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ВСУ ударили по Ясиноватскому району залпом из РСЗЗО - СЦКК
ВСУ ударили по Ясиноватскому району залпом из РСЗЗО - СЦКК - 19.10.2023 Украина.ру
ВСУ ударили по Ясиноватскому району залпом из РСЗЗО - СЦКК
Украинские войска в 5:00 выпустили по Ясиноватскому району восемь ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО). Об этом 19 октября сообщается в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)
2023-10-19T07:16
2023-10-19T07:16
2023-10-19T07:17
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"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ [вооружённых формирований Украины] по направлению: 5.00 - населённый пункт Орловка - Ясиноватский район: выпущено восемь ракет из РСЗО", - говорится в сообщении.По информации СЦКК, в 4:30 по Ясиноватскому району было выпущено три снаряда натовского калибра 155 миллиметров. А с 4:30 по 5:30 украинская артиллерия выпустила восемь снарядов того же калибра по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка.Ранее представительство сообщало о 12 обстрелах территории ДНР со стороны ВСУ в течение суток. Всего карателями по Горловке, Донецку, Ясиноватскому району было выпущено 50 единиц различных боеприпасов.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, донбасс, днр, всу, сво, обстрелы
Новости, Россия, Донбасс, ДНР, ВСУ, СВО, обстрелы
ВСУ ударили по Ясиноватскому району залпом из РСЗЗО - СЦКК
07:16 19.10.2023 (обновлено: 07:17 19.10.2023)
Украинские войска в 5:00 выпустили по Ясиноватскому району восемь ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО). Об этом 19 октября сообщается в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ [вооружённых формирований Украины] по направлению: 5.00 - населённый пункт Орловка - Ясиноватский район: выпущено восемь ракет из РСЗО", - говорится в сообщении.
По информации СЦКК, в 4:30 по Ясиноватскому району было выпущено три снаряда натовского калибра 155 миллиметров. А с 4:30 по 5:30 украинская артиллерия выпустила восемь снарядов того же калибра по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка.
Ранее представительство сообщало о 12 обстрелах территории ДНР со стороны ВСУ в течение суток. Всего карателями по Горловке, Донецку, Ясиноватскому району было выпущено 50 единиц различных боеприпасов.