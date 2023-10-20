Мир сейчас находится на переломном моменте - Байден
04:05 20.10.2023 (обновлено: 04:06 20.10.2023)
© AP / Andrew Harnik
© AP / Andrew Harnik
Президент США Джо Байден заявил о необходимости принимать судьбоносные решения, поскольку мир находится "в переломной точке". Об этом он сказал в телевизионном обращении к нации, посвящённом ситуации в Израиле и на Украине
"Мы находимся в переломном моменте истории, решения, которые мы принимаем сегодня, определят будущее на десятилетия вперёд", - сказал Байден.
Заместитель советника США по национальной безопасности Джон Файнер, анонсируя обращение Байдена к нации, подчеркнул, что это будет очень важное послание американскому народу, "послание солидарности" к народам Украины и Израиля. Также будет сказано о том, "как эти конфликты связаны с нашей жизнью здесь".
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