https://ukraina.ru/20231018/1050284208.html

Условия ухудшаются, стандарты падают. Как украинские беженцы изменили рынок труда Евросоюза

Условия ухудшаются, стандарты падают. Как украинские беженцы изменили рынок труда Евросоюза - 18.10.2023 Украина.ру

Условия ухудшаются, стандарты падают. Как украинские беженцы изменили рынок труда Евросоюза

Во вторник, 17 октября, еврокомиссар по вопросам занятости и социальных прав Николя Шмит в интервью заявил, что наплыв украинцев в ЕС помог уменьшить дефицит рабочей силы

2023-10-18T13:45

2023-10-18T13:45

2023-10-18T17:07

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Украинские беженцы, оформившие временную защиту, имеют легальное право на трудоустройство в Европе.По словам Шмита, в 11 государствах центральной и восточной Европы нашли работу более 60% работоспособного возраста, которые зарегистрировались на бирже труда. «Это имело определенное влияние на улучшение ситуации с дефицитом рабочей силы на многих европейских рынках труда», — сказал еврокомиссар.По его оценкам, около 1,5 миллиона граждан Украины подписали контракт с работодателем в ЕС и нашли работу. И это данные только на апрель 2023 года. К октябрю эта цифра возросла до 1,87 млн человек. Такими темпами к концу года их будет 2 миллиона, а из оставшихся большая часть — старики и дети. Таким образом, украинские беженцы постепенно обустраиваются в ЕС и многие из них уже вряд ли вернутся домой — на нищенские зарплаты после окончания боевых действий. Мало того, после открытия границы для мужчин миллионы из них тоже ринутся заграницу на заработки и для воссоединения с родственниками.Новый кризис на Ближнем Востоке к тому же выплеснет миллионы новых беженцев из региона, а соседние страны (Египет, Иордания) уже отказались их принимать, предлагая взять их себе тем, кто поддерживает Израиль. «Ближневосточный кризис чреват новыми миграционными проблемами для Европы», — заявил 17 октября глава Совета Европы Шарль Мишель.Однако в заявлении Шмита слова об улучшении на рынке труда с помощью украинских беженцев звучат несколько странно. Дело в том, что по официальной статистике Евросоюза все последние пять лет уровень безработицы неуклонно снижался, достигнув минимального уровня за всю историю Евросоюза (5,9%). При этом европейские профсоюзы скептично относятся к официальной статистике, так как она не учитывает скрытой безработицы (учитываются только те, кто активно ищет работу на биржах труда) и теневой занятости, в которой велика доля мигрантов из стран Африки и Ближнего Востока.Поскольку большинство украинских беженцев не знают местных языков, рассчитывать они могут пока на самую низкооплачиваемую работу. Наплыв беженцев, согласных на невысокую зарплату, конечно, выгоден работодателям, но в итоге ведет к снижению реальных зарплат и ухудшению условий труда для всех. Сто лет назад с такой же целью в США массово завозили штрейкбрехеров из бедных стран.«Европейцы не всегда достаточно знают об Украине и украинцах, поэтому подчас рассматривают новую украинскую диаспору как дешевую рабочую силу», — пишет украинское издание «Зеркало недели».Европейские профсоюзы пытаются вяло протестовать, но в конце концов и их уговаривают на ухудшение условий и пересмотр контрактов. Реальные зарплаты в странах Еврозоны действительно падают еще с момента вспышки Covid-19, сообщает Euronews. Однако чаще в ЕС экономят на рабочей силе с помощью ухудшений условий труда.На прошлой неделе в Германии на демонстрацию против этого процесса вышли 30 тысяч работников почты и курьеров. Курьерская доставка не требует особой квалификации, поэтому некоторые немецкие курьеры связывают наплыв украинцев с ужесточением условий, так как они согласны работать и на таких условиях. На усиление эксплуатации жалуются и рядовые работники немецкой железной дороги «Дойче бан». В их случае это связано с сокращением персонала, когда работу трех человек должен выполнять один оставшийся.Немецкая Die Zeit сообщала на днях о забастовке на немецком заводе Tesla, связанной с ухудшением условий труда. По данным профсоюза, на немецком заводе Tesla царят ужасные для уровня Германии порядки, массовые нарушения в охране труда и технике безопасности, что ведет к массовому травматизму на производстве.Наплыв беженцев, в том числе из Украины, позволяет работодателям в ЕС с легкостью заменять неквалифицированные кадры, предлагая худшие условия. «Большинство украинских беженцев, сумевших найти работу в одной из европейских стран, столкнулись с тем, что их обманывают, нанимая без контрактов и заставляя перерабатывать, недоплачивают или не платят вообще», — пишет издание Baltnews. Также, как пишет издание РБК-Украина, в Чехии украинские беженцы работают максимум за две трети средней зарплаты гражданина страны.Впоследствии практика снижения заплат и ухудшения условий обычно становится нормой и уже от местных жителей работодатели требуют согласия на то, на что согласны украинские беженцы.В перспективе украинские беженцы выучат языки, наладят контакты с местными жителями, вступят в профсоюзы и потребуют равных условий труда. Однако к тому времени, особенно на фоне рецессии, в Евросоюзе может произойти «украинизация» рынка труда, то есть деградация хваленых европейских зарплат и условий труда.

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