"Украинский футбол" и другие пытки российских военнопленных. ООН о происходящем в местах интернирования - 21.10.2023 Украина.ру
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Репрессии на Украине
https://ukraina.ru/20231021/1050372201.html
"Украинский футбол" и другие пытки российских военнопленных. ООН о происходящем в местах интернирования
"Украинский футбол" и другие пытки российских военнопленных. ООН о происходящем в местах интернирования - 21.10.2023 Украина.ру
"Украинский футбол" и другие пытки российских военнопленных. ООН о происходящем в местах интернирования
Мониторинговая миссия ООН отмечает некоторое улучшение обращения с российскими военнопленными на Украине в тех местах интернирования, в которые есть доступ, однако нарушений все еще много.
2023-10-21T10:56
2023-10-21T10:58
репрессии на украине
украина
репрессии
сво
оон
женевская конвенция
военнопленные
эксклюзив
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О нарушениях в обращении с российскими военнопленными говорится в 36-ом докладе Управления Верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ) о ситуации с правами человека в Украине, который охватывает период с 1 февраля 2023 года по 31 июля 2023 года.Пытки украинскими песнями отменилиУВКПЧ был предоставлен конфиденциальный доступ к двадцати шести российским военнопленным на Украине, и оно смогло провести несколько бесед в официальных местах интернирования. Почти половина из опрошенных — двенадцать человек — заявили, что подвергались пыткам или жестокому обращению во время допросов в неофициальных местах интернирования и эвакуации, прежде чем их доставили в официальные места содержания. Так, один из военнопленных рассказал о пытках в гараже в Краматорске: Более того, ООН отмечает, что украинские власти продолжают использовать неофициальные места интернирования в нарушение обязательства официально регистрировать всех военнопленных и предоставлять доступ независимым наблюдателям. УВКПЧ получило достоверную информацию о том, что Главное разведывательное управление Министерства обороны Украины продолжает содержать неофициальное место интернирования военнопленных в своих помещениях на Рыбальском острове в Киеве. Трое военнопленных сообщили УВКПЧ, что их содержали там в течение различных периодов времени между мартом 2023 года и июлем 2023 года. УВКПЧ обратилось к украинским властям с запросом относительно этого объекта и с просьбой его посетить, однако не получило ответа.С другой стороны, ООН отмечает "заметное улучшение" обращения с российскими военнопленными в тех местах, которые посетить удалось. Так, в лагере для военнопленных во Львове это, в частности, выразилось в увеличении порций пищи и прекращении физических упражнений в качестве наказания."В частности, администрация увеличила порции пищи и прекратила прежнюю практику использования физических упражнений в качестве дисциплинарных взысканий и принуждения военнопленных петь украинские песни перед едой", — сообщает УВКПЧ.Миссия ООН также за прошедшие полгода поговорила с 56 украинскими военнопленными, которые были освобождены в ходе обмена пленными между Украиной и Российской Федерацией. Доступа в места интернирования украинских военнопленных, находящихся в РФ, нет, хотя ООН неоднократно просил его предоставить. УВКПЧ сообщает, что большинство опрошенных ими украинских военнопленных также сообщали о жестоком обращении и пытках. Однако УВКПЧ отмечает, что получало сообщения о некоторых улучшениях условий интернирования, включая увеличение количества и качества продовольствия.Уголовные преследования за простое участие в боевых действияхЗа полгода с 1 февраля по 31 июля 2023 года украинские суды вынесли 70 приговоров в отношении российских военнослужащих и военнопленных. Шестнадцать российских военнослужащих были осуждены по статье 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны), причем 15 из них были приговорены заочно. В некоторых случаях подсудимые не были должным образом уведомлены о судебном разбирательстве и не отказались от своего права присутствовать, что вызывает у наблюдателей опасения относительно гарантий справедливого судебного разбирательства, предусмотренным международным правом. Для соблюдения таких гарантий лицо имеет право на адвоката по собственному выбору, право на разбирательство дела независимым и беспристрастным судом, право не быть принужденным к признанию вины или даче показаний. А умышленное лишение военнопленного прав на справедливое судебное разбирательство представляет собой серьезное нарушение Третьей Женевской конвенции.УВКПЧ напоминает, что комбатанты пользуются иммунитетом комбатанта и не могут быть привлечены к ответственности просто за участие в военных действиях или за законные военные действия, совершенные в ходе вооруженного конфликта, даже если такие действия в противном случае представляли бы собой преступление по внутреннему национальному законодательству.В то же время, согласно мониторингу УВКПЧ, украинские суды не вынесли ни одного приговора против украинских силовиков по обвинению в военных преступлениях.Однако УВКПЧ отмечает, что в Российской Федерации в течение отчетного периода, который охватывает доклад, также осудили 37 украинских военнопленных по различным уголовным обвинениям, включая терроризм: Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону признал виновным одного украинского военнопленного, а суды в Донецкой и Луганской областях осудили 36 украинских военнопленных. Обвиняемые были в основном приговорены к срокам от 12 до 22 лет, трое — получили пожизненные сроки.
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Валерия Емельянова
Валерия Емельянова
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5
4.7
96
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1920
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина, репрессии, сво, оон, женевская конвенция, военнопленные, эксклюзив
Репрессии на Украине, Украина, репрессии, СВО, ООН, женевская конвенция, военнопленные, Эксклюзив

