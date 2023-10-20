Новейшая гаубица "Коалиция-СВ" прошла госиспытания и готова к серийному производству - Ростех

Военный эксперт о том, как Россия массово стала бить ВСУ "Краснополем" и чем "Торнадо-С" лучше "Хаймарса"

За последнее время российский ВПК смог нарастить массовый выпуск средств контрбатарейной борьбы. В войска в неограниченном количестве начали поступать высокоточные снаряды "Краснополь". Об этом рассказал главный редактор ИА ANNA News, полковник в отставке, ветеран боевых действий Анатолий Матвийчук в интервью изданию Украина.ру