https://ukraina.ru/20231021/1050168838.html

Сериалу "Ликвидация" 15 лет: Одесса, Чёрное море, "советский империализм"

Сериалу "Ликвидация" 15 лет: Одесса, Чёрное море, "советский империализм" - 21.10.2023 Украина.ру

Сериалу "Ликвидация" 15 лет: Одесса, Чёрное море, "советский империализм"

В 2008 году, когда на экраны вышел сериал "Ликвидация" Сергея Урсуляка, раскол в украинском обществе стал таким же наглядным и очевидным, как во время Оранжевой революции 2004, а быть может – и ярче

2023-10-21T18:00

2023-10-21T18:00

2023-10-21T18:00

история

история

ликвидация

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Премьера сериала состоялась 21 октября, собрав у экранов рекордное количество зрителей (как в России, так и на Украине). Спустя шесть лет, после победы Майдана и начала боев в Донбассе, сериал был на Украине запрещён из-за того, что Михаил Пореченков, сыгравший главного злодея – белогвардейца, коллаборанта, сотрудничавшего с нацистами, побывал в Донецком аэропорту, а в интернете завирусилось видео, на котором он стреляет из автомата (по версии СБУ – по украинским военнослужащим).Сериал для тех лет с точки зрения взгляда на советскую историю был, мягко скажем, необычным, а решение показать сотрудников НКВД положительными, главными героями – смелым. Фильмы о Великой Отечественной войне в те годы (изменилось с тех пор немногое) непременно содержали персонажа НКВДшника, который всех убивал и насиловал только по той причине, что являлся мифологической хтонью, а также загрядотряды, лагеря, победу "вопреки".К слову сказать, через год, в 2009 вышел еще один военный сериал о работе НКВД и предотвращении покушения на Сталина – "Вторые. Отряд Кочубея" Александра Даруги. В главной роли снялся тогда еще не уехавший и не вступивший в ВСУ российский актер Анатолий Пашинин.На Украине "Ликвидация" вызвала много дискуссий и, по моему личному наблюдению, они во многом определили суть общественного раскола, произошедшего потом, в 2014. Разумеется, сериал, как и любое другое произведение искусства, мог нравиться или нет, но были те, у кого он вызывал откровенную ярость (на Украине, даже среди русскоговорящих, это принято выражать словом "лють").Тогда, в далеком и мирном 2008, можно было услышать, что "Ликвидация" транслирует "советские имперские нарративы" (не возьмусь объяснять, что это такое), "навязывает российско-украинскую дружбу", "оправдывает сталинский террор", "возвеличивает победу" (последний пункт – и вовсе – без комментариев). Это буквально те слова, которые произносили люди, большинство которых в 2013-2014 поддержали Майдан. Связано ли это? Кто знает.Но по части советской многонациональной дружбы в сериале они едва ли ошибались. Одесса – сама по себе город необыкновенный и пёстрый, её колорит, легендарный говор и цветастое разнообразие, конечно, в "Ликвидации" были несколько гиперболизированы, но всё же у всех, кто любит Одессу совершенно точно остались самые теплые впечатления.После премьеры сериала актёры и создатели дали множество интервью, рассказывая о том, как становились одесситами – киевлянин Сергей Маковецкий, сыгравший Фиму, русская Светлана Крючкова, которая то и дело во время съемок попадала в курьёзные ситуации, а местные признавали в ней свою, и, конечно же, Владимир Машков, сыгравший главного героя – Давида Гоцмана.Актёр, долгое время до этого проживший в США и известный по работам в голливудских блокбастерах, буквально ходил по городу в поисках особенно колоритных выражений, образов, поведенческих моделей."Одна из моих любимых ролей – тетя Песя в фильме "Ликвидация". У меня до съемок в этом сериале была клиническая смерть, две операции и боль, которая не оставляла. И вот мне с одной кинокомпании позвонили и предложили играть какую-то роль. Я сказала, в каком физическом состоянии нахожусь (а я всем и всегда говорю правду: я такая, какая я есть). Позвонили из другой - я тоже им честно сказала - они отказались.А потом позвонил человек, который предложил играть у Сергея Урсуляка. Я сказала, что мне нужен трейлер на площадке (снимали сериал в Одессе), чтобы он постоянно стоял и туда никто не заходил, кроме меня, квартира со всеми удобствами, и чтобы меня каждый вечер возили на море: я буду плавать. Они на это согласились. И кто от всего этого выиграл? Выиграла "Ликвидация"!", - рассказывала Крючкова.Актёрский состав сериала небезосновательно считается золотым. Впрочем, актеры, которые снялись в "Ликвидации", играли на одной площадке в разных картинах Урсуляка – это и Полина Агуреева, и Маковецкий, и Пореченков, Ксения Раппопорт, Лика Нифонтова, Фёдор Добронравов.Как и любое произведение, рефлексирующее на тему истории (а тем более, такой недавней), "Ликвидация" получила много обвинений в фальсификации исторических фактов. Впрочем, режиссёр сразу сказал: все действия героев в "Ликвидации" выдуманы от начала до конца. Исключение - приезд Жукова в Одессу и операция военной контрразведки по уничтожению банд.Прототипом Гоцмана называют легендарного сотрудника одесского уголовного розыска Давида Курлянда, оставившего дневники о своей службе, но сценарий сериала с ними пересекается не слишком часто – разве только в упомянутой операции "Маскарад" под руководством Маршала Победы Жукова: уничтожения послевоенного бандитского беспредела в городе.В сериале эта операция остро задевает чувства зрителя: массовые аресты происходят во время концерта приехавшего в Одессу Леонида Утёсова, правда в реальности такого произойти не могло. Как минимум потому, что песня "У Чёрного моря", которую он поет в сериале, была написана на пять лет позже.Главное же дело Гоцмана, вокруг которого построен сюжет "Ликвидации" - обнаружение бандеровского подполья, оставшегося после освобождения Одессы под руководством агентов Абвера – тем более не могло произойти в действительности. "Лесные братья" - скрывающиеся в лесах националисты оставались, конечно, после войны в Карпатах и Прибалтике, но точно не в Одессе.Но сериал не позиционировался как историческая хроника, а публикой оказался горячо любим, и остаётся таким по сей день, спустя столько лет после премьеры. Простили зрители даже саундтрек Энри Лолашвили, во многом основанный на одной из тем Третьей симфонии Иоганнеса Брамса – так он оказался органичен.В том же году, в 2008, в Одессе (под покровительством министра внутренних дел Украины Юрия Луценко, ныне воющего) был открыт бронзовый памятник Давиду Гоцману. С работами скульптора Александра Токарева встречается любой человек, приезжающий в Одессу – он точно не пройдет мимо памятнику Утёсову на Дерибасовской, встретит памятники Вере Холодной и Александру Пушкину (хотелось бы верить, что они все еще на месте), Жене Моряка, атаману Антону Головатому, одесскому апельсину…Памятник "Героическим сотрудникам уголовного розыска послевоенной поры в Одессе", изображающий Давида Гоцмана с голубем на руке (но не повторяющий внешности Машкова) не единожды подвергался атакам вандалов, но уцелел.

https://ukraina.ru/20230808/1048513254.html

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Мария Нестерова

Мария Нестерова

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Мария Нестерова

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