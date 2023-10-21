Лидер "Шведских демократов" предложил ввести пожизненные сроки для подростков - Шведское радио - 21.10.2023 Украина.ру
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Лидер "Шведских демократов" предложил ввести пожизненные сроки для подростков - Шведское радио
Лидер "Шведских демократов" предложил ввести пожизненные сроки для подростков - Шведское радио - 21.10.2023 Украина.ру
Лидер "Шведских демократов" предложил ввести пожизненные сроки для подростков - Шведское радио
Глава шведской правой партии "Шведские демократы" Джиммис Окессон считает необходимым снижение возраста уголовной ответственности с 15 до 13 лет и допустимость пожизненного заключения для тринадцатилетних подростков. Об этом Окессон 21 октября заявил в интервью Шведскому радио
2023-10-21T09:56
2023-10-21T09:58
новости
швеция
преступления
правоохранители
подростки
тюрьмы
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"Я считаю, что если вы достаточно взрослый, чтобы совершить серьёзное насильственное преступление, то вы также достаточно взрослый, чтобы принять на себя последствия совершённого вами преступления", - сказал Окессон.Политик отметил, что если "опасных людей" изолируют в тюрьме, они уже не будут представлять опасности для добропорядочных людей. А сейчас бандитское насилие с течением времени нарастает."Преступные сети вербуют 10 и 11-летних детей, с оружием и взрывчаткой обращаются 12-13-летние, а стрельбу в ряде случаев проводят 14-15-летние", - подчеркнул Окессон.Он также не исключил и введения в некоторых случаях пожизненного заключения для 13-летних преступников.По информации радио, правящие партии в Швеции в настоящее время обсуждают законодательную инициативу о снижении возраста наступления уголовной ответственности в стране с 15 до 13 лет.Ранее премьер Швеции Ульф Кристерссон объявил, что с 1 марта 2024 года в городах в качестве одной из мер по борьбе с преступностью будут введены специальные зоны досмотра, где правоохранители смогут осуществлять личный досмотр граждан "без подозрения в совершении преступлений".
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новости, швеция, преступления, правоохранители, подростки, тюрьмы
Новости, Швеция, преступления, правоохранители, подростки, тюрьмы

Лидер "Шведских демократов" предложил ввести пожизненные сроки для подростков - Шведское радио

09:56 21.10.2023 (обновлено: 09:58 21.10.2023)
 
© AP / Johan Nilsson/TT News Agency
- РИА Новости, 1920, 21.10.2023
© AP / Johan Nilsson/TT News Agency
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Глава шведской правой партии "Шведские демократы" Джиммис Окессон считает необходимым снижение возраста уголовной ответственности с 15 до 13 лет и допустимость пожизненного заключения для тринадцатилетних подростков. Об этом Окессон 21 октября заявил в интервью Шведскому радио
"Я считаю, что если вы достаточно взрослый, чтобы совершить серьёзное насильственное преступление, то вы также достаточно взрослый, чтобы принять на себя последствия совершённого вами преступления", - сказал Окессон.
Политик отметил, что если "опасных людей" изолируют в тюрьме, они уже не будут представлять опасности для добропорядочных людей. А сейчас бандитское насилие с течением времени нарастает.
"Преступные сети вербуют 10 и 11-летних детей, с оружием и взрывчаткой обращаются 12-13-летние, а стрельбу в ряде случаев проводят 14-15-летние", - подчеркнул Окессон.
Он также не исключил и введения в некоторых случаях пожизненного заключения для 13-летних преступников.
По информации радио, правящие партии в Швеции в настоящее время обсуждают законодательную инициативу о снижении возраста наступления уголовной ответственности в стране с 15 до 13 лет.
Ранее премьер Швеции Ульф Кристерссон объявил, что с 1 марта 2024 года в городах в качестве одной из мер по борьбе с преступностью будут введены специальные зоны досмотра, где правоохранители смогут осуществлять личный досмотр граждан "без подозрения в совершении преступлений".
- РИА Новости, 1920, 20.10.2023
Вчера, 06:51
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