https://ukraina.ru/20231020/1050354010.html

Раскольники с помощью полиции захватили храм канонической церкви в Черновицкой области

Раскольники с помощью полиции захватили храм канонической церкви в Черновицкой области - 20.10.2023 Украина.ру

Раскольники с помощью полиции захватили храм канонической церкви в Черновицкой области

Сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) при содействии полиции захватили Свято-Успенский храм в селе Васлововцы Черновицкой области, который прихожане отстаивают почти пять лет. Об этом 20 октября сообщил информационно-просветительский отдел УПЦ

2023-10-20T10:54

2023-10-20T10:54

2023-10-20T10:54

упц

храм

захват

полиция

черновицкая область

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102235/58/1022355864_0:183:2994:1867_1920x0_80_0_0_d6c06ce00a3baa2d9d89cc1bbecef841.jpg

Молодых людей доставили на том же автобусе, который недавно привозил на захват храма УПЦ в селе Старая Жадова той же области. Во время захвата храма полиция оградила верующих УПЦ от рейдеров, чтобы последние смогли спилить замок и проникнуть в храм. По данным епархии, во время захвата храма рейдеры ПЦУ, прикрываясь патриотическими лозунгами, топтали национальный флаг. Замечания верующих игнорировали. После захвата святыни верующие УПЦ продолжили свое молитвенное стояние возле храма.За последний год украинские власти организовали масштабную волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции.

https://ukraina.ru/20231020/1050344178.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

упц, храм, захват, полиция, черновицкая область, новости