Власти Крыма предупредили жителей о плановом уничтожении взрывоопасных предметов - 21.10.2023 Украина.ру
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Власти Крыма предупредили жителей о плановом уничтожении взрывоопасных предметов
Власти Крыма предупредили жителей о плановом уничтожении взрывоопасных предметов - 21.10.2023 Украина.ру
Власти Крыма предупредили жителей о плановом уничтожении взрывоопасных предметов
Плановое уничтожение взрывоопасных предметов будет проводиться в ряде районов Крыма 21 октября, жителей просят сохранять спокойствие. Об этом советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков сообщил в своём телеграм-канале
2023-10-21T07:09
2023-10-21T07:10
новости
россия
крым
разминирование
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"Сегодня, 21 октября, специальные службы будут проводить уничтожение взрывоопасных предметов: посёлок городского типа Октябрьское с 13:00 до 15:00; город Старый Крым с 11:00 до 13:00; село Вольное, Джанкойский район с 13:00 до 15:00. Сохраняем спокойствие и доверяем официальным источникам информации", - написал он.Жителей Крыма и Севастополя часто предупреждают о специальных мероприятиях, сопровождаемых громкими звуками. Черноморский флот, в частности, регулярно проводит противодиверсионные учения, в ходе которых применяет "громкие" реактивные бомбомёты. Последние такие учения проходили на входе в Севастопольскую бухту 20 октября.
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новости, россия, крым, разминирование
Новости, Россия, Крым, разминирование

Власти Крыма предупредили жителей о плановом уничтожении взрывоопасных предметов

07:09 21.10.2023 (обновлено: 07:10 21.10.2023)
 
© РИА Новости / Перейти в фотобанкРабота российских саперов в Херсонской области
Работа российских саперов в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 21.10.2023
© РИА Новости
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Читать в
Плановое уничтожение взрывоопасных предметов будет проводиться в ряде районов Крыма 21 октября, жителей просят сохранять спокойствие. Об этом советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков сообщил в своём телеграм-канале
"Сегодня, 21 октября, специальные службы будут проводить уничтожение взрывоопасных предметов: посёлок городского типа Октябрьское с 13:00 до 15:00; город Старый Крым с 11:00 до 13:00; село Вольное, Джанкойский район с 13:00 до 15:00. Сохраняем спокойствие и доверяем официальным источникам информации", - написал он.
Жителей Крыма и Севастополя часто предупреждают о специальных мероприятиях, сопровождаемых громкими звуками. Черноморский флот, в частности, регулярно проводит противодиверсионные учения, в ходе которых применяет "громкие" реактивные бомбомёты. Последние такие учения проходили на входе в Севастопольскую бухту 20 октября.
- РИА Новости, 1920, 16.10.2023
16 октября, 10:35
Черноморский флот провел учения с применением реактивных бомбометовЧерноморский флот провел учения с применением реактивных бомбометов, сообщил 16 октября губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своём телеграм-канале
 
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