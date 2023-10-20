Раскольники с помощью полиции захватили храм канонической церкви в Черновицкой области - 20.10.2023 Украина.ру
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Раскольники с помощью полиции захватили храм канонической церкви в Черновицкой области
Раскольники с помощью полиции захватили храм канонической церкви в Черновицкой области - 20.10.2023 Украина.ру
Раскольники с помощью полиции захватили храм канонической церкви в Черновицкой области
Сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) при содействии полиции захватили Свято-Успенский храм в селе Васлововцы Черновицкой области, который прихожане отстаивают почти пять лет. Об этом 20 октября сообщил информационно-просветительский отдел УПЦ
2023-10-20T10:54
2023-10-20T10:54
упц
храм
захват
полиция
черновицкая область
новости
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Молодых людей доставили на том же автобусе, который недавно привозил на захват храма УПЦ в селе Старая Жадова той же области. Во время захвата храма полиция оградила верующих УПЦ от рейдеров, чтобы последние смогли спилить замок и проникнуть в храм. По данным епархии, во время захвата храма рейдеры ПЦУ, прикрываясь патриотическими лозунгами, топтали национальный флаг. Замечания верующих игнорировали. После захвата святыни верующие УПЦ продолжили свое молитвенное стояние возле храма.За последний год украинские власти организовали масштабную волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции.
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упц, храм, захват, полиция, черновицкая область, новости
УПЦ, храм, захват, полиция, Черновицкая область, Новости

Раскольники с помощью полиции захватили храм канонической церкви в Черновицкой области

10:54 20.10.2023
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкПразднование Рождества в городах России
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© РИА Новости . Павел Лисицын
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Сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) при содействии полиции захватили Свято-Успенский храм в селе Васлововцы Черновицкой области, который прихожане отстаивают почти пять лет. Об этом 20 октября сообщил информационно-просветительский отдел УПЦ
"На 1725-м дне (почти 5 лет) круглосуточного молитвенного стояния верующих УПЦ прихода в честь Успения Пресвятой Богородицы села Васлововцы Черновицкой области, сторонники ПЦУ с молодыми людьми в балаклавах и полицией захватили храм", - говорится в телеграм-канале УПЦ.
Молодых людей доставили на том же автобусе, который недавно привозил на захват храма УПЦ в селе Старая Жадова той же области. Во время захвата храма полиция оградила верующих УПЦ от рейдеров, чтобы последние смогли спилить замок и проникнуть в храм.
По данным епархии, во время захвата храма рейдеры ПЦУ, прикрываясь патриотическими лозунгами, топтали национальный флаг. Замечания верующих игнорировали.
После захвата святыни верующие УПЦ продолжили свое молитвенное стояние возле храма.
За последний год украинские власти организовали масштабную волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции.
Патриарх Кирилл совершил божественную литургию с сестрами Милосердия - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
02:54
Патриарх Кирилл призвал христиан мира и международные организации поддержать каноническую УПЦПатриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к главам религиозных и международных организаций с призывом поддержать каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ), законопроект о запрете которой верховная рада Украины приняла в первом чтении. О послании патриарха сообщает отдел внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата
 
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