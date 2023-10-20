https://ukraina.ru/20231020/1050362053.html
Зеленская потребовала от Google дерусификации контента
Зеленская потребовала от Google дерусификации контента - 20.10.2023 Украина.ру
Зеленская потребовала от Google дерусификации контента
Жена президента Украины Елена Зеленская встретилась с представителями компании Google Аннетте Кробер-Риль и Патриком Ворнкингом и выставила ряд требований. Об этом сообщает официальный сайт президента Украины
2023-10-20T15:02
2023-10-20T15:02
2023-10-20T15:02
новости
украина
елена зеленская
google
поиск
украинский
крым
требования
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26 февраля 2022 года Google на неопределенный срок приостановил монетизацию государственных СМИ РФ в мире, в частности RT и Sputnik, а 2 марта YouTube заблокировал все каналы в Европе, связанные с государственными средствами массовой информации России.По словам Зеленской, "корректные ответы на запрос в Google – часть информационной безопасности для всего мира".Также она выдвинула представителям Google ряд требований."Хочу привлечь внимание к вопросу, имеющему для нас принципиальное значение. Это некорректное изображение сервисом территории Украины, с чем имеем дело с 2014 года, в частности, Крыма и города Севастополя. В зависимости от страны или региона, из которого сделан запрос "Украина" или "Ukraine", Google Maps Украину показывают по-разному", — заявила супруга Зеленского.Она утверждает, что, если запрос сделан с территории Украины, то в Google Maps Крым отображается как часть Украины, если запрос сделан с территории РФ, то в Google Maps Крым отображается как часть РФ. Если запрос сделан из Европы, Google Maps показывают Крым как спорную территорию.Зеленская рассчитывает на поддержку представителей Google в решению вопроса "некорректного отображения карты Украины на платформе Google в соответствии с международно признанными границами 1991 года, независимо от местонахождения пользователя".Зеленская попросила дерусифицировать поисковую выдачу в Google."Благодарим за частичную дерусификацию поиска и просим активнее продолжить работу по дерусификации поисковой выдачи Google для украинских пользователей на Украине и за рубежом, когда в настройках операционной системы или браузера выбрана Украина", — сказала она.Зеленская подчеркнула, что это касается и типовых рекомендаций на YouTube, которые сейчас также являются преимущественно российскими.Ещё одним требованием Зеленской к Google стало отсоединение Украины от географической принадлежности к СНГ."Обращаемся к вам с просьбой в настройках пространства YouTube отсоединить Украину от географической принадлежности к пространству СНГ и изменить автоматическую выдачу русскоязычного контента для пользователей с Украины и украинских IP-адресов, а также изменить автоматическую выдачу рекомендованного и популярного контента для украинцев с российского на украинский и европейский", — добавила она.Федеральная налоговая служба России регулярно штрафовала компанию Google за неудаление запрещённого контента.
https://ukraina.ru/20230204/1043252978.html
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/0a/1050059021_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_66b29993feea7059206753032191dd78.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, елена зеленская, google, поиск, украинский, крым, требования
Новости, Украина, Елена Зеленская, google, поиск, украинский, Крым, требования
Зеленская потребовала от Google дерусификации контента
Жена президента Украины Елена Зеленская встретилась с представителями компании Google Аннетте Кробер-Риль и Патриком Ворнкингом и выставила ряд требований. Об этом сообщает официальный сайт президента Украины
26 февраля 2022 года Google на неопределенный срок приостановил монетизацию государственных СМИ РФ в мире, в частности RT и Sputnik, а 2 марта YouTube заблокировал все каналы в Европе, связанные с государственными средствами массовой информации России.
По словам Зеленской, "корректные ответы на запрос в Google – часть информационной безопасности для всего мира".
Также она выдвинула представителям Google ряд требований.
"Хочу привлечь внимание к вопросу, имеющему для нас принципиальное значение. Это некорректное изображение сервисом территории Украины, с чем имеем дело с 2014 года, в частности, Крыма и города Севастополя. В зависимости от страны или региона, из которого сделан запрос "Украина" или "Ukraine", Google Maps Украину показывают по-разному", — заявила супруга Зеленского.
Она утверждает, что, если запрос сделан с территории Украины, то в Google Maps Крым отображается как часть Украины, если запрос сделан с территории РФ, то в Google Maps Крым отображается как часть РФ. Если запрос сделан из Европы, Google Maps показывают Крым как спорную территорию.
Зеленская рассчитывает на поддержку представителей Google в решению вопроса "некорректного отображения карты Украины на платформе Google в соответствии с международно признанными границами 1991 года, независимо от местонахождения пользователя".
Зеленская попросила дерусифицировать поисковую выдачу в Google.
"Благодарим за частичную дерусификацию поиска и просим активнее продолжить работу по дерусификации поисковой выдачи Google для украинских пользователей на Украине и за рубежом, когда в настройках операционной системы или браузера выбрана Украина", — сказала она.
Зеленская подчеркнула, что это касается и типовых рекомендаций на YouTube, которые сейчас также являются преимущественно российскими.
Ещё одним требованием Зеленской к Google стало отсоединение Украины от географической принадлежности к СНГ.
"Обращаемся к вам с просьбой в настройках пространства YouTube отсоединить Украину от географической принадлежности к пространству СНГ и изменить автоматическую выдачу русскоязычного контента для пользователей с Украины и украинских IP-адресов, а также изменить автоматическую выдачу рекомендованного и популярного контента для украинцев с российского на украинский и европейский", — добавила она.
Федеральная налоговая служба России регулярно штрафовала компанию Google за неудаление запрещённого контента.