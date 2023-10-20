Победа России на Украине распространит на мир риск конфликта и хаоса - Байден - 20.10.2023 Украина.ру
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Победа России на Украине распространит на мир риск конфликта и хаоса - Байден
Победа России на Украине распространит на мир риск конфликта и хаоса - Байден - 20.10.2023 Украина.ру
Победа России на Украине распространит на мир риск конфликта и хаоса - Байден
Прекращение США поддержки Украины привело бы к эскалации в том числе в Азиатско-Тихоокеанском регионе и на Ближнем Востоке. Об этом президент США Джо Байден заявил в телевизионном обращении к нации, посвящённом ситуации в Израиле и на Украине
2023-10-20T05:18
2023-10-20T05:19
новости
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президент сша
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россия
украина
обращение
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По его словам, союзники и соперники США за пределами Европы "следят за нашим ответом на Украине".При этом, подчеркнул он, Соединённые Штаты не стремятся к военному столкновению с Россией на Украине. Однако защитят "каждый дюйм НАТО" в случае нападения на своего союзника по альянсу.В ходе обращения к нации Байден также заявил, что военная помощь Украине и Израилю является "мудрой инвестицией", помогающей обновить собственные вооружения и обещающей дивиденды будущим поколениям.
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новости, сша, президент сша, джо байден, россия, украина, обращение
Новости, США, президент США, Джо Байден, Россия, Украина, обращение

Победа России на Украине распространит на мир риск конфликта и хаоса - Байден

05:18 20.10.2023 (обновлено: 05:19 20.10.2023)
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент США Джо Байден ответил на вопрос о возможном применении ядерного оружия на Украине
Президент США Джо Байден ответил на вопрос о возможном применении ядерного оружия на Украине - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
© РИА Новости . Стрингер
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Прекращение США поддержки Украины привело бы к эскалации в том числе в Азиатско-Тихоокеанском регионе и на Ближнем Востоке. Об этом президент США Джо Байден заявил в телевизионном обращении к нации, посвящённом ситуации в Израиле и на Украине
По его словам, союзники и соперники США за пределами Европы "следят за нашим ответом на Украине".
"[В случае победы России на Украине] риск конфликта и хаоса распространится на другие части мира - в Индо-Тихоокеанский регион, на Ближний Восток, особенно на Ближний Восток", - считает президент США.
При этом, подчеркнул он, Соединённые Штаты не стремятся к военному столкновению с Россией на Украине. Однако защитят "каждый дюйм НАТО" в случае нападения на своего союзника по альянсу.
В ходе обращения к нации Байден также заявил, что военная помощь Украине и Израилю является "мудрой инвестицией", помогающей обновить собственные вооружения и обещающей дивиденды будущим поколениям.
Выступление президента США Д. Байдена в рамках саммита G20 на Бали - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
Вчера, 16:43
Больше денег, больше войн. Эксперты о грядущем обращении Байдена к нацииПосле своего короткого и не очень удачного визита на Ближний Восток Джо Байден намерен обратиться к нации. Эксперты уверены, что американский президент запросит у конгресса дополнительное финансирование на войну — точнее, войны. К украинскому фронту добавится израильский
 
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