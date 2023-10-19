https://ukraina.ru/20231019/1050313064.html
В украинском Николаеве прогремели взрывы - СМИ
В украинском Николаеве прогремели взрывы - СМИ - 19.10.2023 Украина.ру
В украинском Николаеве прогремели взрывы - СМИ
Российская армия в ночь на 19 октября нанесла удар по ряду объектов в украинском городе Николаев. Об этом сообщает украинский телеграм-канал "Зеркало недели"
2023-10-19T03:39
2023-10-19T03:39
2023-10-19T03:42
новости
сво
украина
николаев
вс рф
взрывы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/0e/1039735021_0:0:1821:1025_1920x0_80_0_0_de86d7c348bdfc6991f5561be4510a96.jpg
"Николаев, местные паблики сообщают о взрывах", - говорится в сообщении.О двух ночных взрывах в Николаеве, предположительно, в результате ракетного удара, также заявил начальник Николаевской областной военной администрации (ОВА) Виталий Ким.Ранее стало известно о поражении объекта инфраструктуры в украинских Сумах в результате атаки российского ударного БПЛА "Герань". Всего же из-за российских дронов воздушная тревога была объявлена в семи областях Украины.ВС РФ начали наносить удары по украинской инфраструктуре после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся по объектам оборонной промышленности, энергетики, транспорта, военного управления и связи во всех регионах Украины.По словам президента России Владимира Путина, поставки со стороны США ракет ATACMS просто продлят агонию Украины, результата от них не будет.
https://ukraina.ru/20231018/1050292023.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/0e/1039735021_0:0:1411:1058_1920x0_80_0_0_49942bafd0cebac3c8d7599880d92a44.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сво, украина, николаев, вс рф, взрывы
Новости, СВО, Украина, Николаев, ВС РФ, взрывы
В украинском Николаеве прогремели взрывы - СМИ
03:39 19.10.2023 (обновлено: 03:42 19.10.2023)
Российская армия в ночь на 19 октября нанесла удар по ряду объектов в украинском городе Николаев. Об этом сообщает украинский телеграм-канал "Зеркало недели"
"Николаев, местные паблики сообщают о взрывах", - говорится в сообщении.
О двух ночных взрывах в Николаеве, предположительно, в результате ракетного удара, также заявил начальник Николаевской областной военной администрации (ОВА) Виталий Ким.
Ранее стало известно о поражении объекта инфраструктуры в украинских Сумах в результате атаки российского ударного БПЛА "Герань". Всего же из-за российских дронов воздушная тревога была объявлена в семи областях Украины.
ВС РФ начали наносить удары по украинской инфраструктуре после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся по объектам оборонной промышленности, энергетики, транспорта, военного управления и связи во всех регионах Украины.
По словам президента России Владимира Путина, поставки со стороны США ракет ATACMS просто продлят агонию Украины, результата от них не будет.