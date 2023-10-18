Более 11 тысяч украинцев требуют отправить на фронт депутатов и чиновников - 18.10.2023 Украина.ру
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Более 11 тысяч украинцев требуют отправить на фронт депутатов и чиновников
Более 11 тысяч украинцев требуют отправить на фронт депутатов и чиновников - 18.10.2023 Украина.ру
Более 11 тысяч украинцев требуют отправить на фронт депутатов и чиновников
Петиция на сайте президента Украины с обращением к Владимиру Зеленскому рассмотреть законодательные поправки, снимающие освобождение от военной службы депутатов и госслужащих, набрала более 11 тысяч подписей. По мнению подписантов, "существуют законодательные пробелы, приводящие к неравным условиям мобилизации".
2023-10-18T15:16
2023-10-18T15:16
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Петицию опубликовали на президентском сайте. Граждан Украины возмутил факт того, что не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации депутаты, военнообязанные и "забронированные" на период мобилизации и военного положения за органами государственной власти, другими госорганами и органами местного самоуправления."Такие обстоятельства нарушают принцип справедливости перед законом и оказывают негативное влияние на социальную напряженность. Это также нарушает равенство перед конституционными обязанностями всех граждан Украины", - уверены подписанты петиции.По их мнению, "мобилизация народных депутатов и государственных служащих разных уровней поможет выровнять условия для всех граждан и будет способствовать победе". Подписанты петиции предложили Зеленского безотлагательно вынести на рассмотрение парламента законопроекты № 9647 от 24.08.2023 и № 9649 от 24.08.2023, принятие которых будет способствовать исполнению заявленных гражданами требований.
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новости, новости украины, законодательство, законопроекты, мобилизация, призывники, депутаты, верховная рада, госслужащие, чиновники, сво, владимир зеленский, президент украины
Новости, Новости Украины, законодательство, законопроекты, мобилизация, призывники, депутаты, Верховная Рада, госслужащие, чиновники, СВО, Владимир Зеленский, президент Украины

Более 11 тысяч украинцев требуют отправить на фронт депутатов и чиновников

15:16 18.10.2023
 
© Нацполиция Днепропетровской области
© Нацполиция Днепропетровской области
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Петиция на сайте президента Украины с обращением к Владимиру Зеленскому рассмотреть законодательные поправки, снимающие освобождение от военной службы депутатов и госслужащих, набрала более 11 тысяч подписей. По мнению подписантов, "существуют законодательные пробелы, приводящие к неравным условиям мобилизации".
Петицию опубликовали на президентском сайте. Граждан Украины возмутил факт того, что не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации депутаты, военнообязанные и "забронированные" на период мобилизации и военного положения за органами государственной власти, другими госорганами и органами местного самоуправления.
"Такие обстоятельства нарушают принцип справедливости перед законом и оказывают негативное влияние на социальную напряженность. Это также нарушает равенство перед конституционными обязанностями всех граждан Украины", - уверены подписанты петиции.
По их мнению, "мобилизация народных депутатов и государственных служащих разных уровней поможет выровнять условия для всех граждан и будет способствовать победе". Подписанты петиции предложили Зеленского безотлагательно вынести на рассмотрение парламента законопроекты № 9647 от 24.08.2023 и № 9649 от 24.08.2023, принятие которых будет способствовать исполнению заявленных гражданами требований.
беглецы уклонисты - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
17 октября, 17:23
На Украине мошенники за деньги довозили уклонистов до границы и бросалиКиберполицейские Украины разоблачили мошенников, которые под видом подготовки документов для пересечения границы обманывали мужчин призывного возраста. Об этом 17 октября сообщила Нацполиция постсоветской республики.
 
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