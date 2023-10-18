Условия ухудшаются, стандарты падают. Как украинские беженцы изменили рынок труда Евросоюза - 18.10.2023 Украина.ру
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Условия ухудшаются, стандарты падают. Как украинские беженцы изменили рынок труда Евросоюза
Условия ухудшаются, стандарты падают. Как украинские беженцы изменили рынок труда Евросоюза - 18.10.2023 Украина.ру
Условия ухудшаются, стандарты падают. Как украинские беженцы изменили рынок труда Евросоюза
Во вторник, 17 октября, еврокомиссар по вопросам занятости и социальных прав Николя Шмит в интервью заявил, что наплыв украинцев в ЕС помог уменьшить дефицит рабочей силы
2023-10-18T13:45
2023-10-18T17:07
эксклюзив
ес
беженцы
украинские беженцы
украина
условия
труд
рынок труда
европа
зарубежье
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Украинские беженцы, оформившие временную защиту, имеют легальное право на трудоустройство в Европе.По словам Шмита, в 11 государствах центральной и восточной Европы нашли работу более 60% работоспособного возраста, которые зарегистрировались на бирже труда. «Это имело определенное влияние на улучшение ситуации с дефицитом рабочей силы на многих европейских рынках труда», — сказал еврокомиссар.По его оценкам, около 1,5 миллиона граждан Украины подписали контракт с работодателем в ЕС и нашли работу. И это данные только на апрель 2023 года. К октябрю эта цифра возросла до 1,87 млн человек. Такими темпами к концу года их будет 2 миллиона, а из оставшихся большая часть — старики и дети. Таким образом, украинские беженцы постепенно обустраиваются в ЕС и многие из них уже вряд ли вернутся домой — на нищенские зарплаты после окончания боевых действий. Мало того, после открытия границы для мужчин миллионы из них тоже ринутся заграницу на заработки и для воссоединения с родственниками.Новый кризис на Ближнем Востоке к тому же выплеснет миллионы новых беженцев из региона, а соседние страны (Египет, Иордания) уже отказались их принимать, предлагая взять их себе тем, кто поддерживает Израиль. «Ближневосточный кризис чреват новыми миграционными проблемами для Европы», — заявил 17 октября глава Совета Европы Шарль Мишель.Однако в заявлении Шмита слова об улучшении на рынке труда с помощью украинских беженцев звучат несколько странно. Дело в том, что по официальной статистике Евросоюза все последние пять лет уровень безработицы неуклонно снижался, достигнув минимального уровня за всю историю Евросоюза (5,9%). При этом европейские профсоюзы скептично относятся к официальной статистике, так как она не учитывает скрытой безработицы (учитываются только те, кто активно ищет работу на биржах труда) и теневой занятости, в которой велика доля мигрантов из стран Африки и Ближнего Востока.Поскольку большинство украинских беженцев не знают местных языков, рассчитывать они могут пока на самую низкооплачиваемую работу. Наплыв беженцев, согласных на невысокую зарплату, конечно, выгоден работодателям, но в итоге ведет к снижению реальных зарплат и ухудшению условий труда для всех. Сто лет назад с такой же целью в США массово завозили штрейкбрехеров из бедных стран.«Европейцы не всегда достаточно знают об Украине и украинцах, поэтому подчас рассматривают новую украинскую диаспору как дешевую рабочую силу», — пишет украинское издание «Зеркало недели».Европейские профсоюзы пытаются вяло протестовать, но в конце концов и их уговаривают на ухудшение условий и пересмотр контрактов. Реальные зарплаты в странах Еврозоны действительно падают еще с момента вспышки Covid-19, сообщает Euronews. Однако чаще в ЕС экономят на рабочей силе с помощью ухудшений условий труда.На прошлой неделе в Германии на демонстрацию против этого процесса вышли 30 тысяч работников почты и курьеров. Курьерская доставка не требует особой квалификации, поэтому некоторые немецкие курьеры связывают наплыв украинцев с ужесточением условий, так как они согласны работать и на таких условиях. На усиление эксплуатации жалуются и рядовые работники немецкой железной дороги «Дойче бан». В их случае это связано с сокращением персонала, когда работу трех человек должен выполнять один оставшийся.Немецкая Die Zeit сообщала на днях о забастовке на немецком заводе Tesla, связанной с ухудшением условий труда. По данным профсоюза, на немецком заводе Tesla царят ужасные для уровня Германии порядки, массовые нарушения в охране труда и технике безопасности, что ведет к массовому травматизму на производстве.Наплыв беженцев, в том числе из Украины, позволяет работодателям в ЕС с легкостью заменять неквалифицированные кадры, предлагая худшие условия. «Большинство украинских беженцев, сумевших найти работу в одной из европейских стран, столкнулись с тем, что их обманывают, нанимая без контрактов и заставляя перерабатывать, недоплачивают или не платят вообще», — пишет издание Baltnews. Также, как пишет издание РБК-Украина, в Чехии украинские беженцы работают максимум за две трети средней зарплаты гражданина страны.Впоследствии практика снижения заплат и ухудшения условий обычно становится нормой и уже от местных жителей работодатели требуют согласия на то, на что согласны украинские беженцы.В перспективе украинские беженцы выучат языки, наладят контакты с местными жителями, вступят в профсоюзы и потребуют равных условий труда. Однако к тому времени, особенно на фоне рецессии, в Евросоюзе может произойти «украинизация» рынка труда, то есть деградация хваленых европейских зарплат и условий труда.
https://ukraina.ru/20230828/1048974816.html
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Дмитрий Ковалевич
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эксклюзив, ес, беженцы, украинские беженцы, украина, условия, труд, рынок труда, европа, зарубежье, украинцы, трудоустройство
Эксклюзив, ЕС, беженцы, украинские беженцы, Украина, условия, труд, рынок труда, Европа, Зарубежье, украинцы, трудоустройство

