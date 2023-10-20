Пропалестинские протесты в ЕС показали крах миграционной политики Брюсселя - Шёлльхаммер - 20.10.2023 Украина.ру
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Пропалестинские протесты в ЕС показали крах миграционной политики Брюсселя - Шёлльхаммер
Пропалестинские протесты в ЕС показали крах миграционной политики Брюсселя - Шёлльхаммер - 20.10.2023 Украина.ру
Пропалестинские протесты в ЕС показали крах миграционной политики Брюсселя - Шёлльхаммер
Недавние массовые митинги в поддержку Палестины показали, насколько ошибочной является миграционная политика ЕС, заявил доцент кафедры экономики и политологии частного университета Вебстера в Вене Ральф Шёлльхаммер. Об этом сообщили 20 октября журналисты австрийского издания Exxpress
2023-10-20T14:09
2023-10-20T14:09
новости
австрия
зарубежье
европа
брюссель
демонстрации
митинги
мигранты
миграция
миграционный кризис
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Венгрия и Польша справедливо выступают против миграционного пакета ЕС, говорит политолог Шёлльхаммер. По его мнению, теперь эти страны одержат верх, так как массовые пропалестинские демонстрации прошли в крупных западноевропейских городах, но отсутствовали на востоке.С помощью миграционного пакта ЕС хотел "навязать свою провальную миграционную политику" и восточноевропейским странам-членам. Квоты должны были определить, сколько мигрантов должны будут принять Венгрия, Польша и другие страны. До сих пор восточноевропейцы "упорно отказывались" участвовать в этом пакете, говорит австрийский политолог.Шёлльхаммер считает, что прошедшие за последние две недели демонстрации возобновили дебаты по этому вопросу."В отличие от своих постнациональных и постмодернистских западных соседей, страны, некогда входившие в советскую сферу влияния, ревностно охраняют свою национальную и культурную идентичность". Для западных элит это был "реакционный национализм прошлых времен", - говорит политолог.Но теперь "массовые пропалестинские и во многих случаях прохамасовские протесты проходят в крупнейших западноевропейских городах, но заметно отсутствуют на Востоке", добавил эксперт.Шёлльхаммер подчеркнул, что Евросоюз называет Холокост основополагающим событием своей истории. В то же время здесь растёт "завезенный антисемитизм", который приветствует "варварские теракты на европейских улицах", добавил он.Политолог напомнил о недавней трагедии в Брюсселе. "Проситель убежища из Туниса, получивший отказ, застрелил двух шведских туристов", говорит он. Этот случай, по мнению Шёлльхаммера, в очередной раз показали, насколько ошибочной является миграционная политика ЕС.Последний элемент Пакта о миграции и убежище был принят в Брюсселе на встрече послов стран-членов Евросоюза 4 октября. Польша и Венгрия высказались против. Словакия, Чехия и Австрия воздержались от голосования. Польское издание PAP назвало новый миграционный пакт "неправильным решением, спасающим политическую шкуру Олафа Шольца, который хочет сказать немцам, что иммигрантов будут принимать не только они, но и другие страны".Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан указал, что "протесты террористических организаций в Европе в поддержку палестинцев вызывают тревогу". Венгерский лидер назвал Брюссель источником угрозы безопасности из-за лояльной миграционной политики.Венгерские политики и эксперты считают, что западноевропейские политики просто боятся решать проблемы миграционного кризиса, потому что жесткая позиция по отношению к мигрантам может лишить их поддержки избирателей. Кроме того, существует опасность того, что мигранты будут устраивать беспорядки, "поджигать улицы Западной Европы".Они считают сложившуюся ситуацию свидетельством провала интеграционной политики Брюсселя.
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новости, австрия, зарубежье, европа, брюссель, демонстрации, митинги, мигранты, миграция, миграционный кризис, внешняя политика, венгрия, польша
Новости, Австрия, Зарубежье, Европа, Брюссель, демонстрации, митинги, мигранты, миграция, миграционный кризис, внешняя политика, Венгрия, Польша

Пропалестинские протесты в ЕС показали крах миграционной политики Брюсселя - Шёлльхаммер

