перерубают стратегическую логистику ВСУ в Авдеевке. Как только ВС РФ начнут контролировать единственную дорогу, ситуация начнет меняться. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец
Существует несколько способов наступления на позиции ВСУ в Авдеевке, но первый опыт ВС РФ оказался неудачным. Атаковать ВСУ в лоб после мощной артиллерийской и авиационной подготовки не получилось, рассказал эксперт.
Сейчас ВС РФ сменили тактику, подразделения начали брать Авдеевку в клещи и перерубать стратегическую дорогу, по которой ВСУ доставляют топливо и боеприпасы, добавил он.
"Как только мы перережем этот единственный путь, за который они зубами держатся, ситуация начнет меняться. Мы устроим ВСУ голодовку во всех смыслах этого слова", - отметил Баранец.
Стратегическое значение взятия Авдеевки будет заключаться в том, что перед российскими силами откроется путь на Славянск и Краматорск. Потому что армии чрезвычайно важно выйти на границы Донецкой и Луганской областей, резюмировал собеседник Украина.ру.
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