Условия ухудшаются, стандарты падают. Как украинские беженцы изменили рынок труда Евросоюза

13:45 18.10.2023 (обновлено: 17:07 18.10.2023)
 
© AP / Michal Dyjuk
- РИА Новости, 1920, 18.10.2023
© AP / Michal Dyjuk
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Дмитрий Ковалевич
Дмитрий Ковалевич
автор издания Украина.ру
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Во вторник, 17 октября, еврокомиссар по вопросам занятости и социальных прав Николя Шмит в интервью заявил, что наплыв украинцев в ЕС помог уменьшить дефицит рабочей силы
Украинские беженцы, оформившие временную защиту, имеют легальное право на трудоустройство в Европе.
По словам Шмита, в 11 государствах центральной и восточной Европы нашли работу более 60% работоспособного возраста, которые зарегистрировались на бирже труда.
«Это имело определенное влияние на улучшение ситуации с дефицитом рабочей силы на многих европейских рынках труда», — сказал еврокомиссар.
По его оценкам, около 1,5 миллиона граждан Украины подписали контракт с работодателем в ЕС и нашли работу. И это данные только на апрель 2023 года. К октябрю эта цифра возросла до 1,87 млн человек.
Такими темпами к концу года их будет 2 миллиона, а из оставшихся большая часть — старики и дети. Таким образом, украинские беженцы постепенно обустраиваются в ЕС и многие из них уже вряд ли вернутся домой — на нищенские зарплаты после окончания боевых действий.
Мало того, после открытия границы для мужчин миллионы из них тоже ринутся заграницу на заработки и для воссоединения с родственниками.
28 августа, 11:46
Польша пожаловалась, что получила "очень мало" миллионов от ЕС на помощь украинским беженцамПольша получила от Европейского союза на помощь украинским беженцам 200 миллионов евро, что "очень мало". Об этом заявил 28 августа замминистра внутренних дел и администрации страны Павел Шефернакер в эфире радиостанции RMF FM
Новый кризис на Ближнем Востоке к тому же выплеснет миллионы новых беженцев из региона, а соседние страны (Египет, Иордания) уже отказались их принимать, предлагая взять их себе тем, кто поддерживает Израиль.
«Ближневосточный кризис чреват новыми миграционными проблемами для Европы», — заявил 17 октября глава Совета Европы Шарль Мишель.
Однако в заявлении Шмита слова об улучшении на рынке труда с помощью украинских беженцев звучат несколько странно.
Дело в том, что по официальной статистике Евросоюза все последние пять лет уровень безработицы неуклонно снижался, достигнув минимального уровня за всю историю Евросоюза (5,9%).
При этом европейские профсоюзы скептично относятся к официальной статистике, так как она не учитывает скрытой безработицы (учитываются только те, кто активно ищет работу на биржах труда) и теневой занятости, в которой велика доля мигрантов из стран Африки и Ближнего Востока.
Поскольку большинство украинских беженцев не знают местных языков, рассчитывать они могут пока на самую низкооплачиваемую работу. Наплыв беженцев, согласных на невысокую зарплату, конечно, выгоден работодателям, но в итоге ведет к снижению реальных зарплат и ухудшению условий труда для всех.
Сто лет назад с такой же целью в США массово завозили штрейкбрехеров из бедных стран.
«Европейцы не всегда достаточно знают об Украине и украинцах, поэтому подчас рассматривают новую украинскую диаспору как дешевую рабочую силу», — пишет украинское издание «Зеркало недели».
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Европейские профсоюзы пытаются вяло протестовать, но в конце концов и их уговаривают на ухудшение условий и пересмотр контрактов. Реальные зарплаты в странах Еврозоны действительно падают еще с момента вспышки Covid-19, сообщает Euronews.
Однако чаще в ЕС экономят на рабочей силе с помощью ухудшений условий труда.
На прошлой неделе в Германии на демонстрацию против этого процесса вышли 30 тысяч работников почты и курьеров. Курьерская доставка не требует особой квалификации, поэтому некоторые немецкие курьеры связывают наплыв украинцев с ужесточением условий, так как они согласны работать и на таких условиях.
На усиление эксплуатации жалуются и рядовые работники немецкой железной дороги «Дойче бан». В их случае это связано с сокращением персонала, когда работу трех человек должен выполнять один оставшийся.
Немецкая Die Zeit сообщала на днях о забастовке на немецком заводе Tesla, связанной с ухудшением условий труда. По данным профсоюза, на немецком заводе Tesla царят ужасные для уровня Германии порядки, массовые нарушения в охране труда и технике безопасности, что ведет к массовому травматизму на производстве.
Наплыв беженцев, в том числе из Украины, позволяет работодателям в ЕС с легкостью заменять неквалифицированные кадры, предлагая худшие условия.
«Большинство украинских беженцев, сумевших найти работу в одной из европейских стран, столкнулись с тем, что их обманывают, нанимая без контрактов и заставляя перерабатывать, недоплачивают или не платят вообще»,пишет издание Baltnews.
Также, как пишет издание РБК-Украина, в Чехии украинские беженцы работают максимум за две трети средней зарплаты гражданина страны.
Впоследствии практика снижения заплат и ухудшения условий обычно становится нормой и уже от местных жителей работодатели требуют согласия на то, на что согласны украинские беженцы.
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6 октября, 14:26
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В перспективе украинские беженцы выучат языки, наладят контакты с местными жителями, вступят в профсоюзы и потребуют равных условий труда. Однако к тому времени, особенно на фоне рецессии, в Евросоюзе может произойти «украинизация» рынка труда, то есть деградация хваленых европейских зарплат и условий труда.
 
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