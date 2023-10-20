https://ukraina.ru/20231020/1050344178.html

Патриарх Кирилл призвал христиан мира и международные организации поддержать каноническую УПЦ

Патриарх Кирилл призвал христиан мира и международные организации поддержать каноническую УПЦ - 20.10.2023 Украина.ру

Патриарх Кирилл призвал христиан мира и международные организации поддержать каноническую УПЦ

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к главам религиозных и международных организаций с призывом поддержать каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ), законопроект о запрете которой верховная рада Украины приняла в первом чтении. О послании патриарха сообщает отдел внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата

2023-10-20T02:54

2023-10-20T02:54

2023-10-20T05:27

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"Прошу Вас предпринять все возможные меры для того, чтобы воспрепятствовать продолжению массовых нарушений религиозных прав верующих Украинской Православной Церкви, в том числе в форме обсуждения сложившейся ситуации в рамках повестки дня возглавляемой Вами организации, подготовки специализированных докладов, а также направления специальных миссий для установления фактов", - говорится в послании.Патриарх подчеркнул, что окончательное принятие нового закона и ликвидация УПЦ причинит страдания миллионам верующих, которые остаются лишены права на эффективную юридическую защиту их прав в условиях угрозы их жизни и здоровью, которые создаются религиозными экстремистами при попустительстве властей."Инициаторы и сторонники принятия данного законопроекта на Украине - государственные чиновники высшего уровня, депутаты Верховной Рады, радикальные политики и общественные деятели - не скрывают, что законопроект направлен против крупнейшей религиозной общины Украины и имеет целью ликвидацию Украинской Православной Церкви как централизованной структуры, а также всех её епархий, приходов и монастырей по отдельности", – отмечается в послании.Патриарх выразил надежду, что меры по предотвращению беззакония могут быть приняты ещё до того, как законопроект будет рассмотрен в последующих чтениях, вступит в силу и начнёт исполняться на территории Украины.По словам патриарха, объявление УПЦ вне закона "ставит украинское государство в один ряд с самыми зловещими богоборческими режимами прошлого".Получателями послания являются главы религиозных организаций: предстоятели поместных православных церквей, папа Римский Франциск, патриарх Коптской церкви Тавадрос II, глава Англиканского сообщества архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби, католикос Востока и митрополит Маланкарский Василий Мар Фома Матфей III, верховный патриарх и католикос всех армян Гарегин II, католикос Верховного дома Киликийского Армянской апостольской Церкви Арам I, католикос-патриарх Ассирийской церкви Востока Мар Аве III, Маронитский патриарх Антиохии и всего Востока Бешаре Бутрос ар-Раи, генеральный секретарь Всемирного совета церквей доктор Джерри Пиллэй и президент Евангелистской ассоциации Билли Грэма Франклин Грэм.Послание также направлено главам и представителям международных организаций, в частности, генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу, верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку, генсеку ОБСЕ Хельге Марии Шмид, директору Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека Маттео Мекаччи, верховному комиссару ОБСЕ по делам национальных меньшинств Кайрату Абдрахманову, спецдокладчику Совета ООН по правам человека по вопросу о современных формах расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости Тендайи Ачиуме и спецдокладчику Совета ООН по правам человека по вопросу о свободе религии или убеждений Ахмеду Шахиду.В четверг, 19 октября, Верховная рада Украины в первом чтении поддержала правительственный законопроект, дающий юридические основания для запрета Украинской Православной Церкви. За соответствующее решение проголосовали 267 народных депутатов, ещё 15 проголосовали против, двое воздержались.По словам главы синодального информационно-просветительского отдела УПЦ митрополита Нежинского и Прилуцкого Климента, во время голосования в Верховной раде по законопроекту украинским депутатам угрожали и их шантажировали.

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новости, россия, рпц, патриарх кирилл, украина, упц, запрет, верховная рада, обращение