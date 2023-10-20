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Начинает работать автобусный маршрут из Крыма в Минск - министр

Начинает работать автобусный маршрут из Крыма в Минск - министр - 20.10.2023 Украина.ру

Начинает работать автобусный маршрут из Крыма в Минск - министр

Крымский перевозчик 20 октября открывает первый автобусный маршрут из Крыма в столицу Белоруссии Минск. Об этом со ссылкой на министра транспорта Крыма Николая Лукашенко сообщает РИА Новости

2023-10-20T09:42

2023-10-20T09:42

2023-10-20T09:43

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"Сегодня в 16:30 (по местному времени, совпадает с московским) из Ялты первый автобус отправится по маршруту в Минск", - сказал Лукашенко.Министр уточнил, что автобус, принадлежащий крымскому перевозчику, на полуострове остановится также в Алуште, Симферополе и Феодосии. Периодичность движения - один раз в четыре дня. Пассажирам, следующим по полному маршруту, придётся провести в пути 35 часов."Это первый автобусный маршрут в столицу республики из Крыма", - отметил Лукашенко.Напомним, что основные перевозки из Крыма осуществляются через Крымский мост. 14 октября вице-премьер РФ Марат Хуснуллин объявил, что дорожники на 18 дней раньше намеченного срока полностью восстановили Крымский мост, пострадавший от террористической атаки в июле, и открыли движение автомобилей по всем четырём полосам.

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новости, россия, крым, белоруссия, минск, автобус, автоперевозки