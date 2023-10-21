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Ракеты ATACMS не достигли эффекта из-за контрмер России - Spectator
Ракеты ATACMS не достигли эффекта из-за контрмер России - Spectator - 21.10.2023 Украина.ру
Ракеты ATACMS не достигли эффекта из-за контрмер России - Spectator
Применение американских ракет ATACMS украинскими военными не достигло ожидаемого эффекта из-за контрмер российских военных. Об этом говорится в опубликованной 21 октября статье эксперта британского еженедельника Spectator Марка Галеотти
2023-10-21T11:14
2023-10-21T11:14
2023-10-21T11:16
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Автор отмечает, что американские ракеты большой дальности ATACMS для одних были потенциальными "изменителями правил игры" в войне на Украине, а для других – потенциальным источником эскалации, "но сейчас нет реальных ощущений, что что-то из этих ожиданий подтвердилось". Их первое (по словам Зеленского) применение уже "о чём-то нам говорит"?"Большинство ракет ATACMS, по-видимому, были перехвачены, обмануты или иным образом не попали в цель", - пишет Галеотти.По мнению эксперта, Россия продемонстрировала способность адаптироваться к любому оружию, которое Запад поставляет Киеву. От ракет дальнего радиуса действия ATACMS до морских беспилотников, пытающихся прорваться к Севастополю.Галеотти отмечает, что ВСУ провалили контрнаступление и получили тяжёлый удар. При этом увеличение помощи от Запада и поставка Украине ещё ракет не сможет изменить ход конфликта."Украинские военные не выполнили задачи, а русские построили грозную оборонительную линию и оказались более решительными и адаптируемыми, чем предполагалось", - заключает Галеотти.США недавно передали Украине оперативно-тактические ракеты ATACMS с сокращённой до 165 километров дальностью поражения.17 октября сенатор от запорожского региона Дмитрий Рогозин заявил о применении ATACMS по Запорожской области.По словам президента России Владимира Путина, передача такого типа ракет не повлияет на ситуацию в зоне СВО, ВС РФ смогут отражать и такие атаки.
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Новости, Россия, ATACMS, США, Украина, СВО, ВСУ
Ракеты ATACMS не достигли эффекта из-за контрмер России - Spectator
11:14 21.10.2023 (обновлено: 11:16 21.10.2023)
Применение американских ракет ATACMS украинскими военными не достигло ожидаемого эффекта из-за контрмер российских военных. Об этом говорится в опубликованной 21 октября статье эксперта британского еженедельника Spectator Марка Галеотти
Автор отмечает, что американские ракеты большой дальности ATACMS для одних были потенциальными "изменителями правил игры" в войне на Украине, а для других – потенциальным источником эскалации, "но сейчас нет реальных ощущений, что что-то из этих ожиданий подтвердилось". Их первое (по словам Зеленского) применение уже "о чём-то нам говорит"?
"Большинство ракет ATACMS, по-видимому, были перехвачены, обмануты или иным образом не попали в цель", - пишет Галеотти.
По мнению эксперта, Россия продемонстрировала способность адаптироваться к любому оружию, которое Запад поставляет Киеву. От ракет дальнего радиуса действия ATACMS до морских беспилотников, пытающихся прорваться к Севастополю.
Галеотти отмечает, что ВСУ провалили контрнаступление и получили тяжёлый удар. При этом увеличение помощи от Запада и поставка Украине ещё ракет не сможет изменить ход конфликта.
"Украинские военные не выполнили задачи, а русские построили грозную оборонительную линию и оказались более решительными и адаптируемыми, чем предполагалось", - заключает Галеотти.
США недавно передали Украине оперативно-тактические ракеты ATACMS с сокращённой до 165 километров дальностью поражения.
17 октября сенатор от запорожского региона Дмитрий Рогозин заявил о применении ATACMS по Запорожской области.
По словам президента России Владимира Путина, передача такого типа ракет не повлияет на ситуацию в зоне СВО, ВС РФ смогут отражать и такие атаки.