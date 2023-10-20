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Победа России на Украине распространит на мир риск конфликта и хаоса - Байден

Победа России на Украине распространит на мир риск конфликта и хаоса - Байден - 20.10.2023 Украина.ру

Победа России на Украине распространит на мир риск конфликта и хаоса - Байден

Прекращение США поддержки Украины привело бы к эскалации в том числе в Азиатско-Тихоокеанском регионе и на Ближнем Востоке. Об этом президент США Джо Байден заявил в телевизионном обращении к нации, посвящённом ситуации в Израиле и на Украине

2023-10-20T05:18

2023-10-20T05:18

2023-10-20T05:19

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По его словам, союзники и соперники США за пределами Европы "следят за нашим ответом на Украине".При этом, подчеркнул он, Соединённые Штаты не стремятся к военному столкновению с Россией на Украине. Однако защитят "каждый дюйм НАТО" в случае нападения на своего союзника по альянсу.В ходе обращения к нации Байден также заявил, что военная помощь Украине и Израилю является "мудрой инвестицией", помогающей обновить собственные вооружения и обещающей дивиденды будущим поколениям.

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2023

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новости, сша, президент сша, джо байден, россия, украина, обращение