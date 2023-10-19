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На Украине планируют блокировать банковские карты уклонистов

На Украине планируют блокировать банковские карты уклонистов - 19.10.2023 Украина.ру

На Украине планируют блокировать банковские карты уклонистов

К такой мере военкоматы могут прибегнуть даже, если военнообязанные граждане не знали о выписанной повестке, рассказал адвокат Владимир Крекотень. Видеообращение юриста публикует "Страна.ua"

2023-10-19T16:29

2023-10-19T16:29

2023-10-19T16:29

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Если военкомат уверен, что повестка вручена надлежащим образом, в ход идут административные меры, к которым относится и блокировка карт.Крекотень добавляет, что оплата штрафа за разблокировку карты может быть формально являться признанием вины. Поэтому советует обжаловать постановление ТЦК.Сегодня, 19 октября, Лычаковский районный суд города Львова отправил под стражу командира роты охраны Ивано-Франковского военкомата, который "принял на службу" семь игроков футбольной команды. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований Украины.

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