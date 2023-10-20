Зеленская потребовала от Google дерусификации контента - 20.10.2023 Украина.ру
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Зеленская потребовала от Google дерусификации контента
Зеленская потребовала от Google дерусификации контента - 20.10.2023 Украина.ру
Зеленская потребовала от Google дерусификации контента
Жена президента Украины Елена Зеленская встретилась с представителями компании Google Аннетте Кробер-Риль и Патриком Ворнкингом и выставила ряд требований. Об этом сообщает официальный сайт президента Украины
2023-10-20T15:02
2023-10-20T15:02
новости
украина
елена зеленская
google
поиск
украинский
крым
требования
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26 февраля 2022 года Google на неопределенный срок приостановил монетизацию государственных СМИ РФ в мире, в частности RT и Sputnik, а 2 марта YouTube заблокировал все каналы в Европе, связанные с государственными средствами массовой информации России.По словам Зеленской, "корректные ответы на запрос в Google – часть информационной безопасности для всего мира".Также она выдвинула представителям Google ряд требований."Хочу привлечь внимание к вопросу, имеющему для нас принципиальное значение. Это некорректное изображение сервисом территории Украины, с чем имеем дело с 2014 года, в частности, Крыма и города Севастополя. В зависимости от страны или региона, из которого сделан запрос "Украина" или "Ukraine", Google Maps Украину показывают по-разному", — заявила супруга Зеленского.Она утверждает, что, если запрос сделан с территории Украины, то в Google Maps Крым отображается как часть Украины, если запрос сделан с территории РФ, то в Google Maps Крым отображается как часть РФ. Если запрос сделан из Европы, Google Maps показывают Крым как спорную территорию.Зеленская рассчитывает на поддержку представителей Google в решению вопроса "некорректного отображения карты Украины на платформе Google в соответствии с международно признанными границами 1991 года, независимо от местонахождения пользователя".Зеленская попросила дерусифицировать поисковую выдачу в Google."Благодарим за частичную дерусификацию поиска и просим активнее продолжить работу по дерусификации поисковой выдачи Google для украинских пользователей на Украине и за рубежом, когда в настройках операционной системы или браузера выбрана Украина", — сказала она.Зеленская подчеркнула, что это касается и типовых рекомендаций на YouTube, которые сейчас также являются преимущественно российскими.Ещё одним требованием Зеленской к Google стало отсоединение Украины от географической принадлежности к СНГ."Обращаемся к вам с просьбой в настройках пространства YouTube отсоединить Украину от географической принадлежности к пространству СНГ и изменить автоматическую выдачу русскоязычного контента для пользователей с Украины и украинских IP-адресов, а также изменить автоматическую выдачу рекомендованного и популярного контента для украинцев с российского на украинский и европейский", — добавила она.Федеральная налоговая служба России регулярно штрафовала компанию Google за неудаление запрещённого контента.
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новости, украина, елена зеленская, google, поиск, украинский, крым, требования
Новости, Украина, Елена Зеленская, google, поиск, украинский, Крым, требования

Зеленская потребовала от Google дерусификации контента

15:02 20.10.2023
 
© AP / Stephanie Scarbrough
- РИА Новости, 1920, 20.10.2023
© AP / Stephanie Scarbrough
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Жена президента Украины Елена Зеленская встретилась с представителями компании Google Аннетте Кробер-Риль и Патриком Ворнкингом и выставила ряд требований. Об этом сообщает официальный сайт президента Украины
26 февраля 2022 года Google на неопределенный срок приостановил монетизацию государственных СМИ РФ в мире, в частности RT и Sputnik, а 2 марта YouTube заблокировал все каналы в Европе, связанные с государственными средствами массовой информации России.
По словам Зеленской, "корректные ответы на запрос в Google – часть информационной безопасности для всего мира".
Также она выдвинула представителям Google ряд требований.
"Хочу привлечь внимание к вопросу, имеющему для нас принципиальное значение. Это некорректное изображение сервисом территории Украины, с чем имеем дело с 2014 года, в частности, Крыма и города Севастополя. В зависимости от страны или региона, из которого сделан запрос "Украина" или "Ukraine", Google Maps Украину показывают по-разному", — заявила супруга Зеленского.
Она утверждает, что, если запрос сделан с территории Украины, то в Google Maps Крым отображается как часть Украины, если запрос сделан с территории РФ, то в Google Maps Крым отображается как часть РФ. Если запрос сделан из Европы, Google Maps показывают Крым как спорную территорию.
Зеленская рассчитывает на поддержку представителей Google в решению вопроса "некорректного отображения карты Украины на платформе Google в соответствии с международно признанными границами 1991 года, независимо от местонахождения пользователя".
Зеленская попросила дерусифицировать поисковую выдачу в Google.
"Благодарим за частичную дерусификацию поиска и просим активнее продолжить работу по дерусификации поисковой выдачи Google для украинских пользователей на Украине и за рубежом, когда в настройках операционной системы или браузера выбрана Украина", — сказала она.
Зеленская подчеркнула, что это касается и типовых рекомендаций на YouTube, которые сейчас также являются преимущественно российскими.
Ещё одним требованием Зеленской к Google стало отсоединение Украины от географической принадлежности к СНГ.
"Обращаемся к вам с просьбой в настройках пространства YouTube отсоединить Украину от географической принадлежности к пространству СНГ и изменить автоматическую выдачу русскоязычного контента для пользователей с Украины и украинских IP-адресов, а также изменить автоматическую выдачу рекомендованного и популярного контента для украинцев с российского на украинский и европейский", — добавила она.
Федеральная налоговая служба России регулярно штрафовала компанию Google за неудаление запрещённого контента.
википедия
4 февраля, 07:56
"Бесплатный сыр не только в мышеловке". Кому служит ВикипедияЗадуманная как свободная народная энциклопедия, Википедия превратилась в инструмент лжи, информационной войны и пропаганды, которую Запад ведет со своими оппонентами, и в первую очередь с Россией. Википедия, так же как Google, Facebook*, Twitter* и другие глобальные платформы, представляет серьезную опасность для нашей страны.
 
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