Взрыв повредил объект инфраструктуры в Днепропетровской области
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота инженерных подразделений ЦВО на Краснолиманском направлении
Объект инфраструктуры поврежден в Павлограде Днепропетровской области из-за взрыва. Об этом 19 октября сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак в своем телеграм-канале
"Есть разрушения на инфраструктурном объекте", - написал Лысак, не уточнив, о каком объекте идет речь.
Накануне вечером он же сообщал о взрывах в Павлограде.
Ночью звуки взрывов слышали также в Николаеве.
В семи областях Украины была объявлена воздушная тревога. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, сигнал тревоги в Полтавской области прозвучал в 23.54 среды, в Харьковской в 00.18 четверга. Следом тревогу объявили в Киевской, Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской и Одесской областях. Также тревога звучит в подконтрольных Киеву частях Херсонской области и ДНР.