Шойгу запросил экстрадицию нациста Гунько из Канады - 18.10.2023 Украина.ру
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Шойгу запросил экстрадицию нациста Гунько из Канады
Шойгу запросил экстрадицию нациста Гунько из Канады - 18.10.2023 Украина.ру
Шойгу запросил экстрадицию нациста Гунько из Канады
Сергей Шойгу поручил проработать с правоохранительными органами России и Белоруссии обращение на экстрадицию из Канады военного преступника Ярослава Гунько. Об этом было заявлено 18 октября закрытой части совместной коллегии министерств обороны России и Белоруссии.
2023-10-18T17:30
2023-10-18T17:30
новости
минобороны рф
дивизия сс "галичина"
экстрадиция
парламентарии
экстрадиция
польша
россия
украина
владимир зеленский
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"С учетом официального признания правительством Канады и международными организациями принадлежности Ярослава Гунько к военным преступникам, как бывшего военнослужащего дивизии СС "Галичина"*, поручаю оперативно проработать с правоохранительными органами России и Белоруссии обращение к канадским властям, а также в Интерпол, на его экстрадицию для проведения публичного судебного процесса", - сказал Шойгу.Он также отметил, что "факты непосредственного участия нациста Гунько в зверствах против мирного советского населения на территории Львовской области, тогда – территории СССР, в том числе геноциде поляков и евреев, дают нам все основания требовать его выдачи для привлечения к ответственности".По мнению Шойгу, такие преступления против человечности не имеют сроков давности. Он напомнил, что Канада ратифицировала конвенцию ООН "О предупреждении преступления геноцида и наказании за него", что является правовым основанием."Укрывательство этого нацистского преступника, а проще говоря, изувера, на руках которого кровь сотен, если не тысяч наших граждан, включая детей, не может быть оправдано никакими причинами, - подчеркнул Шойгу. - Гунько должен понести ответственность за свои кровавые преступления в полной мере".Скандал с чествованием бывшего карателя из дивизии SS "Галиция" (СС "Галичина") Ярослава Гунько начался 22 сентября. На торжественном мероприятии в канадском парламенте специально приглашённый участник Второй мировой войны удостоился бурных оваций не только парламентариев, но также канадского премьер-министра Джастина Трюдо и украинской официальной делегации во главе с Владимиром Зеленским.Позже спикер канадского парламента подал в отставку, заявив, что якобы не знал о прошлом Гунько (Хунка). Джастин Трюдо извинился перед евреями и украинцами, отказавшись извиняться перед русскими.Владимир Зеленский до сих пор не принёс извинений за свои овации эсэсовцу. Польские официальные лица заявили желание экстрадиции Гунько из Канады, но не предприняли никаких действий и всячески избегают обсуждения скандальной темы.*SS "Галиция" (СС "Галичина") – организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации.
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новости, минобороны рф, дивизия сс "галичина", экстрадиция, парламентарии, экстрадиция, польша, россия, украина, владимир зеленский, джастин трюдо, канада, уголовная юстиция, международное право, оон, сергей шойгу, белоруссия, военные преступления, геноцид, ссср, великая отечественная война, вторая мировая война, антигитлеровская коалиция, усср
Новости, Минобороны РФ, Дивизия СС "Галичина", экстрадиция, парламентарии, экстрадиция, Польша, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Джастин Трюдо, Канада, уголовная юстиция, международное право, ООН, Сергей Шойгу, Белоруссия, Военные преступления, геноцид, СССР, Великая Отечественная война, Вторая мировая война, антигитлеровская коалиция, УССР

Шойгу запросил экстрадицию нациста Гунько из Канады

17:30 18.10.2023
 
© polynkov.livejournal.com Дивизия СС Галичина
 Дивизия СС Галичина
© polynkov.livejournal.com
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Сергей Шойгу поручил проработать с правоохранительными органами России и Белоруссии обращение на экстрадицию из Канады военного преступника Ярослава Гунько. Об этом было заявлено 18 октября закрытой части совместной коллегии министерств обороны России и Белоруссии.
"С учетом официального признания правительством Канады и международными организациями принадлежности Ярослава Гунько к военным преступникам, как бывшего военнослужащего дивизии СС "Галичина"*, поручаю оперативно проработать с правоохранительными органами России и Белоруссии обращение к канадским властям, а также в Интерпол, на его экстрадицию для проведения публичного судебного процесса", - сказал Шойгу.
Он также отметил, что "факты непосредственного участия нациста Гунько в зверствах против мирного советского населения на территории Львовской области, тогда – территории СССР, в том числе геноциде поляков и евреев, дают нам все основания требовать его выдачи для привлечения к ответственности".
По мнению Шойгу, такие преступления против человечности не имеют сроков давности. Он напомнил, что Канада ратифицировала конвенцию ООН "О предупреждении преступления геноцида и наказании за него", что является правовым основанием.
"Укрывательство этого нацистского преступника, а проще говоря, изувера, на руках которого кровь сотен, если не тысяч наших граждан, включая детей, не может быть оправдано никакими причинами, - подчеркнул Шойгу. - Гунько должен понести ответственность за свои кровавые преступления в полной мере".
Скандал с чествованием бывшего карателя из дивизии SS "Галиция" (СС "Галичина") Ярослава Гунько начался 22 сентября. На торжественном мероприятии в канадском парламенте специально приглашённый участник Второй мировой войны удостоился бурных оваций не только парламентариев, но также канадского премьер-министра Джастина Трюдо и украинской официальной делегации во главе с Владимиром Зеленским.
Позже спикер канадского парламента подал в отставку, заявив, что якобы не знал о прошлом Гунько (Хунка). Джастин Трюдо извинился перед евреями и украинцами, отказавшись извиняться перед русскими.
Владимир Зеленский до сих пор не принёс извинений за свои овации эсэсовцу. Польские официальные лица заявили желание экстрадиции Гунько из Канады, но не предприняли никаких действий и всячески избегают обсуждения скандальной темы.
24 сентября, 10:06
Зеленский в Канаде поприветствовал бывшего бойца дивизии СС "Галиция" - APПрезидент Украины Владимир Зеленский поприветствовал бывшего бойца дивизии СС "Галиция" ("Галичина") Ярослава Хунку во время выступления в парламенте Канады. Об этом сообщило Американское агентство Associated Press 23 сентября
*SS "Галиция" (СС "Галичина") – организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации.
 
НовостиМинобороны РФДивизия СС "Галичина"экстрадицияпарламентарииэкстрадицияПольшаРоссияУкраинаВладимир ЗеленскийДжастин ТрюдоКанадауголовная юстициямеждународное правоООНСергей ШойгуБелоруссияВоенные преступлениягеноцидСССРВеликая Отечественная войнаВторая мировая войнаантигитлеровская коалицияУССР
 
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