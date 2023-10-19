Верховная Рада Украины планирует заработать на повышении налогов для банков - 19.10.2023 Украина.ру
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Верховная Рада Украины планирует заработать на повышении налогов для банков
Верховная Рада Украины планирует заработать на повышении налогов для банков - 19.10.2023 Украина.ру
Верховная Рада Украины планирует заработать на повышении налогов для банков
Доход относительно планов на расходы страны совсем небольшой. Рассмотрение в первом чтении проекта бюджета страны на 2024 год состоялось сегодня, 19 октября
2023-10-19T17:24
2023-10-19T17:24
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Украинский парламент принял в первом чтении проект бюджета страны на 2024 год, также утвердил предложения по корректировке главного финансового документы страны на будущий год. В частности, предлагается скорректировать некоторые строки доходов и расходов.Также народные избранники предлагают направить дополнительно 574 млн грн на протезирование для военных, сократить расходы на Бюро экономической безопасности на 409 млн грн и направить эти средства на закупку сканеров для таможни. Увеличить расходы на образовательную субвенцию более чем на 384 млн грн и на 5 млн грн расходы на обеспечение деятельности Национальной службы здоровья.Кабинет Министров Украины намерен еще раз проанализировать расходы Госбюджета-2024 и сократить неприоритетные. Однако общие контуры бюджета останутся видимо неизменными: Расходы на безопасность и оборону предполагаются на уровне более 48 миллиардов долларов, что составляет 23% ВВП. То есть, каждая вторая гривна в бюджете будет обеспечена за счёт внешнего финансирования.Ранее сообщалось, что военный фонд Украины может остаться без 20 миллиардов евро. Решение по ним будет принято после переговоров Евросоюза по бюджету на 2024 год.
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новости, новости украины, бюджет, оборонный бюджет, дефицит бюджета, верховная рада
Новости, Новости Украины, бюджет, оборонный бюджет, дефицит бюджета, Верховная Рада

Верховная Рада Украины планирует заработать на повышении налогов для банков

17:24 19.10.2023
 
© ГЕРАЩЕНКО ІРИНА телеграм-канал
© ГЕРАЩЕНКО ІРИНА телеграм-канал
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Доход относительно планов на расходы страны совсем небольшой. Рассмотрение в первом чтении проекта бюджета страны на 2024 год состоялось сегодня, 19 октября
Украинский парламент принял в первом чтении проект бюджета страны на 2024 год, также утвердил предложения по корректировке главного финансового документы страны на будущий год. В частности, предлагается скорректировать некоторые строки доходов и расходов.

"В случае принятия законопроекта о налогообложении банков увеличить плановые доходы Госбюджета на 9,9 млрд грн, сократить расходы на строительство, ремонты и закупки имущества в органы власти почти на 1,3 млрд грн", – говорится в сообщении.

Также народные избранники предлагают направить дополнительно 574 млн грн на протезирование для военных, сократить расходы на Бюро экономической безопасности на 409 млн грн и направить эти средства на закупку сканеров для таможни. Увеличить расходы на образовательную субвенцию более чем на 384 млн грн и на 5 млн грн расходы на обеспечение деятельности Национальной службы здоровья.
Кабинет Министров Украины намерен еще раз проанализировать расходы Госбюджета-2024 и сократить неприоритетные. Однако общие контуры бюджета останутся видимо неизменными:
  • доходная часть бюджета — 1,56 трлн гривен (42,6 млрд долларов),
  • расходная — 3,108 трлн гривен (84,9 млрд долларов),
  • Дефицит бюджета — 1,55 трлн гривен, или 42 млрд долларов.
Расходы на безопасность и оборону предполагаются на уровне более 48 миллиардов долларов, что составляет 23% ВВП. То есть, каждая вторая гривна в бюджете будет обеспечена за счёт внешнего финансирования.
Ранее сообщалось, что военный фонд Украины может остаться без 20 миллиардов евро. Решение по ним будет принято после переговоров Евросоюза по бюджету на 2024 год.
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