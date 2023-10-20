Пропалестинские протесты в ЕС показали крах миграционной политики Брюсселя - Шёлльхаммер
© AP / Kirsty Wigglesworth
© AP / Kirsty Wigglesworth
Недавние массовые митинги в поддержку Палестины показали, насколько ошибочной является миграционная политика ЕС, заявил доцент кафедры экономики и политологии частного университета Вебстера в Вене Ральф Шёлльхаммер. Об этом сообщили 20 октября журналисты австрийского издания Exxpress
Венгрия и Польша справедливо выступают против миграционного пакета ЕС, говорит политолог Шёлльхаммер. По его мнению, теперь эти страны одержат верх, так как массовые пропалестинские демонстрации прошли в крупных западноевропейских городах, но отсутствовали на востоке.
С помощью миграционного пакта ЕС хотел "навязать свою провальную миграционную политику" и восточноевропейским странам-членам. Квоты должны были определить, сколько мигрантов должны будут принять Венгрия, Польша и другие страны. До сих пор восточноевропейцы "упорно отказывались" участвовать в этом пакете, говорит австрийский политолог.
Шёлльхаммер считает, что прошедшие за последние две недели демонстрации возобновили дебаты по этому вопросу.
"В отличие от своих постнациональных и постмодернистских западных соседей, страны, некогда входившие в советскую сферу влияния, ревностно охраняют свою национальную и культурную идентичность". Для западных элит это был "реакционный национализм прошлых времен", - говорит политолог.
Но теперь "массовые пропалестинские и во многих случаях прохамасовские протесты проходят в крупнейших западноевропейских городах, но заметно отсутствуют на Востоке", добавил эксперт.
Шёлльхаммер подчеркнул, что Евросоюз называет Холокост основополагающим событием своей истории. В то же время здесь растёт "завезенный антисемитизм", который приветствует "варварские теракты на европейских улицах", добавил он.
"Чувствуете ли вы себя в безопасности как еврей в Брюсселе, Берлине, Лондоне или Париже? - спрашивает Шелльхаммер, - Только в таких якобы "расистских" странах, как Польша, Венгрия и некоторые другие, ношение киппы не считается приглашением к публичным издевательствам".
Вчера, 12:04Берлинский округ Нойкёльн пережил вторую ночь антиизраильских погромовНемецкая полиция не в состоянии прекратить массовые беспорядки сторонников Палестины. Две ночи подряд они устраивают погромы, и пожарные вынуждены ждать, пока полиция позволит им сделать свою работу. Об этом 19 октября пишет издание bz-berlin.de.
Политолог напомнил о недавней трагедии в Брюсселе. "Проситель убежища из Туниса, получивший отказ, застрелил двух шведских туристов", говорит он. Этот случай, по мнению Шёлльхаммера, в очередной раз показали, насколько ошибочной является миграционная политика ЕС.
Последний элемент Пакта о миграции и убежище был принят в Брюсселе на встрече послов стран-членов Евросоюза 4 октября. Польша и Венгрия высказались против. Словакия, Чехия и Австрия воздержались от голосования.
Польское издание PAP назвало новый миграционный пакт "неправильным решением, спасающим политическую шкуру Олафа Шольца, который хочет сказать немцам, что иммигрантов будут принимать не только они, но и другие страны".
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан указал, что "протесты террористических организаций в Европе в поддержку палестинцев вызывают тревогу". Венгерский лидер назвал Брюссель источником угрозы безопасности из-за лояльной миграционной политики.
Венгерские политики и эксперты считают, что западноевропейские политики просто боятся решать проблемы миграционного кризиса, потому что жесткая позиция по отношению к мигрантам может лишить их поддержки избирателей. Кроме того, существует опасность того, что мигранты будут устраивать беспорядки, "поджигать улицы Западной Европы".
Они считают сложившуюся ситуацию свидетельством провала интеграционной политики Брюсселя.
16 октября, 20:00"Капитуляция перед антисемитизмом". Как в Германии проходят митинги в поддержку ПалестиныИздание Die Stimme Berlins сообщает о толпах мигрантов на улицах Германии, которые выходят в поддержку Палестины. Журналисты задаются вопросом, готова ли ФРГ следовать "лозунгам солидарности" или же "капитулирует перед антисемитизмом"