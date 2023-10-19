https://ukraina.ru/20231019/1050316107.html

Взрыв повредил объект инфраструктуры в Днепропетровской области

Взрыв повредил объект инфраструктуры в Днепропетровской области - 19.10.2023 Украина.ру

Взрыв повредил объект инфраструктуры в Днепропетровской области

Объект инфраструктуры поврежден в Павлограде Днепропетровской области из-за взрыва. Об этом 19 октября сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак в своем телеграм-канале

2023-10-19T08:46

2023-10-19T08:46

2023-10-19T08:46

взрыв

инфраструктура

днепропетровская область

новости

повреждения

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"Есть разрушения на инфраструктурном объекте", - написал Лысак, не уточнив, о каком объекте идет речь.Накануне вечером он же сообщал о взрывах в Павлограде.Ночью звуки взрывов слышали также в Николаеве.В семи областях Украины была объявлена воздушная тревога. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, сигнал тревоги в Полтавской области прозвучал в 23.54 среды, в Харьковской в 00.18 четверга. Следом тревогу объявили в Киевской, Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской и Одесской областях. Также тревога звучит в подконтрольных Киеву частях Херсонской области и ДНР.

https://ukraina.ru/20231019/1050313064.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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взрыв, инфраструктура, днепропетровская область, новости, повреждения