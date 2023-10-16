Киев не может получить "оборонные" 20 млрд евро из-за переговоров ЕС по бюджету – СМИ - 16.10.2023 Украина.ру
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Киев не может получить "оборонные" 20 млрд евро из-за переговоров ЕС по бюджету – СМИ
Киев не может получить "оборонные" 20 млрд евро из-за переговоров ЕС по бюджету – СМИ - 16.10.2023 Украина.ру
Киев не может получить "оборонные" 20 млрд евро из-за переговоров ЕС по бюджету – СМИ
Военный фонд Украины в размере 20 миллиардов евро задерживается из-за переговоров Евросоюза по бюджету. Об этом пишут журналисты западного интернет-издания Euractiv, ссылаясь на дипломатов ЕС
2023-10-16T23:12
2023-10-16T23:13
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По данным источника, решение по этому вопросу смогут вынести только в конце 2023 года. Ожидается, что на очередном декабрьском саммите лидеры 27-ми стран Евросоюза обсудят будущие финансы блока после предложенного Европейской комиссией пересмотра бюджета ЕС, новый фонд стратегических технологий и пополнение Европейского фонда мира. Изначально Европейский фонд мира, бюджет которого располагал почти шестью миллиардами евро, был создан вне рамок бюджета ЕС, поскольку он не мог использоваться для финансирования закупок оборонного оборудования для третьих стран и военных миссий и операций. Позже средства были в значительной степени израсходованы на возмещение расходов государствам - членам ЕС, когда те отправили свои собственные оборонные запасы оружия, танков и боеприпасов в Киев.В 2023 году главный дипломат Евросоюза Жозеп Боррель предложил повысить потолок фонда на 20 миллиардов евро на следующие четыре года, чтобы избежать огромных потребностей Украины, ставящих под угрозу поддержку других третьих стран. Однако как пишет Euractiv, принятие решения о дополнительном взносе может оказаться трудоемким делом, так как "бюджеты по всей Европе находятся в напряжении". Отмечается также, что сопротивление дальнейшему выделению средств Киеву сохраняется. Ранее в США заявляли, что помощь Киеву не будет длиться бесконечно.
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новости, военная помощь, киев, украина, всу, запад, ес, евросоюз
Новости, военная помощь, Киев, Украина, ВСУ, Запад, ЕС, Евросоюз

Киев не может получить "оборонные" 20 млрд евро из-за переговоров ЕС по бюджету – СМИ

23:12 16.10.2023 (обновлено: 23:13 16.10.2023)
 
© AP / Evan Vucci
- РИА Новости, 1920, 16.10.2023
© AP / Evan Vucci
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Военный фонд Украины в размере 20 миллиардов евро задерживается из-за переговоров Евросоюза по бюджету. Об этом пишут журналисты западного интернет-издания Euractiv, ссылаясь на дипломатов ЕС
По данным источника, решение по этому вопросу смогут вынести только в конце 2023 года.

"Переговоры об увеличении Европейского фонда мира, механизма финансирования ЕС для поддержания военных поставок Украине, вряд ли будут завершены до того, как лидеры ЕС сядут за стол переговоров для рассмотрения всего бюджета блока в декабре", – пишут журналисты.

Ожидается, что на очередном декабрьском саммите лидеры 27-ми стран Евросоюза обсудят будущие финансы блока после предложенного Европейской комиссией пересмотра бюджета ЕС, новый фонд стратегических технологий и пополнение Европейского фонда мира.

“Мы не ожидаем какого-либо ответа по этому вопросу перед Европейским советом в декабре, где лидеры вынесут на обсуждение всё, что связано с бюджетными вопросами, для принятия решения”, – цитирует издание дипломата ЕС.

Изначально Европейский фонд мира, бюджет которого располагал почти шестью миллиардами евро, был создан вне рамок бюджета ЕС, поскольку он не мог использоваться для финансирования закупок оборонного оборудования для третьих стран и военных миссий и операций. Позже средства были в значительной степени израсходованы на возмещение расходов государствам - членам ЕС, когда те отправили свои собственные оборонные запасы оружия, танков и боеприпасов в Киев.
В 2023 году главный дипломат Евросоюза Жозеп Боррель предложил повысить потолок фонда на 20 миллиардов евро на следующие четыре года, чтобы избежать огромных потребностей Украины, ставящих под угрозу поддержку других третьих стран. Однако как пишет Euractiv, принятие решения о дополнительном взносе может оказаться трудоемким делом, так как "бюджеты по всей Европе находятся в напряжении".
Отмечается также, что сопротивление дальнейшему выделению средств Киеву сохраняется.
"Новоизбранный премьер-министр Словакии Роберт Фицо проводил свою предвыборную кампанию на платформе прекращения военной помощи Украине, а Венгрия уже блокирует выделение пакета в размере 500 миллионов евро из текущего бюджета фонда мира на нужды Украины", – уточняет СМИ.
Ранее в США заявляли, что помощь Киеву не будет длиться бесконечно.
 
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