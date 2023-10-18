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Одесский суд приговорил погибшего Стремоусова к пожизненному заключению

Одесский суд приговорил погибшего Стремоусова к пожизненному заключению - 18.10.2023 Украина.ру

Одесский суд приговорил погибшего Стремоусова к пожизненному заключению

Малиновский суд в Одессе 18 октября вынес приговор погибшему в ДТП 9 ноября 2022 года заместителю губернатора Херсонской области Кириллу Стремоусову. Он приговорён к пожизненному лишению свободы.

2023-10-18T12:10

2023-10-18T12:10

2023-10-18T12:10

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Покойника признали виновным в измене украинскому государству и сотрудничестве с российскими властями. Одесский суд также решил конфисковать имущество Стемоусова и взыскать с мертвеца деньги на покрытие судебных расходов.После референдума в сентябре 2022 года о воссоединении Херсонской области с Россией на Стремоусова и других участников референдума украинскими правоохранительными органами было заведено уголовное дело. Полиция Украины продолжала розыск обвиняемого, игнорируя многочисленные публикации в СМИ о его гибели и даже обсуждение установки ему памятника.Кирилл Стремоусов погиб в ДТП 9 ноября 2022 года.

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