Победа России на Украине распространит на мир риск конфликта и хаоса - Байден
05:18 20.10.2023 (обновлено: 05:19 20.10.2023)
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент США Джо Байден ответил на вопрос о возможном применении ядерного оружия на Украине
Прекращение США поддержки Украины привело бы к эскалации в том числе в Азиатско-Тихоокеанском регионе и на Ближнем Востоке. Об этом президент США Джо Байден заявил в телевизионном обращении к нации, посвящённом ситуации в Израиле и на Украине
По его словам, союзники и соперники США за пределами Европы "следят за нашим ответом на Украине".
"[В случае победы России на Украине] риск конфликта и хаоса распространится на другие части мира - в Индо-Тихоокеанский регион, на Ближний Восток, особенно на Ближний Восток", - считает президент США.
При этом, подчеркнул он, Соединённые Штаты не стремятся к военному столкновению с Россией на Украине. Однако защитят "каждый дюйм НАТО" в случае нападения на своего союзника по альянсу.
В ходе обращения к нации Байден также заявил, что военная помощь Украине и Израилю является "мудрой инвестицией", помогающей обновить собственные вооружения и обещающей дивиденды будущим поколениям.
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