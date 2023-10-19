https://ukraina.ru/20231019/1050331029.html

СБУ сообщила о подозрении соратнику Медведчука, которого не может разыскать

СБУ сообщила о подозрении соратнику Медведчука, которого не может разыскать - 19.10.2023 Украина.ру

СБУ сообщила о подозрении соратнику Медведчука, которого не может разыскать

Служба безопасности Украины наработала материалы, на основании которых "сообщено о подозрении" Максиму Гольдарбу, в отношении которого "продолжаются комплексные мероприятия для установления его местонахождения". Об этом 19 октября сообщила пресс-служба украинской спецслужбы.

2023-10-19T16:22

2023-10-19T16:22

2023-10-19T16:22

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СБУ заочно сообщила о подозрении в коллаборационизме Максима Гольдраба, бывшего телеведущего и лидера запрещенной на Украине партии "Союз левых сил". В пресс-службе СБУ Гольдраба называют "соратником Медведчука" и, без суда, "коллаборантом"."Поскольку фигурант скрывается от правосудия, продолжаются комплексные мероприятия для установления его местонахождения и привлечения к ответственности за преступления против нашего государства", - говорится в сообщении СБУ.СБУ подозревает Гольдарба в совершении деяний, которые нынешнее руководство Украины считает преступными. Среди таковых – иная точка зрения на события последних лет, журналистская деятельность и сотрудничество с украинским политиком Виктором Медведчуком, которого украинские правоохранители обменяли на других граждан Украины в сентябре 2022 года.Украинская спецслужба не только фактически опровергла сама себя в своём же официальном заявлении, утверждая о якобы сообщённом "подозрении" тому, кого не смогла разыскать. Официальное заявление СБУ написано с грубыми нарушениями действующего законодательства, в котором закреплён приоритет международного права.Сообщение о контактах с теми, кого не удалось разыскать – не первое за последние годы. На днях в Одессе был вынесен обвинительный приговор погибшему в ДТП запорожскому чиновнику Кириллу Стремоусову, но до этого умершему тоже якобы предъявили "подозрение".

https://ukraina.ru/20231018/1050289237.html

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новости, новости украины, сбу, абсурд, подозрение, постсоветское пространство, виктор медведчук, максим гольдарб