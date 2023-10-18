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ВСУ стали чаще использовать гражданские машины, что увеличивает потери – Марочко
ВСУ стали чаще использовать гражданские машины, что увеличивает потери – Марочко - 18.10.2023 Украина.ру
ВСУ стали чаще использовать гражданские машины, что увеличивает потери – Марочко
Украинские военные для передвижения на линии соприкосновения стали чаще использовать не бронированные гражданские автомобили. Об этом со ссылкой на подполковника ЛНР в отставке Андрея Марочко, использующего собственные источники, 18 октября сообщает РИА Новости
2023-10-18T07:59
2023-10-18T07:59
2023-10-18T08:00
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автотранспорт
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"Ввиду нехватки бронетехники для перевозки личного состава украинские боевики чаще стали использовать на линии боевого соприкосновения гражданский автотранспорт. Как правило, это внедорожники (пикапы) и микроавтобусы. Автомобили зачастую не бронированы, либо имеют кустарную броню", - рассказал эксперт.По словам Марочко, гражданские автомобили легко пробиваются даже штатным автоматическим стрелковым оружием. Их применение в зоне боевых действий ведёт к увеличению безвозвратных и санитарных потерь.
https://ukraina.ru/20231017/1050248699.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
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новости, украина, всу, потери, автотранспорт, сво
Новости, Украина, ВСУ, потери, автотранспорт, СВО
ВСУ стали чаще использовать гражданские машины, что увеличивает потери – Марочко
07:59 18.10.2023 (обновлено: 08:00 18.10.2023)
Украинские военные для передвижения на линии соприкосновения стали чаще использовать не бронированные гражданские автомобили. Об этом со ссылкой на подполковника ЛНР в отставке Андрея Марочко, использующего собственные источники, 18 октября сообщает РИА Новости