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ВСУ стали чаще использовать гражданские машины, что увеличивает потери – Марочко

ВСУ стали чаще использовать гражданские машины, что увеличивает потери – Марочко - 18.10.2023 Украина.ру

ВСУ стали чаще использовать гражданские машины, что увеличивает потери – Марочко

Украинские военные для передвижения на линии соприкосновения стали чаще использовать не бронированные гражданские автомобили. Об этом со ссылкой на подполковника ЛНР в отставке Андрея Марочко, использующего собственные источники, 18 октября сообщает РИА Новости

2023-10-18T07:59

2023-10-18T07:59

2023-10-18T08:00

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"Ввиду нехватки бронетехники для перевозки личного состава украинские боевики чаще стали использовать на линии боевого соприкосновения гражданский автотранспорт. Как правило, это внедорожники (пикапы) и микроавтобусы. Автомобили зачастую не бронированы, либо имеют кустарную броню", - рассказал эксперт.По словам Марочко, гражданские автомобили легко пробиваются даже штатным автоматическим стрелковым оружием. Их применение в зоне боевых действий ведёт к увеличению безвозвратных и санитарных потерь.

https://ukraina.ru/20231017/1050248699.html

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2023

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новости, украина, всу, потери, автотранспорт, сво