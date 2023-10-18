https://ukraina.ru/20231018/1050300015.html

Депутаты Верховной Рады поскандалили из-за трансляции на сайте для взрослых

Депутаты Верховной Рады поскандалили из-за трансляции на сайте для взрослых - 18.10.2023 Украина.ру

Депутаты Верховной Рады поскандалили из-за трансляции на сайте для взрослых

Спикер ВРУ Руслан Стефанчук на заседании украинского парламента напомнил одному из депутатов о необходимости соблюдать запрет на прямые трансляции. Между спикером и депутатом состоялся торг, пикантные особенности которого до сих пор веселят пользователей соцсетей

2023-10-18T16:42

2023-10-18T16:42

2023-10-18T16:42

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В ответ на напоминание спикера украинский депутат Алексей Гончаренко* предложил сделку: спикер выносит на обсуждение то, что интересно Гончаренко, а Гончаренко временно прекращает трансляцию в TikTok.Стефанчук заметил, что нардеп "не на базаре" и торг вокруг парламентских решений неуместен. Спикер ВРУ также предположил, что Гончаренко может опуститься до трансляций заседаний Верховной Рады на сайтах для взрослых.Видеозапись диалога Стефанчука с Гончаренко быстро набрала большое количество просмотров в украинских сегментах соцсетей. Скандальный рдепутат в очередной раз был высмеян и удостоен унизительных эпитетов.Гончаренко отреагировал на рост популярности сообщением с причитаниями о том, что обсуждению темы "Гончаренко и порнхаб" уже две недели. По его мнению, публикации на эту тему якобы оплачены некими "идиотами".Свою скандальную известность Гончаренко умножил кощунственными комментариями на тему массового убийства сограждан 2 мая 2014 года в Одессе ("Одесская Хатынь"). В дальнейшем он активно комментировал разные события в русофобском ключе и договорился до включения российскими госорганами в перечень экстремистов. Тем временем на Украине продолжается сбор подписей под петицией к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой освободить депутатов и чиновников от "брони", что позволит их отправить в зону СВО. Также с Украины часто приходят сообщения о раскрытии масштабных и хитроумных схем, позволявших уклониться от призыва в ВСУ и мобилизации с отправкой в зону СВО.* внесен в российский список экстремистов и террористов

https://ukraina.ru/20231018/1050297934.html

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новости, новости украины, верховная рада, гончаренко, экс-депутат, скандал, порно