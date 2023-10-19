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Путин назвал этнической дискриминацией отстранение российских спортсменов от соревнований

Путин назвал этнической дискриминацией отстранение российских спортсменов от соревнований - 19.10.2023 Украина.ру

Путин назвал этнической дискриминацией отстранение российских спортсменов от соревнований

Об этом президент заявил, выступая на форуме "Россия - спортивная держава" в Перми

2023-10-19T15:03

2023-10-19T15:03

2023-10-19T15:03

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Форум в Перми проходит в рамках к 300-летия города. Выступая на мероприятии, лидер России коснулся темы отстранения российских спортсменов от международных соревнований.Ранее сообщалось, что на минувшей неделе Международный олимпийский комитет отстранил Олимпийский комитет России до дальнейшего уведомления за включение в свой состав региональных олимпийских советов советы Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. МОК оставил за собой право решить вопрос, когда можно будет допустить россиян до Олимпиады в Париже.Путин подчеркнул, что спорт для России – безусловный государственный приоритет и важнейшая составляющая национальных целей развития. Также он предложил объявить 2024 год годом спорта.

https://ukraina.ru/20230731/1048380526.html

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