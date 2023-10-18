https://ukraina.ru/20231018/1050283633.html

Сийярто сделал неутешительные выводы после встречи Путина и Орбана

Сийярто сделал неутешительные выводы после встречи Путина и Орбана - 18.10.2023 Украина.ру

Сийярто сделал неутешительные выводы после встречи Путина и Орбана

Из того, что прозвучало на встрече президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, можно сделать вывод, что тяжелая геополитическая обстановка в мире сохранится надолго. Об этом заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеполитических связей Петер Сийярто в эфире телеканала М1

2023-10-18T09:40

2023-10-18T09:40

2023-10-18T09:40

венгрия

владимир путин

виктор орбан

зарубежье

новости

переговоры

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По его словам, условия для мирного урегулирования на Украине ухудшаются с каждым днем, поэтому переговоры необходимо начать быстрее.Орбан также сообщил, что задал на встрече Путину вопрос, будет ли прекращение огня на Украине."Ответ, который я получил от российского президента, был, как минимум, не утешающим. Венгерские шаги в последующие месяцы необходимо выстраивать с учетом этого", - сказал Орбан в видеозаписи, размещенной в его соцсетях.Орбан указал, что для Венгрии важно сохранить сотрудничество с Россией в сфере энергетики и других экономических вопросов.Ранее Орбан заявил, что мир на Украине может быть установлен только после переговоров России с США, а Европа упустила свой шанс на посредничество, потому что не смогла обеспечить выполнение минских соглашений.Венгрия с начала конфликта последовательно выступает против санкций на российские энергоносители и отправки оружия Украине. В начале марта прошлого года парламент Венгрии издал указ, запрещающий поставлять оружие на Украину с территории страны. Глава МИД страны Петер Сийярто объяснял, что Будапешт стремится обезопасить территорию Закарпатья, на которой живут этнические венгры, поскольку поставки оружия через его территорию стали бы законной военной целью. Руководство страны неоднократно подчеркивало, что Венгрия выступает за скорейшее начало мирных переговоров.

https://ukraina.ru/20231017/1050256924.html

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венгрия, владимир путин, виктор орбан, зарубежье, новости, переговоры