https://ukraina.ru/20231022/1050390742.html

Две войны, а не три: почему США не допустят обострения в конфликте Китая с Тайванем - Стариков

Две войны, а не три: почему США не допустят обострения в конфликте Китая с Тайванем - Стариков - 22.10.2023 Украина.ру

Две войны, а не три: почему США не допустят обострения в конфликте Китая с Тайванем - Стариков

Писатель, публицист, член Центрального совета социалистической партии "Справедливая Россия — За правду" Николай Стариков в эфире Украина.ру рассказал, как США пытаются вести три прокси-войны, оценил шансы на то, что финансирование киевского режима Западом прекратится и рассказал о последствиях запрета канонической Украинской православной церкви

2023-10-22T12:00

2023-10-22T12:00

2023-10-22T12:00

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николай стариков

украина

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0:45 - насколько важны для США инвестиции в киевский режим? 6:55 - добавит ли спокойствия Соединенным Штатам финансирование израильско-палестинского конфликта? 11:25 - ситуация вокруг Авдеевки: почему нужно наступление? 14:15 - законодательный запрет канонической Украинской православной церкви (УПЦ) на Украине; 20:30 - "зерновая сделка" России и Китая без участия Украины; 25:41- бесчеловечность пропаганды Запада на примере войны Израиля и Палестины;

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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