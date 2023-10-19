НАТО и Евросоюз: мечты украинцев и суровая реальность. Что показала свежая социология
15:54 19.10.2023 (обновлено: 17:21 19.10.2023)
© Василий СтоякинБилборд Киев Тимошенко реклама выборы агитация
© Василий Стоякин
Отношение украинского общественного мнения к вопросам внешнеполитической ориентации не меняется на протяжении нескольких лет — выбор делается в пользу европейской и евроатлантической интеграции
После 2014 года альтернатив всего две: или присоединение к ЕС и НАТО, или непосредственное вступление в состав России.
Выбор тут неравнозначный. У сторонников ориентации на Россию с сохранением независимости Украины (не говоря о территориальной целостности в границах 1991 года) выбора, по сути, нет.
Правда, Украина сама отказалась от такой возможности, как её ни предлагала Россия. Так что нынешняя ситуация — результат последовательной политики на протяжении нескольких десятилетий.
18 октября Киевский международный институт социологии опубликовал очередной фрагмент результатов исследования, проведённого 29 сентября — 9 октября.
Предыдущие опросы КМИС показали: 92% украинцев хотели бы, чтобы Украина стала членом ЕС, а 89% — членом НАТО (май 2023 года).
По данным июльского исследования 2022 года, в случае проведения референдума о вступлении в ЕС за проголосовал бы 81% опрошенных (в 2013 году — 47%, что ещё тогда гарантировало победу на референдуме). За вступление в НАТО собирался голосовать 71% (в 2009 году — 20%).
Результаты вполне предсказуемые — вмешательство России в гражданскую войну толкнуло украинцев в сторону того политического блока, который якобы угрозы для страны не представляет и якобы же может её защитить. На самом деле, нынешнее положение Украины обусловлено политикой именно этого блока.
17 октября, 14:29Украинская социология. Тревожные сигналы для властиОдна из наиболее уважаемых украинских исследовательских организаций, Киевский международный институт социологии (КМИС), 13 и 16 октября опубликовала фрагменты результатов опроса, проведённого 29 сентября – 9 октября среди 1010 граждан Украины, проживающих на подконтрольной Киеву территории страны
По данным нынешнего исследования, украинцы считают, что вступление Украины в ЕС имеет наибольшее значение для обеспечения безопасности страны (24%), будущего украинской демократии (20%), экономических перспектив Украины (17%).
Эти моменты имеет смысл пояснить.
Вероятно, украинцы всё же отдают себе отчёт в том, что само по себе членство в ЕС безопасности страны не укрепляет — союз не является военным блоком.
Скорее логика другая: не станет же Россия нападать на члена Европейского Союза? Опять же, пребывание в составе ЕС должно способствовать развитию экономики, а она сама по себе способствует обороноспособности, хотя бы посредством развития ВПК. Это, понятно, конструкты украинской пропаганды, но сейчас именно они определяют мотивацию людей.
С «демократией» ситуация ещё более смешная. Чем дальше Украина идёт по пути европейской интеграции, тем меньше в ней становится демократии. Причём люди это видят, но мыслят в рамках двух вариантов.
Первый — просто тоталитарный. Раньше была «диктатура Януковича», а сейчас демократия и права человека. Отсутствие альтернативных точек зрения и политической оппозиции как раз и рассматривается как признак демократии. Потому что не разделять демократическую позицию может только враг демократии.
Второй — условно демократический. Представители этой системы взглядов мыслят в рамках сталинской формулы об усилении классовой борьбы по мере построения социализма. В данном случае – «чем ближе Украина к ЕС, тем сильнее российская пропаганда и тем активнее надо гнобить врагов». А вот когда враги будут истреблены, наступит демократия.
Ощутимой разницы между двумя этими течениями нет. Просто вторые отдают себе отчёт в том, что демократии нет, но это явление временное — до уничтожения оппозиции или до уничтожения возможности повлиять на политический курс страны.
По поводу экономики: вступила Греция в Евросоюз и ей запретили строить корабли и выращивать оливки. Потому что корабли строят Нидерланды, а по оливкам специализируется Испания. Но украинцы об этом не знают. Они знают, что в Европе высокие социальные стандарты.
1 апреля, 11:05Украинцы против мира: социология свидетельствуетПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко призвал прекратить боевые действия на территории Украины без дополнительных условий. Офис президента в лице Михаила Подоляка ответил: "Любое прекращение огня будет означать право РФ оставаться на оккупированных территориях. Это совершенно недопустимо". Ну ладно, ОП на войне зарабатывает. А что же граждане?
Выбирая между ЕС и НАТО (оказывается, так можно было), 54% опрошенных считают приоритетным вступление в НАТО и только 24% — вступление в ЕС.
Логика тут вполне очевидна: украинцы полагают, что вступление Украины в НАТО гарантирует ей безопасность и прекращение войны. То, что СВО началась именно вследствие попыток Украины попасть в НАТО, до украинцев как-то не доходит.
Декларируется, что никто не имеет права диктовать Украине, куда вступать, а куда нет, а когда оказывается, что мир устроен немножко не так, — обижаются. Они ведь и на НАТО обижаются совершенно серьёзно, что их не приняли в НАТО ещё в 2008 году.
Как это часто бывает, украинское общественное мнение вполне рационально. Однако базируется оно на совершенно алогичных идеологических конструктах.
P. S. 59% считают Россию частью Европы. Даже не знаем — хорошо это или плохо?