https://ukraina.ru/20231020/1050344963.html

Байден назвал помощь Украине "мудрой инвестицией" в американскую безопасность

Байден назвал помощь Украине "мудрой инвестицией" в американскую безопасность - 20.10.2023 Украина.ру

Байден назвал помощь Украине "мудрой инвестицией" в американскую безопасность

Военная помощь Украине и Израилю является "мудрой инвестицией", помогающей обновить собственные вооружения и обещающей дивиденды будущим поколениям. Об этом президент США Джо Байден заявил в телевизионном обращении к нации, посвящённом ситуации в Израиле и на Украине

2023-10-20T04:30

2023-10-20T04:30

2023-10-20T05:26

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По словам Байдена, 20 октября он направит в Конгресс США экстренный бюджетный запрос на финансирование нужд американской национальной безопасности."Поддержка наших критических партнёров, включая Израиль и Украину, - это мудрая инвестиция, которая на протяжении поколений будет приносить дивиденды", - сказал он.Байден подчеркнул, что США используют поставки Украине оружия также и в целях производства новой военной техники для себя."Позвольте мне ясно сказать кое о чём. Мы отправляем Украине технику, которая хранится у нас на складах. И, когда мы используем средства, выделенные Конгрессом, мы их используем для пополнения собственных запасов - новой техникой. Техникой, защищающей Америку и произведённой в Америке", - уточнил президент США.

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новости, сша, президент сша, джо байден, обращение, украина, израиль, впк