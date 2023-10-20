Взрыв повредил административные здания в подконтрольной Киеву части Херсонской области - 20.10.2023 Украина.ру
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Взрыв повредил административные здания в подконтрольной Киеву части Херсонской области
Взрыв повредил административные здания в подконтрольной Киеву части Херсонской области - 20.10.2023 Украина.ру
Взрыв повредил административные здания в подконтрольной Киеву части Херсонской области
Административные здания повреждены взрывом в подконтрольной Киеву части Херсонской области. Об этом сообщил назначенный украинскими властями глава областной военной администрации Александр Прокудин в своем телеграм-канале
2023-10-20T08:41
2023-10-20T08:41
взрыв
здания
херсонская область
киев
новости
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По его словам, в результате взрывов повреждены "административные здания в Херсоне и Бериславе" в подконтрольной Киеву части Херсонской области.Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под властью Украины.
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взрыв, здания, херсонская область, киев, новости
взрыв, здания, Херсонская область, Киев, Новости

Взрыв повредил административные здания в подконтрольной Киеву части Херсонской области

08:41 20.10.2023
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота инженерных подразделений ЦВО на Краснолиманском направлении
Работа инженерных подразделений ЦВО на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Административные здания повреждены взрывом в подконтрольной Киеву части Херсонской области. Об этом сообщил назначенный украинскими властями глава областной военной администрации Александр Прокудин в своем телеграм-канале
По его словам, в результате взрывов повреждены "административные здания в Херсоне и Бериславе" в подконтрольной Киеву части Херсонской области.
Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под властью Украины.
Работа инженерных подразделений ЦВО на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
Вчера, 08:46
Взрыв повредил объект инфраструктуры в Днепропетровской областиОбъект инфраструктуры поврежден в Павлограде Днепропетровской области из-за взрыва. Об этом 19 октября сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак в своем телеграм-канале
 
взрывзданияХерсонская областьКиевНовости
 
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