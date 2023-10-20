Взрыв повредил административные здания в подконтрольной Киеву части Херсонской области
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота инженерных подразделений ЦВО на Краснолиманском направлении
Административные здания повреждены взрывом в подконтрольной Киеву части Херсонской области. Об этом сообщил назначенный украинскими властями глава областной военной администрации Александр Прокудин в своем телеграм-канале
По его словам, в результате взрывов повреждены "административные здания в Херсоне и Бериславе" в подконтрольной Киеву части Херсонской области.
Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под властью Украины.