Новейшая гаубица "Коалиция-СВ" прошла госиспытания и готова к серийному производству - Ростех - 20.10.2023 Украина.ру
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Новейшая гаубица "Коалиция-СВ" прошла госиспытания и готова к серийному производству - Ростех
Новейшая гаубица "Коалиция-СВ" прошла госиспытания и готова к серийному производству - Ростех - 20.10.2023 Украина.ру
Новейшая гаубица "Коалиция-СВ" прошла госиспытания и готова к серийному производству - Ростех
"Госкорпорация "Ростех" успешно завершила государственные испытания 152-мм самоходного артиллерийского орудия (САО) "Коалиция-СВ". Об этом 20 октября сообщает пресс-служба госкорпорации.
2023-10-20T10:10
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В сообщении отмечается, что испытания нового орудия подтвердили "уникальные технические характеристики установки".По словам индустриального директора комплекса обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации "Ростех" Бекхана Оздоева, "Успешное завершение госиспытаний позволяет нам приступить к серийному производству этого арторудия".Важнейшим преимуществом "Коалиции-СВ", по сравнению с существующими образцами артиллерийского вооружения, является сокращённое время реакции на любые внеплановые цели, "что особенно важно в современных условиях ведения боевых действий". Это было достигнуто благодаря полностью автоматизированному процессу подготовки выстрела, включая выбор типа снаряда, установку взрывателя и наведение орудия."Самоходная гаубица "Коалиция-СВ" – это не просто очередной образец отечественной артиллерии, а значимая веха в её развитии. Фактически это боевой робот, отличительной чертой САО является высокий уровень автоматизации – экипаж располагается в изолированной бронекапсуле и оттуда дистанционно управляет боевой машиной", - подчеркнул Оздоев.САО "Коалиция-СВ" предназначено для уничтожения артиллерийских и миномётных батарей, бронированной техники и живой силы противника. Орудие также способно решать задачи по поражению средств противовоздушной и противоракетной обороны, пунктов управления и полевых фортификационных сооружений.По мнению экспертов, поступление в российские войска этой новейшей артсистемы позволит значительно повысить результативность ВС РФ в контрбатарейной борьбе.
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Новости, Россия, ВС РФ, ВПК, Ростех, Коалиция-СВ, артиллерия, испытания

Новейшая гаубица "Коалиция-СВ" прошла госиспытания и готова к серийному производству - Ростех

10:10 20.10.2023 (обновлено: 10:11 20.10.2023)
 
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"Госкорпорация "Ростех" успешно завершила государственные испытания 152-мм самоходного артиллерийского орудия (САО) "Коалиция-СВ". Об этом 20 октября сообщает пресс-служба госкорпорации.
В сообщении отмечается, что испытания нового орудия подтвердили "уникальные технические характеристики установки".
"Новейшая гаубица превосходит лучшие мировые и отечественные образцы по дальности и точности стрельбы, а также по времени решения боевых задач", - говорится в публикации.
По словам индустриального директора комплекса обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации "Ростех" Бекхана Оздоева, "Успешное завершение госиспытаний позволяет нам приступить к серийному производству этого арторудия".
Важнейшим преимуществом "Коалиции-СВ", по сравнению с существующими образцами артиллерийского вооружения, является сокращённое время реакции на любые внеплановые цели, "что особенно важно в современных условиях ведения боевых действий". Это было достигнуто благодаря полностью автоматизированному процессу подготовки выстрела, включая выбор типа снаряда, установку взрывателя и наведение орудия.
"Самоходная гаубица "Коалиция-СВ" – это не просто очередной образец отечественной артиллерии, а значимая веха в её развитии. Фактически это боевой робот, отличительной чертой САО является высокий уровень автоматизации – экипаж располагается в изолированной бронекапсуле и оттуда дистанционно управляет боевой машиной", - подчеркнул Оздоев.
САО "Коалиция-СВ" предназначено для уничтожения артиллерийских и миномётных батарей, бронированной техники и живой силы противника. Орудие также способно решать задачи по поражению средств противовоздушной и противоракетной обороны, пунктов управления и полевых фортификационных сооружений.
По мнению экспертов, поступление в российские войска этой новейшей артсистемы позволит значительно повысить результативность ВС РФ в контрбатарейной борьбе.
- РИА Новости, 1920, 20.10.2023
03:50
Военный эксперт о том, как Россия массово стала бить ВСУ "Краснополем" и чем "Торнадо-С" лучше "Хаймарса"За последнее время российский ВПК смог нарастить массовый выпуск средств контрбатарейной борьбы. В войска в неограниченном количестве начали поступать высокоточные снаряды "Краснополь". Об этом рассказал главный редактор ИА ANNA News, полковник в отставке, ветеран боевых действий Анатолий Матвийчук в интервью изданию Украина.ру
 
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