Одесский суд приговорил погибшего Стремоусова к пожизненному заключению - 18.10.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231018/1050289237.html
Одесский суд приговорил погибшего Стремоусова к пожизненному заключению
Одесский суд приговорил погибшего Стремоусова к пожизненному заключению - 18.10.2023 Украина.ру
Одесский суд приговорил погибшего Стремоусова к пожизненному заключению
Малиновский суд в Одессе 18 октября вынес приговор погибшему в ДТП 9 ноября 2022 года заместителю губернатора Херсонской области Кириллу Стремоусову. Он приговорён к пожизненному лишению свободы.
2023-10-18T12:10
2023-10-18T12:10
новости
новости украины
одесса
суд
украинская власть
постсоветское пространство
право
правоохранители
нацполиция
кирилл стремоусов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0b/0b/1040731012_0:98:1168:755_1920x0_80_0_0_ca6250b6a9fd1217cfca2880bbd574ed.jpg
Покойника признали виновным в измене украинскому государству и сотрудничестве с российскими властями. Одесский суд также решил конфисковать имущество Стемоусова и взыскать с мертвеца деньги на покрытие судебных расходов.После референдума в сентябре 2022 года о воссоединении Херсонской области с Россией на Стремоусова и других участников референдума украинскими правоохранительными органами было заведено уголовное дело. Полиция Украины продолжала розыск обвиняемого, игнорируя многочисленные публикации в СМИ о его гибели и даже обсуждение установки ему памятника.Кирилл Стремоусов погиб в ДТП 9 ноября 2022 года.
https://ukraina.ru/20230915/1049445749.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0b/0b/1040731012_68:0:1109:781_1920x0_80_0_0_88548fe002326a63e5a4983dde81998d.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, новости украины, одесса, суд, украинская власть, постсоветское пространство, право, правоохранители, нацполиция, кирилл стремоусов, бывший ссср, права человека
Новости, Новости Украины, Одесса, Суд, украинская власть, постсоветское пространство, право, правоохранители, Нацполиция, Кирилл Стремоусов, бывший СССР, права человека

Одесский суд приговорил погибшего Стремоусова к пожизненному заключению

12:10 18.10.2023
 
© РИА Новости
- РИА Новости, 1920, 18.10.2023
© РИА Новости
Читать в
Малиновский суд в Одессе 18 октября вынес приговор погибшему в ДТП 9 ноября 2022 года заместителю губернатора Херсонской области Кириллу Стремоусову. Он приговорён к пожизненному лишению свободы.
Покойника признали виновным в измене украинскому государству и сотрудничестве с российскими властями. Одесский суд также решил конфисковать имущество Стемоусова и взыскать с мертвеца деньги на покрытие судебных расходов.
После референдума в сентябре 2022 года о воссоединении Херсонской области с Россией на Стремоусова и других участников референдума украинскими правоохранительными органами было заведено уголовное дело. Полиция Украины продолжала розыск обвиняемого, игнорируя многочисленные публикации в СМИ о его гибели и даже обсуждение установки ему памятника.
Кирилл Стремоусов погиб в ДТП 9 ноября 2022 года.
Кирилл Стремоусов
15 сентября, 17:13
Украинская полиция объявила подозрение погибшему Стремоусову и другим херсонским чиновникамПод "подозрения" украинских силовиков попали 12 граждан Украины, исполнявших должностные обязанности по охране правопорядка и административной деятельности в освобождённом армией России населённом пункте Новая Каховка (Херсонская область). Об этом 15 сентября сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины
 
НовостиНовости УкраиныОдессаСудукраинская властьпостсоветское пространствоправоправоохранителиНацполицияКирилл Стремоусовбывший СССРправа человека
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
02:39ВСУ за сутки 12 раз обстреляли территорию ДНР - СЦКК
02:06Никаких компромиссов: в Офисе президента Украины вновь указали на недопустимость переговоров с РФ
01:45Украина ревнует США к Израилю – Медведев
01:22В Британии растёт количество бездомных украинских беженцев - Sky News
00:46Против геноцида палестинского народа американцы выступили у Капитолийского холма
00:18В Сумах ВКС России уничтожили объект инфраструктуры
00:00Netflix распространяет пропагандистский фильм об отдыхе украинских беженцев в Альпах
23:54Польские журналисты допустили создание проукраинской партии в стране
23:22Антиизраильские протесты проходят в Германии, Турции и США
22:54"Не отказали, а просили подождать" – Кулеба сообщил подробности несостоявшегося визита в Израиль
22:29Украина признала молдавский язык румынским – премьер Румынии
22:06На Украине поддержали легализацию однополых браков
21:39"Танчики для ВСУ": зарубежная компания предложила пользователям донатить боевикам не отрываясь от игр
20:56"Победа" над коррупцией: экс-министр Украины отделался штрафом по делу о многомиллионной взятке
19:59ВСУ не смогли закрепиться на левом берегу Днепра – Сальдо
19:51Почему Зеленского не допустили к телу Байдена в Израиле - Незалежко
19:45В Одессе переселенец покончил с собой после получения повестки - ТГ-каналы
19:23Незаконно избранный: Джо Байден заявил о своём рождении в Израиле
19:00Развожаев заявил об уничтожении ракеты в районе Кара-Кобы
18:50Китай согласен с российскими поправками бразильской резолюции по ситуации в Израиле и Газе
Лента новостейМолния