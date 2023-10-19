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В украинском Николаеве прогремели взрывы - СМИ

В украинском Николаеве прогремели взрывы - СМИ - 19.10.2023 Украина.ру

В украинском Николаеве прогремели взрывы - СМИ

Российская армия в ночь на 19 октября нанесла удар по ряду объектов в украинском городе Николаев. Об этом сообщает украинский телеграм-канал "Зеркало недели"

2023-10-19T03:39

2023-10-19T03:39

2023-10-19T03:42

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"Николаев, местные паблики сообщают о взрывах", - говорится в сообщении.О двух ночных взрывах в Николаеве, предположительно, в результате ракетного удара, также заявил начальник Николаевской областной военной администрации (ОВА) Виталий Ким.Ранее стало известно о поражении объекта инфраструктуры в украинских Сумах в результате атаки российского ударного БПЛА "Герань". Всего же из-за российских дронов воздушная тревога была объявлена в семи областях Украины.ВС РФ начали наносить удары по украинской инфраструктуре после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся по объектам оборонной промышленности, энергетики, транспорта, военного управления и связи во всех регионах Украины.По словам президента России Владимира Путина, поставки со стороны США ракет ATACMS просто продлят агонию Украины, результата от них не будет.

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новости, сво, украина, николаев, вс рф, взрывы