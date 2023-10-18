Мэр Авдеевки назвал наступление РФ на город самым масштабным с 2014 года

Обречённые на смерть. Эксперт о том, как Киев превратил Авдеевку в "братскую могилу" для ВСУ

Авдеевка уже превратилась в "братскую могилу" для украинцев, но они продолжают упорно цепляться за укрепрайон, который имеет важное стратегическое значение. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог, военный волонтер, один из лидеров движения "Русский союз" Алексей Кочетков