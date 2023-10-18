https://ukraina.ru/20231018/1050297934.html

Более 11 тысяч украинцев требуют отправить на фронт депутатов и чиновников

Более 11 тысяч украинцев требуют отправить на фронт депутатов и чиновников - 18.10.2023 Украина.ру

Более 11 тысяч украинцев требуют отправить на фронт депутатов и чиновников

Петиция на сайте президента Украины с обращением к Владимиру Зеленскому рассмотреть законодательные поправки, снимающие освобождение от военной службы депутатов и госслужащих, набрала более 11 тысяч подписей. По мнению подписантов, "существуют законодательные пробелы, приводящие к неравным условиям мобилизации".

2023-10-18T15:16

2023-10-18T15:16

2023-10-18T15:16

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Петицию опубликовали на президентском сайте. Граждан Украины возмутил факт того, что не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации депутаты, военнообязанные и "забронированные" на период мобилизации и военного положения за органами государственной власти, другими госорганами и органами местного самоуправления."Такие обстоятельства нарушают принцип справедливости перед законом и оказывают негативное влияние на социальную напряженность. Это также нарушает равенство перед конституционными обязанностями всех граждан Украины", - уверены подписанты петиции.По их мнению, "мобилизация народных депутатов и государственных служащих разных уровней поможет выровнять условия для всех граждан и будет способствовать победе". Подписанты петиции предложили Зеленского безотлагательно вынести на рассмотрение парламента законопроекты № 9647 от 24.08.2023 и № 9649 от 24.08.2023, принятие которых будет способствовать исполнению заявленных гражданами требований.

https://ukraina.ru/20231017/1050270483.html

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