Депутаты Верховной Рады поскандалили из-за трансляции на сайте для взрослых - 18.10.2023 Украина.ру
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Депутаты Верховной Рады поскандалили из-за трансляции на сайте для взрослых
Депутаты Верховной Рады поскандалили из-за трансляции на сайте для взрослых - 18.10.2023 Украина.ру
Депутаты Верховной Рады поскандалили из-за трансляции на сайте для взрослых
Спикер ВРУ Руслан Стефанчук на заседании украинского парламента напомнил одному из депутатов о необходимости соблюдать запрет на прямые трансляции. Между спикером и депутатом состоялся торг, пикантные особенности которого до сих пор веселят пользователей соцсетей
2023-10-18T16:42
2023-10-18T16:42
новости
новости украины
верховная рада
гончаренко
экс-депутат
скандал
порно
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В ответ на напоминание спикера украинский депутат Алексей Гончаренко* предложил сделку: спикер выносит на обсуждение то, что интересно Гончаренко, а Гончаренко временно прекращает трансляцию в TikTok.Стефанчук заметил, что нардеп "не на базаре" и торг вокруг парламентских решений неуместен. Спикер ВРУ также предположил, что Гончаренко может опуститься до трансляций заседаний Верховной Рады на сайтах для взрослых.Видеозапись диалога Стефанчука с Гончаренко быстро набрала большое количество просмотров в украинских сегментах соцсетей. Скандальный рдепутат в очередной раз был высмеян и удостоен унизительных эпитетов.Гончаренко отреагировал на рост популярности сообщением с причитаниями о том, что обсуждению темы "Гончаренко и порнхаб" уже две недели. По его мнению, публикации на эту тему якобы оплачены некими "идиотами".Свою скандальную известность Гончаренко умножил кощунственными комментариями на тему массового убийства сограждан 2 мая 2014 года в Одессе ("Одесская Хатынь"). В дальнейшем он активно комментировал разные события в русофобском ключе и договорился до включения российскими госорганами в перечень экстремистов. Тем временем на Украине продолжается сбор подписей под петицией к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой освободить депутатов и чиновников от "брони", что позволит их отправить в зону СВО. Также с Украины часто приходят сообщения о раскрытии масштабных и хитроумных схем, позволявших уклониться от призыва в ВСУ и мобилизации с отправкой в зону СВО.* внесен в российский список экстремистов и террористов
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, новости украины, верховная рада, гончаренко, экс-депутат, скандал, порно
Новости, Новости Украины, Верховная Рада, Гончаренко, экс-депутат, скандал, порно

Депутаты Верховной Рады поскандалили из-за трансляции на сайте для взрослых

16:42 18.10.2023
 
© ГЕРАЩЕНКО ІРИНА телеграм-канал
© ГЕРАЩЕНКО ІРИНА телеграм-канал
Читать в
Спикер ВРУ Руслан Стефанчук на заседании украинского парламента напомнил одному из депутатов о необходимости соблюдать запрет на прямые трансляции. Между спикером и депутатом состоялся торг, пикантные особенности которого до сих пор веселят пользователей соцсетей
В ответ на напоминание спикера украинский депутат Алексей Гончаренко* предложил сделку: спикер выносит на обсуждение то, что интересно Гончаренко, а Гончаренко временно прекращает трансляцию в TikTok.
Стефанчук заметил, что нардеп "не на базаре" и торг вокруг парламентских решений неуместен. Спикер ВРУ также предположил, что Гончаренко может опуститься до трансляций заседаний Верховной Рады на сайтах для взрослых.
Видеозапись диалога Стефанчука с Гончаренко быстро набрала большое количество просмотров в украинских сегментах соцсетей. Скандальный рдепутат в очередной раз был высмеян и удостоен унизительных эпитетов.
Гончаренко отреагировал на рост популярности сообщением с причитаниями о том, что обсуждению темы "Гончаренко и порнхаб" уже две недели. По его мнению, публикации на эту тему якобы оплачены некими "идиотами".
Свою скандальную известность Гончаренко умножил кощунственными комментариями на тему массового убийства сограждан 2 мая 2014 года в Одессе ("Одесская Хатынь"). В дальнейшем он активно комментировал разные события в русофобском ключе и договорился до включения российскими госорганами в перечень экстремистов.
Тем временем на Украине продолжается сбор подписей под петицией к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой освободить депутатов и чиновников от "брони", что позволит их отправить в зону СВО. Также с Украины часто приходят сообщения о раскрытии масштабных и хитроумных схем, позволявших уклониться от призыва в ВСУ и мобилизации с отправкой в зону СВО.
* внесен в российский список экстремистов и террористов
Вчера, 15:16
Более 11 тысяч украинцев требуют отправить на фронт депутатов и чиновниковПетиция на сайте президента Украины с обращением к Владимиру Зеленскому рассмотреть законодательные поправки, снимающие освобождение от военной службы депутатов и госслужащих, набрала более 11 тысяч подписей. По мнению подписантов, "существуют законодательные пробелы, приводящие к неравным условиям мобилизации".
 
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