https://ukraina.ru/20231021/1050375525.html

Власти Крыма предупредили жителей о плановом уничтожении взрывоопасных предметов

Власти Крыма предупредили жителей о плановом уничтожении взрывоопасных предметов - 21.10.2023 Украина.ру

Власти Крыма предупредили жителей о плановом уничтожении взрывоопасных предметов

Плановое уничтожение взрывоопасных предметов будет проводиться в ряде районов Крыма 21 октября, жителей просят сохранять спокойствие. Об этом советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков сообщил в своём телеграм-канале

2023-10-21T07:09

2023-10-21T07:09

2023-10-21T07:10

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"Сегодня, 21 октября, специальные службы будут проводить уничтожение взрывоопасных предметов: посёлок городского типа Октябрьское с 13:00 до 15:00; город Старый Крым с 11:00 до 13:00; село Вольное, Джанкойский район с 13:00 до 15:00. Сохраняем спокойствие и доверяем официальным источникам информации", - написал он.Жителей Крыма и Севастополя часто предупреждают о специальных мероприятиях, сопровождаемых громкими звуками. Черноморский флот, в частности, регулярно проводит противодиверсионные учения, в ходе которых применяет "громкие" реактивные бомбомёты. Последние такие учения проходили на входе в Севастопольскую бухту 20 октября.

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новости, россия, крым, разминирование