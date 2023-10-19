Взрыв повредил объект инфраструктуры в Днепропетровской области - 19.10.2023 Украина.ру
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Взрыв повредил объект инфраструктуры в Днепропетровской области
Взрыв повредил объект инфраструктуры в Днепропетровской области - 19.10.2023 Украина.ру
Взрыв повредил объект инфраструктуры в Днепропетровской области
Объект инфраструктуры поврежден в Павлограде Днепропетровской области из-за взрыва. Об этом 19 октября сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак в своем телеграм-канале
2023-10-19T08:46
2023-10-19T08:46
взрыв
инфраструктура
днепропетровская область
новости
повреждения
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"Есть разрушения на инфраструктурном объекте", - написал Лысак, не уточнив, о каком объекте идет речь.Накануне вечером он же сообщал о взрывах в Павлограде.Ночью звуки взрывов слышали также в Николаеве.В семи областях Украины была объявлена воздушная тревога. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, сигнал тревоги в Полтавской области прозвучал в 23.54 среды, в Харьковской в 00.18 четверга. Следом тревогу объявили в Киевской, Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской и Одесской областях. Также тревога звучит в подконтрольных Киеву частях Херсонской области и ДНР.
https://ukraina.ru/20231019/1050313064.html
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взрыв, инфраструктура, днепропетровская область, новости, повреждения
взрыв, инфраструктура, Днепропетровская область, Новости, повреждения

Взрыв повредил объект инфраструктуры в Днепропетровской области

08:46 19.10.2023
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота инженерных подразделений ЦВО на Краснолиманском направлении
Работа инженерных подразделений ЦВО на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Объект инфраструктуры поврежден в Павлограде Днепропетровской области из-за взрыва. Об этом 19 октября сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак в своем телеграм-канале
"Есть разрушения на инфраструктурном объекте", - написал Лысак, не уточнив, о каком объекте идет речь.
Накануне вечером он же сообщал о взрывах в Павлограде.
Ночью звуки взрывов слышали также в Николаеве.
В семи областях Украины была объявлена воздушная тревога. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, сигнал тревоги в Полтавской области прозвучал в 23.54 среды, в Харьковской в 00.18 четверга. Следом тревогу объявили в Киевской, Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской и Одесской областях. Также тревога звучит в подконтрольных Киеву частях Херсонской области и ДНР.
Работа ракетного комплекса Искандер по целям ВСУ
03:39
В украинском Николаеве прогремели взрывы - СМИРоссийская армия в ночь на 19 октября нанесла удар по ряду объектов в украинском городе Николаев. Об этом сообщает украинский телеграм-канал "Зеркало недели"
 
взрывинфраструктураДнепропетровская областьНовостиповреждения
 
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