14:09 20.10.2023
 
© AP / Kirsty Wigglesworth
- РИА Новости, 1920, 20.10.2023
© AP / Kirsty Wigglesworth
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Недавние массовые митинги в поддержку Палестины показали, насколько ошибочной является миграционная политика ЕС, заявил доцент кафедры экономики и политологии частного университета Вебстера в Вене Ральф Шёлльхаммер. Об этом сообщили 20 октября журналисты австрийского издания Exxpress
Венгрия и Польша справедливо выступают против миграционного пакета ЕС, говорит политолог Шёлльхаммер. По его мнению, теперь эти страны одержат верх, так как массовые пропалестинские демонстрации прошли в крупных западноевропейских городах, но отсутствовали на востоке.
С помощью миграционного пакта ЕС хотел "навязать свою провальную миграционную политику" и восточноевропейским странам-членам. Квоты должны были определить, сколько мигрантов должны будут принять Венгрия, Польша и другие страны. До сих пор восточноевропейцы "упорно отказывались" участвовать в этом пакете, говорит австрийский политолог.
Шёлльхаммер считает, что прошедшие за последние две недели демонстрации возобновили дебаты по этому вопросу.
"В отличие от своих постнациональных и постмодернистских западных соседей, страны, некогда входившие в советскую сферу влияния, ревностно охраняют свою национальную и культурную идентичность". Для западных элит это был "реакционный национализм прошлых времен", - говорит политолог.
Но теперь "массовые пропалестинские и во многих случаях прохамасовские протесты проходят в крупнейших западноевропейских городах, но заметно отсутствуют на Востоке", добавил эксперт.
Шёлльхаммер подчеркнул, что Евросоюз называет Холокост основополагающим событием своей истории. В то же время здесь растёт "завезенный антисемитизм", который приветствует "варварские теракты на европейских улицах", добавил он.
"Чувствуете ли вы себя в безопасности как еврей в Брюсселе, Берлине, Лондоне или Париже? - спрашивает Шелльхаммер, - Только в таких якобы "расистских" странах, как Польша, Венгрия и некоторые другие, ношение киппы не считается приглашением к публичным издевательствам".
Вчера, 12:04
Берлинский округ Нойкёльн пережил вторую ночь антиизраильских погромовНемецкая полиция не в состоянии прекратить массовые беспорядки сторонников Палестины. Две ночи подряд они устраивают погромы, и пожарные вынуждены ждать, пока полиция позволит им сделать свою работу. Об этом 19 октября пишет издание bz-berlin.de.
Политолог напомнил о недавней трагедии в Брюсселе. "Проситель убежища из Туниса, получивший отказ, застрелил двух шведских туристов", говорит он. Этот случай, по мнению Шёлльхаммера, в очередной раз показали, насколько ошибочной является миграционная политика ЕС.
Последний элемент Пакта о миграции и убежище был принят в Брюсселе на встрече послов стран-членов Евросоюза 4 октября. Польша и Венгрия высказались против. Словакия, Чехия и Австрия воздержались от голосования.
Польское издание PAP назвало новый миграционный пакт "неправильным решением, спасающим политическую шкуру Олафа Шольца, который хочет сказать немцам, что иммигрантов будут принимать не только они, но и другие страны".
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан указал, что "протесты террористических организаций в Европе в поддержку палестинцев вызывают тревогу". Венгерский лидер назвал Брюссель источником угрозы безопасности из-за лояльной миграционной политики.
Венгерские политики и эксперты считают, что западноевропейские политики просто боятся решать проблемы миграционного кризиса, потому что жесткая позиция по отношению к мигрантам может лишить их поддержки избирателей. Кроме того, существует опасность того, что мигранты будут устраивать беспорядки, "поджигать улицы Западной Европы".
Они считают сложившуюся ситуацию свидетельством провала интеграционной политики Брюсселя.
- РИА Новости, 1920, 16.10.2023
16 октября, 20:00
"Капитуляция перед антисемитизмом". Как в Германии проходят митинги в поддержку ПалестиныИздание Die Stimme Berlins сообщает о толпах мигрантов на улицах Германии, которые выходят в поддержку Палестины. Журналисты задаются вопросом, готова ли ФРГ следовать "лозунгам солидарности" или же "капитулирует перед антисемитизмом"
 
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