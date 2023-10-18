https://ukraina.ru/20231018/1050277551.html

Андрей Кортунов: Белый дом может перехитрить сам себя, и Киев останется без денег

Андрей Кортунов: Белый дом может перехитрить сам себя, и Киев останется без денег - 18.10.2023 Украина.ру

Андрей Кортунов: Белый дом может перехитрить сам себя, и Киев останется без денег

Визит Владимира Путина в Китай в качестве главного гостя форума «Один пояс — один путь» дает очевидный сигнал Западу, считает генеральный директор Российского... Украина.ру, 18.10.2023

2023-10-18T07:10

2023-10-18T07:10

2023-10-18T10:11

интервью

владимир путин

китай

си цзиньпин

венгрия

виктор орбан

зарубежье

сша

ес

украина

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Визит Владимира Путина в Китай в качестве главного гостя форума «Один пояс — один путь» дает очевидный сигнал Западу, считает генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.Об этом, а также о том, откуда у Орбана смелость говорить с Путиным, что Китай и Россия предпримут по украинскому и ближневосточному трекам, к чему приведет раскол по Украине и Израилю в американском обществе, политолог рассказал в интервью изданию Украина.ру.— Андрей Вадимович, президент России Владимир Путин и премьер Венгрии Виктор Орбан провели переговоры в Пекине. Почему Орбан позволяет себе спокойно сотрудничать с Россией, не боясь осуждения со стороны ЕС и США?— Необходимо проводить грань между риторикой и политикой. Венгрия входит в Евросоюз и НАТО, следует санкциям, которые ЕС принимает в отношении России; включена в список недружественных России государств.При этом Орбан позволяет себе определенное диссидентство, и не только на словах. Например, он постоянно торгуется с Брюсселем для того, чтобы сохранить какие-то исключения для Венгрии, в частности по закупке российской нефти. Есть и другие страны, которые ведут себя похожим образом. Венгрия — один из ярких примеров.В этих пределах возможна автономия. Но у нас не должно быть иллюзий: основные решения принимаются не в Будапеште, а в Брюсселе. Венгрия, пусть и неохотно и с оговорками, вынуждена следовать общей стратегии Евросоюза в отношении России.— Что могли обсуждать Путин и Орбан на встрече?— Помимо вопросов геополитики, вопросов ценностей, у стран есть точки пересечения и по украинской теме, поскольку Венгрия, как и Россия, обеспокоена положением национальных меньшинств на территории Украины. Этот вопрос Будапешт неоднократно поднимал, в том числе и в двусторонних переговорах с Киевом.Будапешт недоволен ситуацией в Закарпатье, где проживает большая венгерская диаспора, в частности процессом, который происходит в образовательной сфере и в личном пространстве. По мнению венгерских политиков, идет форсированная украинизация, когда венгры, проживающие на территории Украины, не имеют возможности получить образование на своем языке.Эта тема, я думаю, тоже присутствовала [в разговоре Путина и Орбана].Даже в условиях санкций есть возможности для развития двусторонней торговли [России и Венгрии], поскольку не все сектора экономики попадают под запреты. Возможности для сохранения и, может быть, для расширения торговых отношений по-прежнему существуют — не только в сфере энергетики, но и в других областях.Также, возможно, рассматривали общие вопросы перестройки международной системы, вопросы преодоления нынешней кризисной ситуации в мире — как положено лидерам двух стран, общающихся в формате личной встречи.— Какой сигнал Западу дает визит Владимира Путина в Пекин в качестве главного гостя форума «Один пояс — один путь»?— Здесь для нашего лидера главное не реакция Запада, а продолжение развития партнерских отношений с КНР и другими странами-участниками проекта «Один пояс — один путь». Там планируется ряд двусторонних встреч.Если говорить о Западе, думаю, сигнал для него вполне очевиден. Своим визитом в Пекин российский лидер еще раз фиксирует то обстоятельство, что он не видит себя в международной изоляции, что у него есть много партнерств в незападных странах, что он может продолжать встречаться с ними на их территории.Действительно, далеко не все страны ратифицировали устав Международного уголовного суда (МУС) и далеко не все из них готовы следовать его положениям. Думаю, это сигнал о том, что Россия ощущает себя уверено, несмотря на то, что на Западе, по всей видимости, российского лидера не очень ждут.— Будут ли Владимир Путин и Си Цзиньпин 18 октября обсуждать украинский конфликт, в частности февральский мирный план Китая по урегулированию ситуации на Украине из 12 пунктов? Есть ли у этого плана перспективы на реализацию?— Мы должны помнить, что [китайский план урегулированию ситуации на Украине] это не дорожная карта, не какая-то прописанная в деталях программа установления мира. Это скорее набор достаточно общих, хотя и важных, принципов, на которых могло бы состояться мирное разрешение конфликта.Каждая из сторон, конечно, будет искать в китайском плане то, что больше соответствует ее интересам. Для России важно то, что Китай призывает прекратить поставки западных вооружений Киеву. Пекин считает необходимым отменить санкции, которые были введены в отношении Москвы.Если говорить об Украине, то, наверное, для людей, которые следят за китайской риторикой из Киева, самое важное, что Китай выступает за уважение суверенитета и территориальной целостности всех государств без каких-либо исключений. Понятно, какие выводы из этого будут делать в Киеве.Это особенность китайской позиции — каждая из сторон будет искать в плане то, что ей ближе.