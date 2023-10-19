Путин назвал этнической дискриминацией отстранение российских спортсменов от соревнований - 19.10.2023 Украина.ру
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Путин назвал этнической дискриминацией отстранение российских спортсменов от соревнований
Путин назвал этнической дискриминацией отстранение российских спортсменов от соревнований - 19.10.2023 Украина.ру
Путин назвал этнической дискриминацией отстранение российских спортсменов от соревнований
Об этом президент заявил, выступая на форуме "Россия - спортивная держава" в Перми
2023-10-19T15:03
2023-10-19T15:03
новости
новости россии
владимир путин
спорт
олимпийские игры
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Форум в Перми проходит в рамках к 300-летия города. Выступая на мероприятии, лидер России коснулся темы отстранения российских спортсменов от международных соревнований.Ранее сообщалось, что на минувшей неделе Международный олимпийский комитет отстранил Олимпийский комитет России до дальнейшего уведомления за включение в свой состав региональных олимпийских советов советы Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. МОК оставил за собой право решить вопрос, когда можно будет допустить россиян до Олимпиады в Париже.Путин подчеркнул, что спорт для России – безусловный государственный приоритет и важнейшая составляющая национальных целей развития. Также он предложил объявить 2024 год годом спорта.
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новости, новости россии, владимир путин, спорт, олимпийские игры
Новости, новости России, Владимир Путин, спорт, Олимпийские игры

Путин назвал этнической дискриминацией отстранение российских спортсменов от соревнований

15:03 19.10.2023
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМеждународный спортивный форум "Россия – спортивная держава" в Перми
Международный спортивный форум Россия – спортивная держава в Перми - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Об этом президент заявил, выступая на форуме "Россия - спортивная держава" в Перми
Форум в Перми проходит в рамках к 300-летия города. Выступая на мероприятии, лидер России коснулся темы отстранения российских спортсменов от международных соревнований.
"Благодаря" некоторым руководителям современного Международного олимпийского комитета мы узнали, что приглашение на Игры – это не безусловное право лучших спортсменов, а некая привилегия, и заслужить её можно не спортивными результатами, а какими-то политическими жестами, которые к спорту вообще не имеют никакого отношения, и что сами Игры могут использоваться как инструмент политического давления в отношении людей, которые и к политике-то отношения никакого не имеют, и в качестве грубой и по факту расистской, этнической дискриминации", – сказал Путин.
Ранее сообщалось, что на минувшей неделе Международный олимпийский комитет отстранил Олимпийский комитет России до дальнейшего уведомления за включение в свой состав региональных олимпийских советов советы Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. МОК оставил за собой право решить вопрос, когда можно будет допустить россиян до Олимпиады в Париже.
- РИА Новости, 1920, 31.07.2023
31 июля, 15:26
Дело Харлан. Как Украина отменила мировой спорт
Путин подчеркнул, что спорт для России – безусловный государственный приоритет и важнейшая составляющая национальных целей развития. Также он предложил объявить 2024 год годом спорта.
 
Новостиновости РоссииВладимир ПутинспортОлимпийские игры
 
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