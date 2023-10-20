Мир сейчас находится на переломном моменте - Байден - 20.10.2023 Украина.ру
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Мир сейчас находится на переломном моменте - Байден
Мир сейчас находится на переломном моменте - Байден - 20.10.2023 Украина.ру
Мир сейчас находится на переломном моменте - Байден
Президент США Джо Байден заявил о необходимости принимать судьбоносные решения, поскольку мир находится "в переломной точке". Об этом он сказал в телевизионном обращении к нации, посвящённом ситуации в Израиле и на Украине
2023-10-20T04:05
2023-10-20T04:06
новости
сша
президент сша
джо байден
обращение
украина
израиль
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Заместитель советника США по национальной безопасности Джон Файнер, анонсируя обращение Байдена к нации, подчеркнул, что это будет очень важное послание американскому народу, "послание солидарности" к народам Украины и Израиля. Также будет сказано о том, "как эти конфликты связаны с нашей жизнью здесь".
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новости, сша, президент сша, джо байден, обращение, украина, израиль
Новости, США, президент США, Джо Байден, обращение, Украина, Израиль

Мир сейчас находится на переломном моменте - Байден

04:05 20.10.2023 (обновлено: 04:06 20.10.2023)
 
© AP / Andrew Harnik
- РИА Новости, 1920, 20.10.2023
© AP / Andrew Harnik
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Президент США Джо Байден заявил о необходимости принимать судьбоносные решения, поскольку мир находится "в переломной точке". Об этом он сказал в телевизионном обращении к нации, посвящённом ситуации в Израиле и на Украине
"Мы находимся в переломном моменте истории, решения, которые мы принимаем сегодня, определят будущее на десятилетия вперёд", - сказал Байден.
Заместитель советника США по национальной безопасности Джон Файнер, анонсируя обращение Байдена к нации, подчеркнул, что это будет очень важное послание американскому народу, "послание солидарности" к народам Украины и Израиля. Также будет сказано о том, "как эти конфликты связаны с нашей жизнью здесь".
Выступление президента США Д. Байдена в рамках саммита G20 на Бали - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
Вчера, 16:43
Больше денег, больше войн. Эксперты о грядущем обращении Байдена к нацииПосле своего короткого и не очень удачного визита на Ближний Восток Джо Байден намерен обратиться к нации. Эксперты уверены, что американский президент запросит у конгресса дополнительное финансирование на войну — точнее, войны. К украинскому фронту добавится израильский
 
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