Две войны, а не три: почему США не допустят обострения в конфликте Китая с Тайванем - Стариков - 22.10.2023 Украина.ру
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Две войны, а не три: почему США не допустят обострения в конфликте Китая с Тайванем - Стариков
Две войны, а не три: почему США не допустят обострения в конфликте Китая с Тайванем - Стариков - 22.10.2023 Украина.ру
Две войны, а не три: почему США не допустят обострения в конфликте Китая с Тайванем - Стариков
Писатель, публицист, член Центрального совета социалистической партии "Справедливая Россия — За правду" Николай Стариков в эфире Украина.ру рассказал, как США пытаются вести три прокси-войны, оценил шансы на то, что финансирование киевского режима Западом прекратится и рассказал о последствиях запрета канонической Украинской православной церкви
2023-10-22T12:00
2023-10-22T12:00
видео
николай стариков
украина
сша
россия
израиль
палестина
конфликт
война
упц
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0:45 - насколько важны для США инвестиции в киевский режим? 6:55 - добавит ли спокойствия Соединенным Штатам финансирование израильско-палестинского конфликта? 11:25 - ситуация вокруг Авдеевки: почему нужно наступление? 14:15 - законодательный запрет канонической Украинской православной церкви (УПЦ) на Украине; 20:30 - "зерновая сделка" России и Китая без участия Украины; 25:41- бесчеловечность пропаганды Запада на примере войны Израиля и Палестины;
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видео, николай стариков, украина, сша, россия, израиль, палестина, конфликт, война, упц, пцу, пропаганда, сво, церковь, спецоперация, видео
Видео, Николай Стариков, Украина, США, Россия, Израиль, Палестина, конфликт, война, УПЦ, ПЦУ, пропаганда, СВО, церковь, Спецоперация

Две войны, а не три: почему США не допустят обострения в конфликте Китая с Тайванем - Стариков

12:00 22.10.2023
 
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Писатель, публицист, член Центрального совета социалистической партии "Справедливая Россия — За правду" Николай Стариков в эфире Украина.ру рассказал, как США пытаются вести три прокси-войны, оценил шансы на то, что финансирование киевского режима Западом прекратится и рассказал о последствиях запрета канонической Украинской православной церкви
0:45 - насколько важны для США инвестиции в киевский режим?
6:55 - добавит ли спокойствия Соединенным Штатам финансирование израильско-палестинского конфликта?
11:25 - ситуация вокруг Авдеевки: почему нужно наступление?
14:15 - законодательный запрет канонической Украинской православной церкви (УПЦ) на Украине;
20:30 - "зерновая сделка" России и Китая без участия Украины;
25:41- бесчеловечность пропаганды Запада на примере войны Израиля и Палестины;
 
ВидеоНиколай СтариковУкраинаСШАРоссияИзраильПалестинаконфликтвойнаУПЦПЦУпропагандаСВОцерковьСпецоперация
 
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