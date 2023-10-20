https://ukraina.ru/20231020/1050360079.html

Пропалестинские протесты в ЕС показали крах миграционной политики Брюсселя - Шёлльхаммер

Пропалестинские протесты в ЕС показали крах миграционной политики Брюсселя - Шёлльхаммер - 20.10.2023 Украина.ру

Пропалестинские протесты в ЕС показали крах миграционной политики Брюсселя - Шёлльхаммер

Недавние массовые митинги в поддержку Палестины показали, насколько ошибочной является миграционная политика ЕС, заявил доцент кафедры экономики и политологии частного университета Вебстера в Вене Ральф Шёлльхаммер. Об этом сообщили 20 октября журналисты австрийского издания Exxpress

2023-10-20T14:09

2023-10-20T14:09

2023-10-20T14:09

новости

австрия

зарубежье

европа

брюссель

демонстрации

митинги

мигранты

миграция

миграционный кризис

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/0d/1050163006_0:285:3072:2013_1920x0_80_0_0_6a12faa2f0808f5b817f9f9b6a259f10.jpg.webp

Венгрия и Польша справедливо выступают против миграционного пакета ЕС, говорит политолог Шёлльхаммер. По его мнению, теперь эти страны одержат верх, так как массовые пропалестинские демонстрации прошли в крупных западноевропейских городах, но отсутствовали на востоке.С помощью миграционного пакта ЕС хотел "навязать свою провальную миграционную политику" и восточноевропейским странам-членам. Квоты должны были определить, сколько мигрантов должны будут принять Венгрия, Польша и другие страны. До сих пор восточноевропейцы "упорно отказывались" участвовать в этом пакете, говорит австрийский политолог.Шёлльхаммер считает, что прошедшие за последние две недели демонстрации возобновили дебаты по этому вопросу."В отличие от своих постнациональных и постмодернистских западных соседей, страны, некогда входившие в советскую сферу влияния, ревностно охраняют свою национальную и культурную идентичность". Для западных элит это был "реакционный национализм прошлых времен", - говорит политолог.Но теперь "массовые пропалестинские и во многих случаях прохамасовские протесты проходят в крупнейших западноевропейских городах, но заметно отсутствуют на Востоке", добавил эксперт.Шёлльхаммер подчеркнул, что Евросоюз называет Холокост основополагающим событием своей истории. В то же время здесь растёт "завезенный антисемитизм", который приветствует "варварские теракты на европейских улицах", добавил он.Политолог напомнил о недавней трагедии в Брюсселе. "Проситель убежища из Туниса, получивший отказ, застрелил двух шведских туристов", говорит он. Этот случай, по мнению Шёлльхаммера, в очередной раз показали, насколько ошибочной является миграционная политика ЕС.Последний элемент Пакта о миграции и убежище был принят в Брюсселе на встрече послов стран-членов Евросоюза 4 октября. Польша и Венгрия высказались против. Словакия, Чехия и Австрия воздержались от голосования. Польское издание PAP назвало новый миграционный пакт "неправильным решением, спасающим политическую шкуру Олафа Шольца, который хочет сказать немцам, что иммигрантов будут принимать не только они, но и другие страны".Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан указал, что "протесты террористических организаций в Европе в поддержку палестинцев вызывают тревогу". Венгерский лидер назвал Брюссель источником угрозы безопасности из-за лояльной миграционной политики.Венгерские политики и эксперты считают, что западноевропейские политики просто боятся решать проблемы миграционного кризиса, потому что жесткая позиция по отношению к мигрантам может лишить их поддержки избирателей. Кроме того, существует опасность того, что мигранты будут устраивать беспорядки, "поджигать улицы Западной Европы".Они считают сложившуюся ситуацию свидетельством провала интеграционной политики Брюсселя.

https://ukraina.ru/20231019/1050319822.html

https://ukraina.ru/20231016/1050234635.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, австрия, зарубежье, европа, брюссель, демонстрации, митинги, мигранты, миграция, миграционный кризис, внешняя политика, венгрия, польша