Мэр Авдеевки назвал наступление РФ на город самым масштабным с 2014 года - 18.10.2023 Украина.ру
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Мэр Авдеевки назвал наступление РФ на город самым масштабным с 2014 года
Мэр Авдеевки назвал наступление РФ на город самым масштабным с 2014 года - 18.10.2023 Украина.ру
Мэр Авдеевки назвал наступление РФ на город самым масштабным с 2014 года
Сейчас в городе относительно тихо, но предполагается, что будет новое обострение, сказал 18 октября начальник украинской Авдеевской городской военной администрации Витали Барабаш в эфире телемарафона. Об этом передает РБК-Украина
2023-10-18T11:41
2023-10-18T11:41
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Активное наступление на Авдеевку (ДНР, подконтрольна ВСУ) российские войска начали 10 октября.По словам мэра Авдеевки, некое затишье наблюдается уже четвертые сутки. Но это касается только города."На позициях тише не становится, там продолжаются обстрелы и стрелковые бои круглосуточно. На позициях очень горячо. В ближайшие дни, скорее всего, будет снова обострение на нашем направлении ", – констатировал он.
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новости, новости украины, авдеевка, потери всу, сво
Новости, Новости Украины, Авдеевка, потери ВСУ, СВО

Мэр Авдеевки назвал наступление РФ на город самым масштабным с 2014 года

11:41 18.10.2023
 
© РИА Новости . Игорь Маслов / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела Донецкой фильтровальной станции
Последствия обстрела Донецкой фильтровальной станции - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
© РИА Новости . Игорь Маслов
Перейти в фотобанк
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Сейчас в городе относительно тихо, но предполагается, что будет новое обострение, сказал 18 октября начальник украинской Авдеевской городской военной администрации Витали Барабаш в эфире телемарафона. Об этом передает РБК-Украина
Активное наступление на Авдеевку (ДНР, подконтрольна ВСУ) российские войска начали 10 октября.

"Я точно могу сказать, что это самое масштабное наступление, которое было вообще на Авдеевку, начиная с 2014 года. Но это еще не конец истории, – отметил Барабаш. – Они сейчас выдохлись, поэтому ситуация стабилизировалась. Но это еще повторится".

По словам мэра Авдеевки, некое затишье наблюдается уже четвертые сутки. Но это касается только города.
"На позициях тише не становится, там продолжаются обстрелы и стрелковые бои круглосуточно. На позициях очень горячо. В ближайшие дни, скорее всего, будет снова обострение на нашем направлении ", – констатировал он.
Авдеевка указатель название знак стела
Вчера, 04:40
Обречённые на смерть. Эксперт о том, как Киев превратил Авдеевку в "братскую могилу" для ВСУ Авдеевка уже превратилась в "братскую могилу" для украинцев, но они продолжают упорно цепляться за укрепрайон, который имеет важное стратегическое значение. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог, военный волонтер, один из лидеров движения "Русский союз" Алексей Кочетков
 
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