"Украинский футбол" и другие пытки российских военнопленных. ООН о происходящем в местах интернирования

10:56 21.10.2023 (обновлено: 10:58 21.10.2023)
 
© Фото : Telegram-канал Klimenko TimeРоссийские военнопленные на Украине
Российские военнопленные на Украине - РИА Новости, 1920, 21.10.2023
© Фото : Telegram-канал Klimenko Time
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Валерия Емельянова
автор издания Украина.ру
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Мониторинговая миссия ООН отмечает некоторое улучшение обращения с российскими военнопленными на Украине в тех местах интернирования, в которые есть доступ, однако нарушений все еще много.
О нарушениях в обращении с российскими военнопленными говорится в 36-ом докладе Управления Верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ) о ситуации с правами человека в Украине, который охватывает период с 1 февраля 2023 года по 31 июля 2023 года.
Пытки украинскими песнями отменили
УВКПЧ был предоставлен конфиденциальный доступ к двадцати шести российским военнопленным на Украине, и оно смогло провести несколько бесед в официальных местах интернирования. Почти половина из опрошенных — двенадцать человек — заявили, что подвергались пыткам или жестокому обращению во время допросов в неофициальных местах интернирования и эвакуации, прежде чем их доставили в официальные места содержания. Так, один из военнопленных рассказал о пытках в гараже в Краматорске:
“Охранники занимались несколькими видами "спорта". Одним из них был "футбол" – они брали кувалду и били военнопленных по ногам”.
Более того, ООН отмечает, что украинские власти продолжают использовать неофициальные места интернирования в нарушение обязательства официально регистрировать всех военнопленных и предоставлять доступ независимым наблюдателям. УВКПЧ получило достоверную информацию о том, что Главное разведывательное управление Министерства обороны Украины продолжает содержать неофициальное место интернирования военнопленных в своих помещениях на Рыбальском острове в Киеве.
Трое военнопленных сообщили УВКПЧ, что их содержали там в течение различных периодов времени между мартом 2023 года и июлем 2023 года. УВКПЧ обратилось к украинским властям с запросом относительно этого объекта и с просьбой его посетить, однако не получило ответа.
С другой стороны, ООН отмечает "заметное улучшение" обращения с российскими военнопленными в тех местах, которые посетить удалось. Так, в лагере для военнопленных во Львове это, в частности, выразилось в увеличении порций пищи и прекращении физических упражнений в качестве наказания.
"В частности, администрация увеличила порции пищи и прекратила прежнюю практику использования физических упражнений в качестве дисциплинарных взысканий и принуждения военнопленных петь украинские песни перед едой", — сообщает УВКПЧ.
Миссия ООН также за прошедшие полгода поговорила с 56 украинскими военнопленными, которые были освобождены в ходе обмена пленными между Украиной и Российской Федерацией. Доступа в места интернирования украинских военнопленных, находящихся в РФ, нет, хотя ООН неоднократно просил его предоставить.
УВКПЧ сообщает, что большинство опрошенных ими украинских военнопленных также сообщали о жестоком обращении и пытках. Однако УВКПЧ отмечает, что получало сообщения о некоторых улучшениях условий интернирования, включая увеличение количества и качества продовольствия.
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Уголовные преследования за простое участие в боевых действиях
За полгода с 1 февраля по 31 июля 2023 года украинские суды вынесли 70 приговоров в отношении российских военнослужащих и военнопленных. Шестнадцать российских военнослужащих были осуждены по статье 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны), причем 15 из них были приговорены заочно.
В некоторых случаях подсудимые не были должным образом уведомлены о судебном разбирательстве и не отказались от своего права присутствовать, что вызывает у наблюдателей опасения относительно гарантий справедливого судебного разбирательства, предусмотренным международным правом.
Для соблюдения таких гарантий лицо имеет право на адвоката по собственному выбору, право на разбирательство дела независимым и беспристрастным судом, право не быть принужденным к признанию вины или даче показаний. А умышленное лишение военнопленного прав на справедливое судебное разбирательство представляет собой серьезное нарушение Третьей Женевской конвенции.
"Украинские суды также продолжали выносить приговоры некоторым военнопленным за действия, которые могут быть приравнены к простому участию в боевых действиях", — отмечает УВКПЧ ООН.
УВКПЧ напоминает, что комбатанты пользуются иммунитетом комбатанта и не могут быть привлечены к ответственности просто за участие в военных действиях или за законные военные действия, совершенные в ходе вооруженного конфликта, даже если такие действия в противном случае представляли бы собой преступление по внутреннему национальному законодательству.
В то же время, согласно мониторингу УВКПЧ, украинские суды не вынесли ни одного приговора против украинских силовиков по обвинению в военных преступлениях.
Однако УВКПЧ отмечает, что в Российской Федерации в течение отчетного периода, который охватывает доклад, также осудили 37 украинских военнопленных по различным уголовным обвинениям, включая терроризм: Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону признал виновным одного украинского военнопленного, а суды в Донецкой и Луганской областях осудили 36 украинских военнопленных. Обвиняемые были в основном приговорены к срокам от 12 до 22 лет, трое — получили пожизненные сроки.
 
Репрессии на УкраинеУкраинарепрессииСВОООНженевская конвенциявоеннопленныеЭксклюзив
 
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