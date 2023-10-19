СБУ сообщила о подозрении соратнику Медведчука, которого не может разыскать - 19.10.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231019/1050331029.html
СБУ сообщила о подозрении соратнику Медведчука, которого не может разыскать
СБУ сообщила о подозрении соратнику Медведчука, которого не может разыскать - 19.10.2023 Украина.ру
СБУ сообщила о подозрении соратнику Медведчука, которого не может разыскать
Служба безопасности Украины наработала материалы, на основании которых "сообщено о подозрении" Максиму Гольдарбу, в отношении которого "продолжаются комплексные мероприятия для установления его местонахождения". Об этом 19 октября сообщила пресс-служба украинской спецслужбы.
2023-10-19T16:22
2023-10-19T16:22
новости
новости украины
сбу
абсурд
подозрение
постсоветское пространство
виктор медведчук
максим гольдарб
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/1d/1049014197_0:669:854:1149_1920x0_80_0_0_9f04e7cd47415d2732483b7397fe6cc6.jpg
СБУ заочно сообщила о подозрении в коллаборационизме Максима Гольдраба, бывшего телеведущего и лидера запрещенной на Украине партии "Союз левых сил". В пресс-службе СБУ Гольдраба называют "соратником Медведчука" и, без суда, "коллаборантом"."Поскольку фигурант скрывается от правосудия, продолжаются комплексные мероприятия для установления его местонахождения и привлечения к ответственности за преступления против нашего государства", - говорится в сообщении СБУ.СБУ подозревает Гольдарба в совершении деяний, которые нынешнее руководство Украины считает преступными. Среди таковых – иная точка зрения на события последних лет, журналистская деятельность и сотрудничество с украинским политиком Виктором Медведчуком, которого украинские правоохранители обменяли на других граждан Украины в сентябре 2022 года.Украинская спецслужба не только фактически опровергла сама себя в своём же официальном заявлении, утверждая о якобы сообщённом "подозрении" тому, кого не смогла разыскать. Официальное заявление СБУ написано с грубыми нарушениями действующего законодательства, в котором закреплён приоритет международного права.Сообщение о контактах с теми, кого не удалось разыскать – не первое за последние годы. На днях в Одессе был вынесен обвинительный приговор погибшему в ДТП запорожскому чиновнику Кириллу Стремоусову, но до этого умершему тоже якобы предъявили "подозрение".
https://ukraina.ru/20231018/1050289237.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/1d/1049014197_0:589:854:1229_1920x0_80_0_0_68b6af16bf0c2d50c60b67d85d17d6e3.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, новости украины, сбу, абсурд, подозрение, постсоветское пространство, виктор медведчук, максим гольдарб
Новости, Новости Украины, СБУ, абсурд, подозрение, постсоветское пространство, Виктор Медведчук, Максим Гольдарб

СБУ сообщила о подозрении соратнику Медведчука, которого не может разыскать

16:22 19.10.2023
 
© Служба безпеки України телеграм-канал
© Служба безпеки України телеграм-канал
Читать в
Служба безопасности Украины наработала материалы, на основании которых "сообщено о подозрении" Максиму Гольдарбу, в отношении которого "продолжаются комплексные мероприятия для установления его местонахождения". Об этом 19 октября сообщила пресс-служба украинской спецслужбы.
СБУ заочно сообщила о подозрении в коллаборационизме Максима Гольдраба, бывшего телеведущего и лидера запрещенной на Украине партии "Союз левых сил". В пресс-службе СБУ Гольдраба называют "соратником Медведчука" и, без суда, "коллаборантом".
"Поскольку фигурант скрывается от правосудия, продолжаются комплексные мероприятия для установления его местонахождения и привлечения к ответственности за преступления против нашего государства", - говорится в сообщении СБУ.
СБУ подозревает Гольдарба в совершении деяний, которые нынешнее руководство Украины считает преступными. Среди таковых – иная точка зрения на события последних лет, журналистская деятельность и сотрудничество с украинским политиком Виктором Медведчуком, которого украинские правоохранители обменяли на других граждан Украины в сентябре 2022 года.
Украинская спецслужба не только фактически опровергла сама себя в своём же официальном заявлении, утверждая о якобы сообщённом "подозрении" тому, кого не смогла разыскать. Официальное заявление СБУ написано с грубыми нарушениями действующего законодательства, в котором закреплён приоритет международного права.
Сообщение о контактах с теми, кого не удалось разыскать – не первое за последние годы. На днях в Одессе был вынесен обвинительный приговор погибшему в ДТП запорожскому чиновнику Кириллу Стремоусову, но до этого умершему тоже якобы предъявили "подозрение".
- РИА Новости, 1920, 18.10.2023
Вчера, 12:10
Одесский суд приговорил погибшего Стремоусова к пожизненному заключениюМалиновский суд в Одессе 18 октября вынес приговор погибшему в ДТП 9 ноября 2022 года заместителю губернатора Херсонской области Кириллу Стремоусову. Он приговорён к пожизненному лишению свободы.
 
НовостиНовости УкраиныСБУабсурдподозрениепостсоветское пространствоВиктор МедведчукМаксим Гольдарб
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:39Голосование по запрету УПЦ в Раде проводилось под давлением – митрополит Климент
18:33На Украине задумали гражданам 18+ выдавать сертификаты на книги
18:25Запрет православной церкви. Итоги 19 октября на Украине
18:18Британские самолёты приблизились к границе РФ в Чёрном море – минобороны
18:08Только по ночам: украинцев просят поменьше пользоваться электроприборами по вечерам
18:02Официальный Минск глубоко озабочен эскалацией конфликта на Ближнем Востоке
18:00Бучацкий мир: репетицая разделов Речи Посполитой
17:49Глава МИД Эстонии назвал Украину дешевым способом поставить Россию на место
17:47ФСБ задержала украинского агента за подготовку подрыва военной колонны в Запорожье
17:44"Послание солидарности". В США рассказали, о чём будет речь Байдена
17:41Коррупция - под запретом, ракеты ATACMS и черный рынок оружия. Что говорили об Украине в мире 19 октября
17:36Кирилл Фролов: После запрета УПЦ на Украине примут ещё один антиправославный закон
17:33Визит Сергея Лаврова в КНДР: взаимный интерес на фоне санкций
17:26Зеленский поблагодарил генсека ООН за $435 млн
17:24Верховная Рада Украины планирует заработать на повышении налогов для банков
17:23Украина рассчитывает получать ATACMS регулярно - глава МИД Украины
17:20Константин Асмолов о вероятном конфликте двух Корей и мифах об Ким Чен Ыне
17:10Что такое дружба для Китая, в чём можно упрекнуть Израиль и нужна ли России УПЦ - Ищенко
16:51Дмитрий Выдрин о конфликте Израиля и ХАМАС: Люди гибнут тысячами, а для США это зрелище под пивко и чипсы
16:45Венгрия может стать российским троянским конем в Евросоюзе и НАТО - эстонский депутат
Лента новостейМолния