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ВСУ за сутки выпустили по ДНР более 100 боеприпасов
ВСУ за сутки выпустили по ДНР более 100 боеприпасов - 18.10.2023 Украина.ру
ВСУ за сутки выпустили по ДНР более 100 боеприпасов
Боевики Вооружённых сил Украины за сутки обстреляли территорию Донецкой Народной Республики 35 раз, выпустив 107 боеприпасов различного калибра. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в СЦКК
2023-10-18T00:51
2023-10-18T00:51
2023-10-18T00:51
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Уточняется, что на донецком направлении украинская армия 22 раза атаковала республику, использовав артиллерию 155-го калибра. На горловском – было зафиксировано восемь обстрелов ВСУ, на ясиноватском – пять. Отмечается, что украинская армия в очередной раз использовала в зоне Специальной военной операции кассетные боеприпасы. Всего под огнём оказались районы пяти населенных пунктов: Горловка, посёлок Гольмовский, Ясиноватский район, Донецк и Макеевка. Сведений о жертвах среди гражданских лиц нет. Ранее сообщалось, что российские вооружённые силы продвинулись на донецком направлении – между Опытным и Водяным в направлении Авдеевки.
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2023
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, донбасс, днр, всу, обстрелы, сво
Новости, Донбасс, ДНР, ВСУ, обстрелы, СВО
ВСУ за сутки выпустили по ДНР более 100 боеприпасов
Боевики Вооружённых сил Украины за сутки обстреляли территорию Донецкой Народной Республики 35 раз, выпустив 107 боеприпасов различного калибра. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в СЦКК
Уточняется, что на донецком направлении украинская армия 22 раза атаковала республику, использовав артиллерию 155-го калибра. На горловском – было зафиксировано восемь обстрелов ВСУ, на ясиноватском – пять. Отмечается, что украинская армия в очередной раз использовала в зоне Специальной военной операции кассетные боеприпасы.
Всего под огнём оказались районы пяти населенных пунктов: Горловка, посёлок Гольмовский, Ясиноватский район, Донецк и Макеевка. Сведений о жертвах среди гражданских лиц нет.
"В предыдущие сутки со стороны ВСУ зафиксировано 19 обстрелов", – заключили в ведомстве.
Ранее сообщалось
, что российские вооружённые силы продвинулись на донецком направлении – между Опытным и Водяным в направлении Авдеевки.