"Это была катастрофа. Он был унижен": Politico рассказали, за что Фицо не любит Украину - 20.10.2023 Украина.ру
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"Это была катастрофа. Он был унижен": Politico рассказали, за что Фицо не любит Украину
"Это была катастрофа. Он был унижен": Politico рассказали, за что Фицо не любит Украину - 20.10.2023 Украина.ру
"Это была катастрофа. Он был унижен": Politico рассказали, за что Фицо не любит Украину
Новый премьер-министр Словакии Роберт Фицо не поддерживает военные поставки на Украину из-за газового конфликта 2009 года, сообщили 20 октября журналисты Politico
2023-10-20T12:30
2023-10-20T12:30
новости
словакия
роберт фицо
украина
россия
владимир путин
юлия тимошенко
российский газ
виктор ющенко
зарубежье
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После победы на выборах в Словакии Фицо создал правительствую коалицию. Соглашение подписали партии: "Курс — социальная демократия", "Голос — социальная демократия" и Словацкая национальная партия.В своей избирательной кампании Фицо заявил, что не станет посылать "ещё одну пулю" Украине, пишет Politico. Журналисты считают, что помимо исторической симпатии Словакии к России, есть ещё и личная причина, по которой Фицо не любит Украину."Всё началось в 2009 году, когда Фицо был премьер-министром Словакии. 7 января того же года давняя ссора между Россией и Украиной из-за природного газа вышла из-под контроля, и потоки российского газа через Украину в страны ЕС прекратились — кризис для Словакии в середине зимы", - говорится в статье.Отключение газа обходилось экономике Словакии примерно в 100 миллионов евро в день, так как заводы были вынуждены закрыться.Фицо провёл телефонные переговоры с тогдашними премьер-министрами России Владимиром Путиным и Украины Юлией Тимошенко.Рано утром 14 января словацкая делегация во главе с Фицо приземлилась в Киеве для встречи с украинским правительством. Но приняли их только спустя три часа, уточняет Politico. К удивлению словаков, на встрече присутствовали представители прессы. "Под включенными камерами Тимошенко в течение 20 минут ругала Фицо за то, что тот встал на сторону Москвы в газовом споре", пишет издание.Издание приводит слова словацкого чиновника, знакомого с событиями 2009 года.В Москве же делегации из Словакии организовали церемонию в Георгиевском зале Кремля, а приветствовал их Путин."После этого [Фицо] начал занимать откровенно антиукраинскую позицию", — сказал Александр Дулеба, старший научный сотрудник Словацкой ассоциации внешней политики. "Он сказал, что нам не нужно поддерживать украинцев, мы не нужны Украине, они с нами не ведут серьезных разговоров. Это личное".Тогдашний президент Словакии Иван Гашпарович 16 января прилетал в Киев для встречи со своим украинским коллегой Виктором Ющенко. Украинский президент сообщил Гашпаровичу, что "Нафтогаз" сможет возобновить поставки газа в Словакию. Но во время встречи, которая должна была заключить сделку, глава "Нафтогаза" сообщил двум президентам, что он не сможет этого сделать."Украинцам удалось унизить и премьер-министра, и президента Словакии", - заявил источник издания.Российской и украинской стороне удалось договориться о возобновлении поставок газа 20 января, но "горький вкус ещё остался", пишет Politico.Во время избирательной кампании Фицо призвал к резкому изменению политики, заявив, что ЕС должен помочь в переговорах по мирному соглашению, а не отправлять оружие.Также новый премьер-министр обвинил Украину в этом конфликте."Война на Украине началась не год назад, а в 2014 году, когда украинские нацисты и фашисты начали убивать российских граждан в Донбассе и Луганске", - сказал он.На выборах 30 сентября партия Фицо "Смер" набрала 23,4 процента голосов и заняла первое место.
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новости, словакия, роберт фицо, украина, россия, владимир путин, юлия тимошенко, российский газ, виктор ющенко, зарубежье, помощь
Новости, Словакия, Роберт Фицо, Украина, Россия, Владимир Путин, Юлия Тимошенко, российский газ, Виктор Ющенко, Зарубежье, помощь