— Насколько сейчас Россия и Китай влияют на ситуацию в мире и формирование нового миропорядка?— В разных областях формирование нового миропорядка идет с разной скоростью. Конечно, если посмотреть на таблицы последних лет, то многие перемены были так или иначе связаны с Москвой или Пекином.Последние события, которые историки еще будут осмысливать, это расширение группы БРИКС. В 2023 году число членов объединения должно увеличиться более чем в 2 раза.Это новое явление. Сам факт того, что столько стран хотят присоединиться к БРИКС, говорит о том, что группа рассматривается как важный элемент формирующегося миропорядка, — иначе зачем было бы в нее входить.Есть интеграционные проекты: с одной стороны, «Один пояс — один путь»; с другой стороны, евразийская экономическая интеграция [ЕАЭС]. Если говорить о евразийском контексте, то эти проекты, безусловно, сильно влияют не только на страны, которые в них входят, но и на государства, которые в них участвуют.Есть другие важные инициативы, например, ШОС как зонтичная европейская структура, — это тоже важно. Есть различные предложения в сфере безопасности — тут тоже можно говорить о сопряжении российско-китайской позиции.Да, воздействие двух этих стран на мировую политику и экономику довольно существенно.— Могут ли Китай и Россия консолидировано отреагировать на конфликт Израиля и Палестины?— Я уверен, что этот вопрос в среду, 18 октября, тоже будет обсуждаться. Не исключено, что будет принято сделать какое-то заявление по данному конфликту. Действительно, позиции Пекина и Москвы во многом совпадают.У России исторически больше опыта работы на этом треке, но Китай последнее время заявлял о желании содействовать израильско-палестинскому урегулированию.Я думаю, что скорее всего Россия и Китай будут призывать к минимизации негативных последствий того, что уже произошло, — в духе проекта резолюции Совета безопасности ООН, который предложила Россия. Тогда она была отвержена Западом, а Китай его поддержал — здесь есть некое сопряжение.Если заглядывать в будущее, по моему мнению, у Москвы и Пекина совпадают позиции, касающиеся необходимости создания Палестинского государства как полноценного субъекта международных отношений. Наверное, такая идея будет подтверждена на переговорах [18 октября].Ясно, что Китай и Россия будут и дальше проявлять активность на ближневосточном направлении. Это касается и израильско-палестинского конфликта, и более широких вопросов безопасности развития всего региона.— В США растет раскол между республиканцами и демократами, в том числе по вопросу финансирования Украины и Израиля. Что происходит внутри Америки и как это влияет на ее внешнюю политику?— Сейчас Америка приближается к новому избирательному циклу — выборам 2024 года, до которых остается чуть больше года. Это значит, что все, что делается в политической сфере, так или иначе, делается с учетом предстоящих выборов.Конечно, идет обострение внутриполитической борьбы, американское общество по-прежнему остается расколотым. Причем эти расколы наблюдаются не только между двумя основными фракциями, но и внутри них.Последний пример — это неспособность республиканцев найти спикера для Палаты представителей США, что в свою очередь тормозит принятие очень важных для страны бюджетных решений.Мы знаем, что администрация во главе Блинкеном сейчас пытается решить эту проблему за счет объединения в один пакет целого ряда различных программ: там и помощь Украине, и поддержка Израилю, и деньги на укрепление границы с Мексикой, и какие-то дополнительные расходы, касающиеся Тайваня.За счет создания такого большого пакета различных программ администрация пытается перетянуть на свою сторону всех республиканцев, которые заинтересованы в отдельных компонентах этих пакетов.Для одних республиканцев важно построить стену с Мексикой; другие являются ярыми сторонниками Израиля, полагая, что израильтянам нужно давать больше денег; третьи, наоборот, уверены, что нужно увеличивать финансирование Тайваня или Украины.Администрация Байдена за счет формирования такого пакета стремится добиться прохождения бюджета как компромиссного. Насколько это получится — сказать трудно. Чем сложнее пакет, тем большего обсуждения он требует.Поэтому при нежелательном для Белого дома стечении обстоятельств администрация может сама себя перехитрить, и обсуждение бюджета затянется дольше, чем планировалось. Поживем — увидим. Для начала надо посмотреть, кто станет спикером Палаты представителей США.— Как результаты выборов в Польше могут повлиять на ее отношения с Россией?— К сожалению, в Польше существует устойчивый антироссийский консенсус, и едва ли он сильно поменяется в ближайшем будущем — независимо от того, как в итоге сложится политическая конъюнктура в этой стране.Тем не менее результаты выборов в крупном европейском государстве всегда важны, поскольку они часто меняют отношения этого государства с Брюсселем. В Польше, как и в других странах, есть евроэнтузиасты, евроскептики, сторонники национализма, приверженцы большей интеграции.Поскольку это [выборы в Польше] влияет на будущее Евросоюза, так или иначе, это будет влиять и на отношения между Москвой и Брюсселем, а не только на российско-польские связи.

https://ukraina.ru/20221031/1040321221.html

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Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

интервью, владимир путин, китай, си цзиньпин, венгрия, виктор орбан, зарубежье, сша, ес, украина, мирный план, деньги, израиль, ближний восток, выборы, брикс