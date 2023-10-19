https://ukraina.ru/20231019/1050327691.html

НАТО и Евросоюз: мечты украинцев и суровая реальность. Что показала свежая социология

НАТО и Евросоюз: мечты украинцев и суровая реальность. Что показала свежая социология - 19.10.2023 Украина.ру

НАТО и Евросоюз: мечты украинцев и суровая реальность. Что показала свежая социология

Отношение украинского общественного мнения к вопросам внешнеполитической ориентации не меняется на протяжении нескольких лет — выбор делается в пользу европейской и евроатлантической интеграции

2023-10-19T15:54

2023-10-19T15:54

2023-10-19T17:21

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После 2014 года альтернатив всего две: или присоединение к ЕС и НАТО, или непосредственное вступление в состав России.Выбор тут неравнозначный. У сторонников ориентации на Россию с сохранением независимости Украины (не говоря о территориальной целостности в границах 1991 года) выбора, по сути, нет. Правда, Украина сама отказалась от такой возможности, как её ни предлагала Россия. Так что нынешняя ситуация — результат последовательной политики на протяжении нескольких десятилетий. 18 октября Киевский международный институт социологии опубликовал очередной фрагмент результатов исследования, проведённого 29 сентября — 9 октября.Предыдущие опросы КМИС показали: 92% украинцев хотели бы, чтобы Украина стала членом ЕС, а 89% — членом НАТО (май 2023 года).По данным июльского исследования 2022 года, в случае проведения референдума о вступлении в ЕС за проголосовал бы 81% опрошенных (в 2013 году — 47%, что ещё тогда гарантировало победу на референдуме). За вступление в НАТО собирался голосовать 71% (в 2009 году — 20%).Результаты вполне предсказуемые — вмешательство России в гражданскую войну толкнуло украинцев в сторону того политического блока, который якобы угрозы для страны не представляет и якобы же может её защитить. На самом деле, нынешнее положение Украины обусловлено политикой именно этого блока.По данным нынешнего исследования, украинцы считают, что вступление Украины в ЕС имеет наибольшее значение для обеспечения безопасности страны (24%), будущего украинской демократии (20%), экономических перспектив Украины (17%).Эти моменты имеет смысл пояснить.Вероятно, украинцы всё же отдают себе отчёт в том, что само по себе членство в ЕС безопасности страны не укрепляет — союз не является военным блоком. Скорее логика другая: не станет же Россия нападать на члена Европейского Союза? Опять же, пребывание в составе ЕС должно способствовать развитию экономики, а она сама по себе способствует обороноспособности, хотя бы посредством развития ВПК. Это, понятно, конструкты украинской пропаганды, но сейчас именно они определяют мотивацию людей.С «демократией» ситуация ещё более смешная. Чем дальше Украина идёт по пути европейской интеграции, тем меньше в ней становится демократии. Причём люди это видят, но мыслят в рамках двух вариантов.Первый — просто тоталитарный. Раньше была «диктатура Януковича», а сейчас демократия и права человека. Отсутствие альтернативных точек зрения и политической оппозиции как раз и рассматривается как признак демократии. Потому что не разделять демократическую позицию может только враг демократии.Второй — условно демократический. Представители этой системы взглядов мыслят в рамках сталинской формулы об усилении классовой борьбы по мере построения социализма. В данном случае – «чем ближе Украина к ЕС, тем сильнее российская пропаганда и тем активнее надо гнобить врагов». А вот когда враги будут истреблены, наступит демократия.Ощутимой разницы между двумя этими течениями нет. Просто вторые отдают себе отчёт в том, что демократии нет, но это явление временное — до уничтожения оппозиции или до уничтожения возможности повлиять на политический курс страны.По поводу экономики: вступила Греция в Евросоюз и ей запретили строить корабли и выращивать оливки. Потому что корабли строят Нидерланды, а по оливкам специализируется Испания. Но украинцы об этом не знают. Они знают, что в Европе высокие социальные стандарты.Выбирая между ЕС и НАТО (оказывается, так можно было), 54% опрошенных считают приоритетным вступление в НАТО и только 24% — вступление в ЕС.Логика тут вполне очевидна: украинцы полагают, что вступление Украины в НАТО гарантирует ей безопасность и прекращение войны. То, что СВО началась именно вследствие попыток Украины попасть в НАТО, до украинцев как-то не доходит. Декларируется, что никто не имеет права диктовать Украине, куда вступать, а куда нет, а когда оказывается, что мир устроен немножко не так, — обижаются. Они ведь и на НАТО обижаются совершенно серьёзно, что их не приняли в НАТО ещё в 2008 году.Как это часто бывает, украинское общественное мнение вполне рационально. Однако базируется оно на совершенно алогичных идеологических конструктах.P. S. 59% считают Россию частью Европы. Даже не знаем — хорошо это или плохо?

https://ukraina.ru/20231017/1050254877.html

https://ukraina.ru/20230401/1044915363.html

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эксклюзив, украина, социология, ес, нато, россия