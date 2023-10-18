Мэр Авдеевки назвал наступление РФ на город самым масштабным с 2014 года
© РИА Новости . Игорь Маслов / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела Донецкой фильтровальной станции
Сейчас в городе относительно тихо, но предполагается, что будет новое обострение, сказал 18 октября начальник украинской Авдеевской городской военной администрации Витали Барабаш в эфире телемарафона. Об этом передает РБК-Украина
Активное наступление на Авдеевку (ДНР, подконтрольна ВСУ) российские войска начали 10 октября.
"Я точно могу сказать, что это самое масштабное наступление, которое было вообще на Авдеевку, начиная с 2014 года. Но это еще не конец истории, – отметил Барабаш. – Они сейчас выдохлись, поэтому ситуация стабилизировалась. Но это еще повторится".
По словам мэра Авдеевки, некое затишье наблюдается уже четвертые сутки. Но это касается только города.
"На позициях тише не становится, там продолжаются обстрелы и стрелковые бои круглосуточно. На позициях очень горячо. В ближайшие дни, скорее всего, будет снова обострение на нашем направлении ", – констатировал он.
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