"Это была катастрофа. Он был унижен": Politico рассказали, за что Фицо не любит Украину

12:30 20.10.2023
 
© Фотохост-агентство / Перейти в фотобанкПрилет премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Москву
Прилет премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Москву
© Фотохост-агентство
Перейти в фотобанк
Читать в
Новый премьер-министр Словакии Роберт Фицо не поддерживает военные поставки на Украину из-за газового конфликта 2009 года, сообщили 20 октября журналисты Politico
После победы на выборах в Словакии Фицо создал правительствую коалицию. Соглашение подписали партии: "Курс — социальная демократия", "Голос — социальная демократия" и Словацкая национальная партия.
В своей избирательной кампании Фицо заявил, что не станет посылать "ещё одну пулю" Украине, пишет Politico. Журналисты считают, что помимо исторической симпатии Словакии к России, есть ещё и личная причина, по которой Фицо не любит Украину.
"Всё началось в 2009 году, когда Фицо был премьер-министром Словакии. 7 января того же года давняя ссора между Россией и Украиной из-за природного газа вышла из-под контроля, и потоки российского газа через Украину в страны ЕС прекратились — кризис для Словакии в середине зимы", - говорится в статье.
Отключение газа обходилось экономике Словакии примерно в 100 миллионов евро в день, так как заводы были вынуждены закрыться.
Фицо провёл телефонные переговоры с тогдашними премьер-министрами России Владимиром Путиным и Украины Юлией Тимошенко.
Рано утром 14 января словацкая делегация во главе с Фицо приземлилась в Киеве для встречи с украинским правительством. Но приняли их только спустя три часа, уточняет Politico.
К удивлению словаков, на встрече присутствовали представители прессы. "Под включенными камерами Тимошенко в течение 20 минут ругала Фицо за то, что тот встал на сторону Москвы в газовом споре", пишет издание.
Издание приводит слова словацкого чиновника, знакомого с событиями 2009 года.
"Это была абсолютно неприятная ситуация. Фицо покраснел от гнева. Это была катастрофа. Он был унижен", - сказал он.
В Москве же делегации из Словакии организовали церемонию в Георгиевском зале Кремля, а приветствовал их Путин.
"После этого [Фицо] начал занимать откровенно антиукраинскую позицию", — сказал Александр Дулеба, старший научный сотрудник Словацкой ассоциации внешней политики. "Он сказал, что нам не нужно поддерживать украинцев, мы не нужны Украине, они с нами не ведут серьезных разговоров. Это личное".
Тогдашний президент Словакии Иван Гашпарович 16 января прилетал в Киев для встречи со своим украинским коллегой Виктором Ющенко. Украинский президент сообщил Гашпаровичу, что "Нафтогаз" сможет возобновить поставки газа в Словакию. Но во время встречи, которая должна была заключить сделку, глава "Нафтогаза" сообщил двум президентам, что он не сможет этого сделать.
"Украинцам удалось унизить и премьер-министра, и президента Словакии", - заявил источник издания.
Российской и украинской стороне удалось договориться о возобновлении поставок газа 20 января, но "горький вкус ещё остался", пишет Politico.
Во время избирательной кампании Фицо призвал к резкому изменению политики, заявив, что ЕС должен помочь в переговорах по мирному соглашению, а не отправлять оружие.
Также новый премьер-министр обвинил Украину в этом конфликте.
"Война на Украине началась не год назад, а в 2014 году, когда украинские нацисты и фашисты начали убивать российских граждан в Донбассе и Луганске", - сказал он.
На выборах 30 сентября партия Фицо "Смер" набрала 23,4 процента голосов и заняла первое место.
- РИА Новости, 1920, 05.10.2023
5 октября, 17:22
Не хотят или не могут. Почему Словакия отказывается поставлять оружие УкраинеПрезидент Словакии Зузана Чапутова считает необходимым приостановить помощь Украине после прошедших в стране выборов
 
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