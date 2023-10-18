ВСУ стали чаще использовать гражданские машины, что увеличивает потери – Марочко - 18.10.2023 Украина.ру
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ВСУ стали чаще использовать гражданские машины, что увеличивает потери – Марочко
ВСУ стали чаще использовать гражданские машины, что увеличивает потери – Марочко - 18.10.2023 Украина.ру
ВСУ стали чаще использовать гражданские машины, что увеличивает потери – Марочко
Украинские военные для передвижения на линии соприкосновения стали чаще использовать не бронированные гражданские автомобили. Об этом со ссылкой на подполковника ЛНР в отставке Андрея Марочко, использующего собственные источники, 18 октября сообщает РИА Новости
2023-10-18T07:59
2023-10-18T08:00
новости
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автотранспорт
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"Ввиду нехватки бронетехники для перевозки личного состава украинские боевики чаще стали использовать на линии боевого соприкосновения гражданский автотранспорт. Как правило, это внедорожники (пикапы) и микроавтобусы. Автомобили зачастую не бронированы, либо имеют кустарную броню", - рассказал эксперт.По словам Марочко, гражданские автомобили легко пробиваются даже штатным автоматическим стрелковым оружием. Их применение в зоне боевых действий ведёт к увеличению безвозвратных и санитарных потерь.
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Новости, Украина, ВСУ, потери, автотранспорт, СВО

ВСУ стали чаще использовать гражданские машины, что увеличивает потери – Марочко

07:59 18.10.2023 (обновлено: 08:00 18.10.2023)
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкУчения Rapid Trident - 2020 на Украине
Учения Rapid Trident - 2020 на Украине - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в фотобанк
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Украинские военные для передвижения на линии соприкосновения стали чаще использовать не бронированные гражданские автомобили. Об этом со ссылкой на подполковника ЛНР в отставке Андрея Марочко, использующего собственные источники, 18 октября сообщает РИА Новости
"Ввиду нехватки бронетехники для перевозки личного состава украинские боевики чаще стали использовать на линии боевого соприкосновения гражданский автотранспорт. Как правило, это внедорожники (пикапы) и микроавтобусы. Автомобили зачастую не бронированы, либо имеют кустарную броню", - рассказал эксперт.
По словам Марочко, гражданские автомобили легко пробиваются даже штатным автоматическим стрелковым оружием. Их применение в зоне боевых действий ведёт к увеличению безвозвратных и санитарных потерь.
ВСУ женщины-военнослужащие - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
17 октября, 10:29
В рядах ВСУ на линии фронта увеличилось количество женщин - МарочкоВ рядах Вооруженных сил Украины увеличилось количество женщин, заявил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. Об этом 17 октября сообщили журналисты РИА Новости
 
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