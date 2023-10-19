https://ukraina.ru/20231019/1050334928.html

Верховная Рада Украины планирует заработать на повышении налогов для банков

Верховная Рада Украины планирует заработать на повышении налогов для банков - 19.10.2023 Украина.ру

Верховная Рада Украины планирует заработать на повышении налогов для банков

Доход относительно планов на расходы страны совсем небольшой. Рассмотрение в первом чтении проекта бюджета страны на 2024 год состоялось сегодня, 19 октября

2023-10-19T17:24

2023-10-19T17:24

2023-10-19T17:24

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Украинский парламент принял в первом чтении проект бюджета страны на 2024 год, также утвердил предложения по корректировке главного финансового документы страны на будущий год. В частности, предлагается скорректировать некоторые строки доходов и расходов.Также народные избранники предлагают направить дополнительно 574 млн грн на протезирование для военных, сократить расходы на Бюро экономической безопасности на 409 млн грн и направить эти средства на закупку сканеров для таможни. Увеличить расходы на образовательную субвенцию более чем на 384 млн грн и на 5 млн грн расходы на обеспечение деятельности Национальной службы здоровья.Кабинет Министров Украины намерен еще раз проанализировать расходы Госбюджета-2024 и сократить неприоритетные. Однако общие контуры бюджета останутся видимо неизменными: Расходы на безопасность и оборону предполагаются на уровне более 48 миллиардов долларов, что составляет 23% ВВП. То есть, каждая вторая гривна в бюджете будет обеспечена за счёт внешнего финансирования.Ранее сообщалось, что военный фонд Украины может остаться без 20 миллиардов евро. Решение по ним будет принято после переговоров Евросоюза по бюджету на 2024 год.

https://ukraina.ru/20231018/1050277450.html

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новости, новости украины, бюджет, оборонный бюджет, дефицит бюджета, верховная рада