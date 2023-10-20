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"Это была катастрофа. Он был унижен": Politico рассказали, за что Фицо не любит Украину

"Это была катастрофа. Он был унижен": Politico рассказали, за что Фицо не любит Украину - 20.10.2023 Украина.ру

"Это была катастрофа. Он был унижен": Politico рассказали, за что Фицо не любит Украину

Новый премьер-министр Словакии Роберт Фицо не поддерживает военные поставки на Украину из-за газового конфликта 2009 года, сообщили 20 октября журналисты Politico

2023-10-20T12:30

2023-10-20T12:30

2023-10-20T12:30

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После победы на выборах в Словакии Фицо создал правительствую коалицию. Соглашение подписали партии: "Курс — социальная демократия", "Голос — социальная демократия" и Словацкая национальная партия.В своей избирательной кампании Фицо заявил, что не станет посылать "ещё одну пулю" Украине, пишет Politico. Журналисты считают, что помимо исторической симпатии Словакии к России, есть ещё и личная причина, по которой Фицо не любит Украину."Всё началось в 2009 году, когда Фицо был премьер-министром Словакии. 7 января того же года давняя ссора между Россией и Украиной из-за природного газа вышла из-под контроля, и потоки российского газа через Украину в страны ЕС прекратились — кризис для Словакии в середине зимы", - говорится в статье.Отключение газа обходилось экономике Словакии примерно в 100 миллионов евро в день, так как заводы были вынуждены закрыться.Фицо провёл телефонные переговоры с тогдашними премьер-министрами России Владимиром Путиным и Украины Юлией Тимошенко.Рано утром 14 января словацкая делегация во главе с Фицо приземлилась в Киеве для встречи с украинским правительством. Но приняли их только спустя три часа, уточняет Politico. К удивлению словаков, на встрече присутствовали представители прессы. "Под включенными камерами Тимошенко в течение 20 минут ругала Фицо за то, что тот встал на сторону Москвы в газовом споре", пишет издание.Издание приводит слова словацкого чиновника, знакомого с событиями 2009 года.В Москве же делегации из Словакии организовали церемонию в Георгиевском зале Кремля, а приветствовал их Путин."После этого [Фицо] начал занимать откровенно антиукраинскую позицию", — сказал Александр Дулеба, старший научный сотрудник Словацкой ассоциации внешней политики. "Он сказал, что нам не нужно поддерживать украинцев, мы не нужны Украине, они с нами не ведут серьезных разговоров. Это личное".Тогдашний президент Словакии Иван Гашпарович 16 января прилетал в Киев для встречи со своим украинским коллегой Виктором Ющенко. Украинский президент сообщил Гашпаровичу, что "Нафтогаз" сможет возобновить поставки газа в Словакию. Но во время встречи, которая должна была заключить сделку, глава "Нафтогаза" сообщил двум президентам, что он не сможет этого сделать."Украинцам удалось унизить и премьер-министра, и президента Словакии", - заявил источник издания.Российской и украинской стороне удалось договориться о возобновлении поставок газа 20 января, но "горький вкус ещё остался", пишет Politico.Во время избирательной кампании Фицо призвал к резкому изменению политики, заявив, что ЕС должен помочь в переговорах по мирному соглашению, а не отправлять оружие.Также новый премьер-министр обвинил Украину в этом конфликте."Война на Украине началась не год назад, а в 2014 году, когда украинские нацисты и фашисты начали убивать российских граждан в Донбассе и Луганске", - сказал он.На выборах 30 сентября партия Фицо "Смер" набрала 23,4 процента голосов и заняла первое место.

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новости, словакия, роберт фицо, украина, россия, владимир путин, юлия тимошенко, российский газ, виктор ющенко, зарубежье, помощь