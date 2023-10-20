Байден назвал помощь Украине "мудрой инвестицией" в американскую безопасность - 20.10.2023 Украина.ру
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Байден назвал помощь Украине "мудрой инвестицией" в американскую безопасность
Байден назвал помощь Украине "мудрой инвестицией" в американскую безопасность - 20.10.2023 Украина.ру
Байден назвал помощь Украине "мудрой инвестицией" в американскую безопасность
Военная помощь Украине и Израилю является "мудрой инвестицией", помогающей обновить собственные вооружения и обещающей дивиденды будущим поколениям. Об этом президент США Джо Байден заявил в телевизионном обращении к нации, посвящённом ситуации в Израиле и на Украине
2023-10-20T04:30
2023-10-20T05:26
новости
сша
президент сша
джо байден
обращение
украина
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По словам Байдена, 20 октября он направит в Конгресс США экстренный бюджетный запрос на финансирование нужд американской национальной безопасности."Поддержка наших критических партнёров, включая Израиль и Украину, - это мудрая инвестиция, которая на протяжении поколений будет приносить дивиденды", - сказал он.Байден подчеркнул, что США используют поставки Украине оружия также и в целях производства новой военной техники для себя."Позвольте мне ясно сказать кое о чём. Мы отправляем Украине технику, которая хранится у нас на складах. И, когда мы используем средства, выделенные Конгрессом, мы их используем для пополнения собственных запасов - новой техникой. Техникой, защищающей Америку и произведённой в Америке", - уточнил президент США.
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новости, сша, президент сша, джо байден, обращение, украина, израиль, впк
Новости, США, президент США, Джо Байден, обращение, Украина, Израиль, ВПК

Байден назвал помощь Украине "мудрой инвестицией" в американскую безопасность

04:30 20.10.2023 (обновлено: 05:26 20.10.2023)
 
© РИА Новости . Павел Бедняков / Перейти в фотобанкВыступление президента США Д. Байдена в рамках саммита G20 на Бали
Выступление президента США Д. Байдена в рамках саммита G20 на Бали - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
© РИА Новости . Павел Бедняков
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Военная помощь Украине и Израилю является "мудрой инвестицией", помогающей обновить собственные вооружения и обещающей дивиденды будущим поколениям. Об этом президент США Джо Байден заявил в телевизионном обращении к нации, посвящённом ситуации в Израиле и на Украине
По словам Байдена, 20 октября он направит в Конгресс США экстренный бюджетный запрос на финансирование нужд американской национальной безопасности.
"Поддержка наших критических партнёров, включая Израиль и Украину, - это мудрая инвестиция, которая на протяжении поколений будет приносить дивиденды", - сказал он.
Байден подчеркнул, что США используют поставки Украине оружия также и в целях производства новой военной техники для себя.
"Позвольте мне ясно сказать кое о чём. Мы отправляем Украине технику, которая хранится у нас на складах. И, когда мы используем средства, выделенные Конгрессом, мы их используем для пополнения собственных запасов - новой техникой. Техникой, защищающей Америку и произведённой в Америке", - уточнил президент США.
Выступление президента США Д. Байдена в рамках саммита G20 на Бали - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
Вчера, 16:43
Больше денег, больше войн. Эксперты о грядущем обращении Байдена к нацииПосле своего короткого и не очень удачного визита на Ближний Восток Джо Байден намерен обратиться к нации. Эксперты уверены, что американский президент запросит у конгресса дополнительное финансирование на войну — точнее, войны. К украинскому фронту добавится израильский
 
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