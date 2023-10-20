Начинает работать автобусный маршрут из Крыма в Минск - министр - 20.10.2023 Украина.ру
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Начинает работать автобусный маршрут из Крыма в Минск - министр
Начинает работать автобусный маршрут из Крыма в Минск - министр - 20.10.2023 Украина.ру
Начинает работать автобусный маршрут из Крыма в Минск - министр
Крымский перевозчик 20 октября открывает первый автобусный маршрут из Крыма в столицу Белоруссии Минск. Об этом со ссылкой на министра транспорта Крыма Николая Лукашенко сообщает РИА Новости
2023-10-20T09:42
2023-10-20T09:43
новости
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крым
белоруссия
минск
автобус
автоперевозки
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"Сегодня в 16:30 (по местному времени, совпадает с московским) из Ялты первый автобус отправится по маршруту в Минск", - сказал Лукашенко.Министр уточнил, что автобус, принадлежащий крымскому перевозчику, на полуострове остановится также в Алуште, Симферополе и Феодосии. Периодичность движения - один раз в четыре дня. Пассажирам, следующим по полному маршруту, придётся провести в пути 35 часов."Это первый автобусный маршрут в столицу республики из Крыма", - отметил Лукашенко.Напомним, что основные перевозки из Крыма осуществляются через Крымский мост. 14 октября вице-премьер РФ Марат Хуснуллин объявил, что дорожники на 18 дней раньше намеченного срока полностью восстановили Крымский мост, пострадавший от террористической атаки в июле, и открыли движение автомобилей по всем четырём полосам.
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новости, россия, крым, белоруссия, минск, автобус, автоперевозки
Новости, Россия, Крым, Белоруссия, Минск, автобус, автоперевозки

Начинает работать автобусный маршрут из Крыма в Минск - министр

09:42 20.10.2023 (обновлено: 09:43 20.10.2023)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкГорода России. Ялта
Города России. Ялта - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Крымский перевозчик 20 октября открывает первый автобусный маршрут из Крыма в столицу Белоруссии Минск. Об этом со ссылкой на министра транспорта Крыма Николая Лукашенко сообщает РИА Новости
"Сегодня в 16:30 (по местному времени, совпадает с московским) из Ялты первый автобус отправится по маршруту в Минск", - сказал Лукашенко.
Министр уточнил, что автобус, принадлежащий крымскому перевозчику, на полуострове остановится также в Алуште, Симферополе и Феодосии. Периодичность движения - один раз в четыре дня. Пассажирам, следующим по полному маршруту, придётся провести в пути 35 часов.
"Это первый автобусный маршрут в столицу республики из Крыма", - отметил Лукашенко.
Напомним, что основные перевозки из Крыма осуществляются через Крымский мост. 14 октября вице-премьер РФ Марат Хуснуллин объявил, что дорожники на 18 дней раньше намеченного срока полностью восстановили Крымский мост, пострадавший от террористической атаки в июле, и открыли движение автомобилей по всем четырём полосам.
Обстановка у Крымского моста - РИА Новости, 1920, 14.10.2023
14 октября, 16:38
Аксёнов поблагодарил всех, кто восстанавливал Крымский мост после теракта ВСУГлава Крыма Сергей Аксёнов поблагодарил всех, кто принимал участие в восстановление Крымского моста, написал он 14 октября в своём телеграм-канале
 
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