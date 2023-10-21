https://ukraina.ru/20231021/1050378052.html

Ракеты ATACMS не достигли эффекта из-за контрмер России - Spectator

Ракеты ATACMS не достигли эффекта из-за контрмер России - Spectator - 21.10.2023 Украина.ру

Ракеты ATACMS не достигли эффекта из-за контрмер России - Spectator

Применение американских ракет ATACMS украинскими военными не достигло ожидаемого эффекта из-за контрмер российских военных. Об этом говорится в опубликованной 21 октября статье эксперта британского еженедельника Spectator Марка Галеотти

2023-10-21T11:14

2023-10-21T11:14

2023-10-21T11:16

новости

россия

atacms

сша

украина

сво

всу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/14/1049568740_0:39:2662:1536_1920x0_80_0_0_76d5a10085a4d9c3fe53522f6334f907.jpg

Автор отмечает, что американские ракеты большой дальности ATACMS для одних были потенциальными "изменителями правил игры" в войне на Украине, а для других – потенциальным источником эскалации, "но сейчас нет реальных ощущений, что что-то из этих ожиданий подтвердилось". Их первое (по словам Зеленского) применение уже "о чём-то нам говорит"?"Большинство ракет ATACMS, по-видимому, были перехвачены, обмануты или иным образом не попали в цель", - пишет Галеотти.По мнению эксперта, Россия продемонстрировала способность адаптироваться к любому оружию, которое Запад поставляет Киеву. От ракет дальнего радиуса действия ATACMS до морских беспилотников, пытающихся прорваться к Севастополю.Галеотти отмечает, что ВСУ провалили контрнаступление и получили тяжёлый удар. При этом увеличение помощи от Запада и поставка Украине ещё ракет не сможет изменить ход конфликта."Украинские военные не выполнили задачи, а русские построили грозную оборонительную линию и оказались более решительными и адаптируемыми, чем предполагалось", - заключает Галеотти.США недавно передали Украине оперативно-тактические ракеты ATACMS с сокращённой до 165 километров дальностью поражения.17 октября сенатор от запорожского региона Дмитрий Рогозин заявил о применении ATACMS по Запорожской области.По словам президента России Владимира Путина, передача такого типа ракет не повлияет на ситуацию в зоне СВО, ВС РФ смогут отражать и такие атаки.

https://ukraina.ru/20231019/1050312047.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, atacms, сша, украина, сво, всу