Лидер "Шведских демократов" предложил ввести пожизненные сроки для подростков - Шведское радио

Как Швеция в НАТО вступает. Под эгидой альянса идут приготовления к войне с Россией в балтийском регионе

Королевство Швеция в этом октябре должно было официально вступить в Североатлантический альянс. Пока этого не произошло. Но на самом деле Стокгольм уже давно вошел в военные структуры этого агрессивного блока