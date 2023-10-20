https://ukraina.ru/20231020/1050348990.html

Взрыв повредил административные здания в подконтрольной Киеву части Херсонской области

Взрыв повредил административные здания в подконтрольной Киеву части Херсонской области - 20.10.2023 Украина.ру

Взрыв повредил административные здания в подконтрольной Киеву части Херсонской области

Административные здания повреждены взрывом в подконтрольной Киеву части Херсонской области. Об этом сообщил назначенный украинскими властями глава областной военной администрации Александр Прокудин в своем телеграм-канале

2023-10-20T08:41

2023-10-20T08:41

2023-10-20T08:41

взрыв

здания

херсонская область

киев

новости

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По его словам, в результате взрывов повреждены "административные здания в Херсоне и Бериславе" в подконтрольной Киеву части Херсонской области.Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под властью Украины.

https://ukraina.ru/20231019/1050316107.html

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2023

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

взрыв, здания, херсонская область, киев, новости