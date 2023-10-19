В украинском Николаеве прогремели взрывы - СМИ - 19.10.2023 Украина.ру
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В украинском Николаеве прогремели взрывы - СМИ
В украинском Николаеве прогремели взрывы - СМИ - 19.10.2023 Украина.ру
В украинском Николаеве прогремели взрывы - СМИ
Российская армия в ночь на 19 октября нанесла удар по ряду объектов в украинском городе Николаев. Об этом сообщает украинский телеграм-канал "Зеркало недели"
2023-10-19T03:39
2023-10-19T03:42
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николаев
вс рф
взрывы
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"Николаев, местные паблики сообщают о взрывах", - говорится в сообщении.О двух ночных взрывах в Николаеве, предположительно, в результате ракетного удара, также заявил начальник Николаевской областной военной администрации (ОВА) Виталий Ким.Ранее стало известно о поражении объекта инфраструктуры в украинских Сумах в результате атаки российского ударного БПЛА "Герань". Всего же из-за российских дронов воздушная тревога была объявлена в семи областях Украины.ВС РФ начали наносить удары по украинской инфраструктуре после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся по объектам оборонной промышленности, энергетики, транспорта, военного управления и связи во всех регионах Украины.По словам президента России Владимира Путина, поставки со стороны США ракет ATACMS просто продлят агонию Украины, результата от них не будет.
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новости, сво, украина, николаев, вс рф, взрывы
Новости, СВО, Украина, Николаев, ВС РФ, взрывы

В украинском Николаеве прогремели взрывы - СМИ

03:39 19.10.2023 (обновлено: 03:42 19.10.2023)
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкРабота ракетного комплекса "Искандер" по целям ВСУ
Работа ракетного комплекса Искандер по целям ВСУ
© Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
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Российская армия в ночь на 19 октября нанесла удар по ряду объектов в украинском городе Николаев. Об этом сообщает украинский телеграм-канал "Зеркало недели"
"Николаев, местные паблики сообщают о взрывах", - говорится в сообщении.
О двух ночных взрывах в Николаеве, предположительно, в результате ракетного удара, также заявил начальник Николаевской областной военной администрации (ОВА) Виталий Ким.
Ранее стало известно о поражении объекта инфраструктуры в украинских Сумах в результате атаки российского ударного БПЛА "Герань". Всего же из-за российских дронов воздушная тревога была объявлена в семи областях Украины.
ВС РФ начали наносить удары по украинской инфраструктуре после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся по объектам оборонной промышленности, энергетики, транспорта, военного управления и связи во всех регионах Украины.
По словам президента России Владимира Путина, поставки со стороны США ракет ATACMS просто продлят агонию Украины, результата от них не будет.
Вчера, 13:11
Путин: США ошиблись, поставив ракеты ATACMS на УкраинуСША участвуют в СВО на Украине – в том числе и поставками вооружений. Об этом 18 октября в Пекине заявил президент России Владимир Путин.
 
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