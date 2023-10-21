https://ukraina.ru/20231021/1050372201.html

"Украинский футбол" и другие пытки российских военнопленных. ООН о происходящем в местах интернирования

"Украинский футбол" и другие пытки российских военнопленных. ООН о происходящем в местах интернирования - 21.10.2023 Украина.ру

"Украинский футбол" и другие пытки российских военнопленных. ООН о происходящем в местах интернирования

Мониторинговая миссия ООН отмечает некоторое улучшение обращения с российскими военнопленными на Украине в тех местах интернирования, в которые есть доступ, однако нарушений все еще много.

2023-10-21T10:56

2023-10-21T10:56

2023-10-21T10:58

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О нарушениях в обращении с российскими военнопленными говорится в 36-ом докладе Управления Верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ) о ситуации с правами человека в Украине, который охватывает период с 1 февраля 2023 года по 31 июля 2023 года.Пытки украинскими песнями отменилиУВКПЧ был предоставлен конфиденциальный доступ к двадцати шести российским военнопленным на Украине, и оно смогло провести несколько бесед в официальных местах интернирования. Почти половина из опрошенных — двенадцать человек — заявили, что подвергались пыткам или жестокому обращению во время допросов в неофициальных местах интернирования и эвакуации, прежде чем их доставили в официальные места содержания. Так, один из военнопленных рассказал о пытках в гараже в Краматорске: Более того, ООН отмечает, что украинские власти продолжают использовать неофициальные места интернирования в нарушение обязательства официально регистрировать всех военнопленных и предоставлять доступ независимым наблюдателям. УВКПЧ получило достоверную информацию о том, что Главное разведывательное управление Министерства обороны Украины продолжает содержать неофициальное место интернирования военнопленных в своих помещениях на Рыбальском острове в Киеве. Трое военнопленных сообщили УВКПЧ, что их содержали там в течение различных периодов времени между мартом 2023 года и июлем 2023 года. УВКПЧ обратилось к украинским властям с запросом относительно этого объекта и с просьбой его посетить, однако не получило ответа.С другой стороны, ООН отмечает "заметное улучшение" обращения с российскими военнопленными в тех местах, которые посетить удалось. Так, в лагере для военнопленных во Львове это, в частности, выразилось в увеличении порций пищи и прекращении физических упражнений в качестве наказания."В частности, администрация увеличила порции пищи и прекратила прежнюю практику использования физических упражнений в качестве дисциплинарных взысканий и принуждения военнопленных петь украинские песни перед едой", — сообщает УВКПЧ.Миссия ООН также за прошедшие полгода поговорила с 56 украинскими военнопленными, которые были освобождены в ходе обмена пленными между Украиной и Российской Федерацией. Доступа в места интернирования украинских военнопленных, находящихся в РФ, нет, хотя ООН неоднократно просил его предоставить. УВКПЧ сообщает, что большинство опрошенных ими украинских военнопленных также сообщали о жестоком обращении и пытках. Однако УВКПЧ отмечает, что получало сообщения о некоторых улучшениях условий интернирования, включая увеличение количества и качества продовольствия.Уголовные преследования за простое участие в боевых действияхЗа полгода с 1 февраля по 31 июля 2023 года украинские суды вынесли 70 приговоров в отношении российских военнослужащих и военнопленных. Шестнадцать российских военнослужащих были осуждены по статье 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны), причем 15 из них были приговорены заочно. В некоторых случаях подсудимые не были должным образом уведомлены о судебном разбирательстве и не отказались от своего права присутствовать, что вызывает у наблюдателей опасения относительно гарантий справедливого судебного разбирательства, предусмотренным международным правом. Для соблюдения таких гарантий лицо имеет право на адвоката по собственному выбору, право на разбирательство дела независимым и беспристрастным судом, право не быть принужденным к признанию вины или даче показаний. А умышленное лишение военнопленного прав на справедливое судебное разбирательство представляет собой серьезное нарушение Третьей Женевской конвенции.УВКПЧ напоминает, что комбатанты пользуются иммунитетом комбатанта и не могут быть привлечены к ответственности просто за участие в военных действиях или за законные военные действия, совершенные в ходе вооруженного конфликта, даже если такие действия в противном случае представляли бы собой преступление по внутреннему национальному законодательству.В то же время, согласно мониторингу УВКПЧ, украинские суды не вынесли ни одного приговора против украинских силовиков по обвинению в военных преступлениях.Однако УВКПЧ отмечает, что в Российской Федерации в течение отчетного периода, который охватывает доклад, также осудили 37 украинских военнопленных по различным уголовным обвинениям, включая терроризм: Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону признал виновным одного украинского военнопленного, а суды в Донецкой и Луганской областях осудили 36 украинских военнопленных. Обвиняемые были в основном приговорены к срокам от 12 до 22 лет, трое — получили пожизненные сроки.

https://ukraina.ru/20231020/1050341161.html

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Валерия Емельянова

Валерия Емельянова

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Валерия Емельянова

украина, репрессии, сво, оон, женевская конвенция, военнопленные, эксклюзив