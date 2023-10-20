https://ukraina.ru/20231020/1050344830.html

Мир сейчас находится на переломном моменте - Байден

Мир сейчас находится на переломном моменте - Байден - 20.10.2023 Украина.ру

Мир сейчас находится на переломном моменте - Байден

Президент США Джо Байден заявил о необходимости принимать судьбоносные решения, поскольку мир находится "в переломной точке". Об этом он сказал в телевизионном обращении к нации, посвящённом ситуации в Израиле и на Украине

2023-10-20T04:05

2023-10-20T04:05

2023-10-20T04:06

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сша

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джо байден

обращение

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Заместитель советника США по национальной безопасности Джон Файнер, анонсируя обращение Байдена к нации, подчеркнул, что это будет очень важное послание американскому народу, "послание солидарности" к народам Украины и Израиля. Также будет сказано о том, "как эти конфликты связаны с нашей жизнью здесь".

https://ukraina.ru/20231019/1050331641.html

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2023

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, сша, президент сша, джо байден, обращение, украина, израиль