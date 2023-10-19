На Украине планируют блокировать банковские карты уклонистов - 19.10.2023 Украина.ру
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На Украине планируют блокировать банковские карты уклонистов
На Украине планируют блокировать банковские карты уклонистов - 19.10.2023 Украина.ру
На Украине планируют блокировать банковские карты уклонистов
К такой мере военкоматы могут прибегнуть даже, если военнообязанные граждане не знали о выписанной повестке, рассказал адвокат Владимир Крекотень. Видеообращение юриста публикует "Страна.ua"
2023-10-19T16:29
2023-10-19T16:29
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новости украины
блокировка
военкомат
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Если военкомат уверен, что повестка вручена надлежащим образом, в ход идут административные меры, к которым относится и блокировка карт.Крекотень добавляет, что оплата штрафа за разблокировку карты может быть формально являться признанием вины. Поэтому советует обжаловать постановление ТЦК.Сегодня, 19 октября, Лычаковский районный суд города Львова отправил под стражу командира роты охраны Ивано-Франковского военкомата, который "принял на службу" семь игроков футбольной команды. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований Украины.
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новости, новости украины, блокировка, военкомат, автомобили
Новости, Новости Украины, блокировка, военкомат, автомобили

На Украине планируют блокировать банковские карты уклонистов

16:29 19.10.2023
 
© РИА Новости . Сергей Аверин / Перейти в фотобанкБанкоматы ДНР заработали в Донецке
Банкоматы ДНР заработали в Донецке - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
© РИА Новости . Сергей Аверин
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К такой мере военкоматы могут прибегнуть даже, если военнообязанные граждане не знали о выписанной повестке, рассказал адвокат Владимир Крекотень. Видеообращение юриста публикует "Страна.ua"
Если военкомат уверен, что повестка вручена надлежащим образом, в ход идут административные меры, к которым относится и блокировка карт.

"Постановление [о блокировке] будет незаконным, поскольку, вынесено при отсутствии доказательств нарушения, а также с нарушением права на защиту лица, привлекаемого к административной ответственности. Но в ТЦК это никого не волнует", — говорит адвокат.

Крекотень добавляет, что оплата штрафа за разблокировку карты может быть формально являться признанием вины. Поэтому советует обжаловать постановление ТЦК.
Сегодня, 19 октября, Лычаковский районный суд города Львова отправил под стражу командира роты охраны Ивано-Франковского военкомата, который "принял на службу" семь игроков футбольной команды. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований Украины.
- РИА Новости, 1920, 28.09.2023
28 сентября, 16:12
В Виннице военком зарабатывал на выдуманных диагнозах для уклонистовГосбюро расследований Украины разоблачило в Виннице организованную преступную группу, которая помогала уклонистам избегать мобилизации и выезжать из страны, говорится 28 сентября на сайте ГБР
 
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