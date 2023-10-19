Путин назвал этнической дискриминацией отстранение российских спортсменов от соревнований
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМеждународный спортивный форум "Россия – спортивная держава" в Перми
Об этом президент заявил, выступая на форуме "Россия - спортивная держава" в Перми
Форум в Перми проходит в рамках к 300-летия города. Выступая на мероприятии, лидер России коснулся темы отстранения российских спортсменов от международных соревнований.
"Благодаря" некоторым руководителям современного Международного олимпийского комитета мы узнали, что приглашение на Игры – это не безусловное право лучших спортсменов, а некая привилегия, и заслужить её можно не спортивными результатами, а какими-то политическими жестами, которые к спорту вообще не имеют никакого отношения, и что сами Игры могут использоваться как инструмент политического давления в отношении людей, которые и к политике-то отношения никакого не имеют, и в качестве грубой и по факту расистской, этнической дискриминации", – сказал Путин.
Ранее сообщалось, что на минувшей неделе Международный олимпийский комитет отстранил Олимпийский комитет России до дальнейшего уведомления за включение в свой состав региональных олимпийских советов советы Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. МОК оставил за собой право решить вопрос, когда можно будет допустить россиян до Олимпиады в Париже.
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Путин подчеркнул, что спорт для России – безусловный государственный приоритет и важнейшая составляющая национальных целей развития. Также он предложил объявить 2024 год годом спорта.