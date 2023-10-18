ВСУ за сутки выпустили по ДНР более 100 боеприпасов - 18.10.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231018/1050277971.html
ВСУ за сутки выпустили по ДНР более 100 боеприпасов
ВСУ за сутки выпустили по ДНР более 100 боеприпасов - 18.10.2023 Украина.ру
ВСУ за сутки выпустили по ДНР более 100 боеприпасов
Боевики Вооружённых сил Украины за сутки обстреляли территорию Донецкой Народной Республики 35 раз, выпустив 107 боеприпасов различного калибра. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в СЦКК
2023-10-18T00:51
2023-10-18T00:51
новости
донбасс
днр
всу
обстрелы
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/12/1049484498_0:37:1080:645_1920x0_80_0_0_8ee617c2b836047c920331b1f1ffb003.jpg
Уточняется, что на донецком направлении украинская армия 22 раза атаковала республику, использовав артиллерию 155-го калибра. На горловском – было зафиксировано восемь обстрелов ВСУ, на ясиноватском – пять. Отмечается, что украинская армия в очередной раз использовала в зоне Специальной военной операции кассетные боеприпасы. Всего под огнём оказались районы пяти населенных пунктов:&nbsp;Горловка,&nbsp;посёлок Гольмовский, Ясиноватский район,&nbsp;Донецк&nbsp;и&nbsp;Макеевка. Сведений о жертвах среди гражданских лиц нет. Ранее сообщалось, что российские вооружённые силы продвинулись на донецком направлении – между Опытным и Водяным в направлении Авдеевки.
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/12/1049484498_71:0:1032:721_1920x0_80_0_0_e82a241520be19f376c4f84ee5e73c74.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, донбасс, днр, всу, обстрелы, сво
Новости, Донбасс, ДНР, ВСУ, обстрелы, СВО

ВСУ за сутки выпустили по ДНР более 100 боеприпасов

00:51 18.10.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУвоеннослужащие ВСУ
военнослужащие ВСУ - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУ
Читать в
Боевики Вооружённых сил Украины за сутки обстреляли территорию Донецкой Народной Республики 35 раз, выпустив 107 боеприпасов различного калибра. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в СЦКК
Уточняется, что на донецком направлении украинская армия 22 раза атаковала республику, использовав артиллерию 155-го калибра. На горловском – было зафиксировано восемь обстрелов ВСУ, на ясиноватском – пять. Отмечается, что украинская армия в очередной раз использовала в зоне Специальной военной операции кассетные боеприпасы.
Всего под огнём оказались районы пяти населенных пунктов: Горловка, посёлок Гольмовский, Ясиноватский район, Донецк и Макеевка. Сведений о жертвах среди гражданских лиц нет.
"В предыдущие сутки со стороны ВСУ зафиксировано 19 обстрелов", – заключили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что российские вооружённые силы продвинулись на донецком направлении – между Опытным и Водяным в направлении Авдеевки.
 
НовостиДонбассДНРВСУобстрелыСВО
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:17Чем хуже, тем лучше Запад попал в собственную ловушку и вынужден из-за санкций переходить на рубли
07:13Андрей Клинцевич: Россия выкуривает ВСУ из "нор", ловит их в огневой мешок и готовится снести им "крышу"
07:13В Пекине стартовали переговоры Путина и Си Цзиньпина
07:10Андрей Кортунов: Белый дом может перехитрить сам себя, и Киев останется без денег
06:57ПВО за ночь нейтрализовала над территорией России 28 беспилотников ВСУ – МО РФ
06:40Россия приглашает к прямому участию в развитию Северного морского пути - Путин
06:19ВСУ потеряли до 115 человек на Краснолиманском направлении – МО РФ
06:10Эксперт том, почему в Польше растёт число инфекций, а военные живут в прогнивших вагонах с клопами
05:53Путина и Блинкена в Китае встретили по-разному - Newsweek
05:50Если мы выстоим. Эксперт объяснил, как победа России на Украине остановит Третью мировую
05:40Эксперт рассказал, как Польша нанесла удар по умирающей экономике Украины
05:30Алексей Кочетков о главной фобии Украины и о том, почему Россия стала "большой занозой" для США
05:29Российская ПВО сбила над Белгородской областью шесть беспилотников ВСУ - Гладков
05:20Днепропетровск надо брать вместе с Одессой. Эксперт рассказал об освобождении городов Украины
05:10Чистая математика. Эксперт раскрыл, как Россия обрушит фронт, чтобы к весне разбить слабую Украину
05:06Куба возложила ответственность за удар по больнице в секторе Газа на Израиль
05:00"Черной дыра и страна дикарей": политолог о том, как Польша пичкает электорат мифами о России
04:50Звук "прилёта" говорит о причастности Израиля к удару по больнице в Газе – американский журналист
04:50Подошли свежие силы. Политолог о том, почему на фронте стало горячо, а в Донецке наступило затишье
04:40Обречённые на смерть. Эксперт о том, как Киев превратил Авдеевку в "братскую могилу" для ВСУ
Лента новостейМолния