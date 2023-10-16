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Киев не может получить "оборонные" 20 млрд евро из-за переговоров ЕС по бюджету – СМИ

Киев не может получить "оборонные" 20 млрд евро из-за переговоров ЕС по бюджету – СМИ - 16.10.2023 Украина.ру

Киев не может получить "оборонные" 20 млрд евро из-за переговоров ЕС по бюджету – СМИ

Военный фонд Украины в размере 20 миллиардов евро задерживается из-за переговоров Евросоюза по бюджету. Об этом пишут журналисты западного интернет-издания Euractiv, ссылаясь на дипломатов ЕС

2023-10-16T23:12

2023-10-16T23:12

2023-10-16T23:13

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По данным источника, решение по этому вопросу смогут вынести только в конце 2023 года. Ожидается, что на очередном декабрьском саммите лидеры 27-ми стран Евросоюза обсудят будущие финансы блока после предложенного Европейской комиссией пересмотра бюджета ЕС, новый фонд стратегических технологий и пополнение Европейского фонда мира. Изначально Европейский фонд мира, бюджет которого располагал почти шестью миллиардами евро, был создан вне рамок бюджета ЕС, поскольку он не мог использоваться для финансирования закупок оборонного оборудования для третьих стран и военных миссий и операций. Позже средства были в значительной степени израсходованы на возмещение расходов государствам - членам ЕС, когда те отправили свои собственные оборонные запасы оружия, танков и боеприпасов в Киев.В 2023 году главный дипломат Евросоюза Жозеп Боррель предложил повысить потолок фонда на 20 миллиардов евро на следующие четыре года, чтобы избежать огромных потребностей Украины, ставящих под угрозу поддержку других третьих стран. Однако как пишет Euractiv, принятие решения о дополнительном взносе может оказаться трудоемким делом, так как "бюджеты по всей Европе находятся в напряжении". Отмечается также, что сопротивление дальнейшему выделению средств Киеву сохраняется. Ранее в США заявляли, что помощь Киеву не будет длиться бесконечно.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, военная помощь, киев, украина, всу, запад, ес, евросоюз