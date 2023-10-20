https://ukraina.ru/20231020/1050344178.html
Патриарх Кирилл призвал христиан мира и международные организации поддержать каноническую УПЦ
Патриарх Кирилл призвал христиан мира и международные организации поддержать каноническую УПЦ - 20.10.2023 Украина.ру
Патриарх Кирилл призвал христиан мира и международные организации поддержать каноническую УПЦ
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к главам религиозных и международных организаций с призывом поддержать каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ), законопроект о запрете которой верховная рада Украины приняла в первом чтении. О послании патриарха сообщает отдел внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата
2023-10-20T02:54
2023-10-20T02:54
2023-10-20T05:27
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россия
рпц
патриарх кирилл
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упц
запрет
верховная рада
обращение
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"Прошу Вас предпринять все возможные меры для того, чтобы воспрепятствовать продолжению массовых нарушений религиозных прав верующих Украинской Православной Церкви, в том числе в форме обсуждения сложившейся ситуации в рамках повестки дня возглавляемой Вами организации, подготовки специализированных докладов, а также направления специальных миссий для установления фактов", - говорится в послании.Патриарх подчеркнул, что окончательное принятие нового закона и ликвидация УПЦ причинит страдания миллионам верующих, которые остаются лишены права на эффективную юридическую защиту их прав в условиях угрозы их жизни и здоровью, которые создаются религиозными экстремистами при попустительстве властей."Инициаторы и сторонники принятия данного законопроекта на Украине - государственные чиновники высшего уровня, депутаты Верховной Рады, радикальные политики и общественные деятели - не скрывают, что законопроект направлен против крупнейшей религиозной общины Украины и имеет целью ликвидацию Украинской Православной Церкви как централизованной структуры, а также всех её епархий, приходов и монастырей по отдельности", – отмечается в послании.Патриарх выразил надежду, что меры по предотвращению беззакония могут быть приняты ещё до того, как законопроект будет рассмотрен в последующих чтениях, вступит в силу и начнёт исполняться на территории Украины.По словам патриарха, объявление УПЦ вне закона "ставит украинское государство в один ряд с самыми зловещими богоборческими режимами прошлого".Получателями послания являются главы религиозных организаций: предстоятели поместных православных церквей, папа Римский Франциск, патриарх Коптской церкви Тавадрос II, глава Англиканского сообщества архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби, католикос Востока и митрополит Маланкарский Василий Мар Фома Матфей III, верховный патриарх и католикос всех армян Гарегин II, католикос Верховного дома Киликийского Армянской апостольской Церкви Арам I, католикос-патриарх Ассирийской церкви Востока Мар Аве III, Маронитский патриарх Антиохии и всего Востока Бешаре Бутрос ар-Раи, генеральный секретарь Всемирного совета церквей доктор Джерри Пиллэй и президент Евангелистской ассоциации Билли Грэма Франклин Грэм.Послание также направлено главам и представителям международных организаций, в частности, генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу, верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку, генсеку ОБСЕ Хельге Марии Шмид, директору Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека Маттео Мекаччи, верховному комиссару ОБСЕ по делам национальных меньшинств Кайрату Абдрахманову, спецдокладчику Совета ООН по правам человека по вопросу о современных формах расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости Тендайи Ачиуме и спецдокладчику Совета ООН по правам человека по вопросу о свободе религии или убеждений Ахмеду Шахиду.В четверг, 19 октября, Верховная рада Украины в первом чтении поддержала правительственный законопроект, дающий юридические основания для запрета Украинской Православной Церкви. За соответствующее решение проголосовали 267 народных депутатов, ещё 15 проголосовали против, двое воздержались.По словам главы синодального информационно-просветительского отдела УПЦ митрополита Нежинского и Прилуцкого Климента, во время голосования в Верховной раде по законопроекту украинским депутатам угрожали и их шантажировали.
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новости, россия, рпц, патриарх кирилл, украина, упц, запрет, верховная рада, обращение
Патриарх Кирилл призвал христиан мира и международные организации поддержать каноническую УПЦ
02:54 20.10.2023 (обновлено: 05:27 20.10.2023)
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к главам религиозных и международных организаций с призывом поддержать каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ), законопроект о запрете которой верховная рада Украины приняла в первом чтении. О послании патриарха сообщает отдел внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата
"Прошу Вас предпринять все возможные меры для того, чтобы воспрепятствовать продолжению массовых нарушений религиозных прав верующих Украинской Православной Церкви, в том числе в форме обсуждения сложившейся ситуации в рамках повестки дня возглавляемой Вами организации, подготовки специализированных докладов, а также направления специальных миссий для установления фактов", - говорится в послании.
Патриарх подчеркнул, что окончательное принятие нового закона и ликвидация УПЦ причинит страдания миллионам верующих, которые остаются лишены права на эффективную юридическую защиту их прав в условиях угрозы их жизни и здоровью, которые создаются религиозными экстремистами при попустительстве властей.
"Инициаторы и сторонники принятия данного законопроекта на Украине - государственные чиновники высшего уровня, депутаты Верховной Рады, радикальные политики и общественные деятели - не скрывают, что законопроект направлен против крупнейшей религиозной общины Украины и имеет целью ликвидацию Украинской Православной Церкви как централизованной структуры, а также всех её епархий, приходов и монастырей по отдельности", – отмечается в послании.
Патриарх выразил надежду, что меры по предотвращению беззакония могут быть приняты ещё до того, как законопроект будет рассмотрен в последующих чтениях, вступит в силу и начнёт исполняться на территории Украины.
По словам патриарха, объявление УПЦ вне закона "ставит украинское государство в один ряд с самыми зловещими богоборческими режимами прошлого".
Получателями послания являются главы религиозных организаций: предстоятели поместных православных церквей, папа Римский Франциск, патриарх Коптской церкви Тавадрос II, глава Англиканского сообщества архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби, католикос Востока и митрополит Маланкарский Василий Мар Фома Матфей III, верховный патриарх и католикос всех армян Гарегин II, католикос Верховного дома Киликийского Армянской апостольской Церкви Арам I, католикос-патриарх Ассирийской церкви Востока Мар Аве III, Маронитский патриарх Антиохии и всего Востока Бешаре Бутрос ар-Раи, генеральный секретарь Всемирного совета церквей доктор Джерри Пиллэй и президент Евангелистской ассоциации Билли Грэма Франклин Грэм.
Послание также направлено главам и представителям международных организаций, в частности, генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу, верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку, генсеку ОБСЕ Хельге Марии Шмид, директору Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека Маттео Мекаччи, верховному комиссару ОБСЕ по делам национальных меньшинств Кайрату Абдрахманову, спецдокладчику Совета ООН по правам человека по вопросу о современных формах расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости Тендайи Ачиуме и спецдокладчику Совета ООН по правам человека по вопросу о свободе религии или убеждений Ахмеду Шахиду.
В четверг, 19 октября, Верховная рада Украины в первом чтении поддержала правительственный законопроект, дающий юридические основания для запрета Украинской Православной Церкви. За соответствующее решение проголосовали 267 народных депутатов, ещё 15 проголосовали против, двое воздержались.
По словам главы синодального информационно-просветительского отдела УПЦ митрополита Нежинского и Прилуцкого Климента, во время голосования в Верховной раде по законопроекту украинским депутатам угрожали и их шантажировали.