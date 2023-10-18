https://ukraina.ru/20231018/1050256546.html

Станислав Новотный: Американцы через своих агентов влияния поддерживают у чехов ненависть к России

Станислав Новотный: Американцы через своих агентов влияния поддерживают у чехов ненависть к России - 18.10.2023 Украина.ру

Станислав Новотный: Американцы через своих агентов влияния поддерживают у чехов ненависть к России

Экс-президент полиции Чешской Республики, общественный деятель и журналист Станислав Новотный в интервью изданию Украина.ру рассказал, почему чешские политики поддерживают Украину, а не Россию, и когда в его стране победят патриоты типа Орбана и Фицо

2023-10-18T07:59

2023-10-18T07:59

2023-10-18T11:22

станислав новотный

чехия

интервью

зарубежье

сша

россия

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— Пан Станислав, прокомментируйте результаты выборов в Польше. Какими будут их последствия?— После выборов оказалось, что польское общество разделено практически на две равные половины — прогрессисты и партии, которые хотят сохранить традиционные ценности. В этом нет ничего страшного. Первые очень зависят от денег из Брюсселя, от дотаций. Эти люди принимают законы на основании того, чего хочет Брюссель. Они представители американских и брюссельских интересов. По моему мнению, эти партии будут становиться слабее по мере того, как будет распадаться ЕС. Например, в Польше будyт становиться сильнее патриоты и политики, выступающие за традиционные ценности.— В Чехии возможна победа таких политиков как Виктор Орбан и Роберт Фицо? — В Чехии нет вождей, нет таких личностей как Фицо или Орбан. Нам надо еще ждать их появления в политике. У нас сейчас очень много маленьких оппозиционных патриотических партий, но нет людей таких же опытных как Фицо или Орбан. Может быть, они появятся в будущем. Сегодня, увы, нет возможности для того, чтобы эти маленькие оппозиционные партии во главе со своими лидерами победили в выборах. Сегодня это так, через два года, возможно, будет все иначе. — Почему в Словакии победил именно Фицо?— Словацкое общество более консервативное по сравнению с чешским. Там другая атмосфера. К тому же Фицо очень опытный политик, хорошо знающий свое ремесло. При этом ему противостояли люди не его калибра, не его масштаба.— Какую позицию вы занимаете в вопросе палестинско-израильского конфликта, в чем причина конфликта?— Я думаю, что спецслужбы — ЦРУ и «Моссад» — должны были всё знать. Невозможно, чтобы террористы из Газы атаковали Израиль так, чтобы никто не знал о подготовке к этому террористическому действу. Было понятно, что спецслужбы знают, что происходит. Думаю, что целью новой вспышки насилия в этом регионе должно было стать провоцирование новой мировой войны, чтобы сохранить доллар.— Поддерживаете ли вы тезис Илона Маска о том, что Европу в будущем ждет гражданская война между европейцами и пришлыми мигрантами, культурные ценности которых далеки от европейских? Вообще как надо относиться к политикам, которые выступают против практически неограниченной эмиграции? — Что значит поддерживаете? Я уже с 2014 года об этом говорю. По всем миграционным волнам было видно, что все в НАТО и ЕС понимают, чем всё закончится. Налицо то, что кто-то хочет, чтобы здесь, в Европе, были конфликты — социальные, культурные и религиозные.По моему мнению, миграционный кризис начался вскоре после договора, подписанного в Барселоне в 1994 году, когда хотели, так сказать, увеличить численность населения Европы. Но стало понятно, что Европа в результате станет слабее. Хотя мы говорим об экономических мигрантах, но в целом можно сказать, что итогом такой миграции станет практическое уничтожение Европы.— Вы вот такую Европу не принимаете. А какой в таком случае должна быть идеальная Европа?— Европа должна быть разнообразной, она должна быть Европой культур и народов, которые здесь исконно проживают и у которых разные традиции. Европе нужен суверенитет народов. Если Европе даже и нужен какой-то наднациональный союз, то такой, который бы координировал только сложные вопросы, например, вопросы войны и мира.— Каким, по-вашему, должно быть место России в Европе и в мире?— Я бы хотел, чтобы Россия, конечно же, была частью Европы. Хочу, чтобы Россия была мостом между Западом и Востоком. Россия — часть нашей культуры. Нам нужно сотрудничество славян. У славян, как я думаю, впереди великое будущее. Хорошо было бы, если бы Россия стала частью Европы, как мы этого хотели после событий 1989 года (бархатные революции в Восточной Европе, которые привели к падению коммунизма. — Прим.).— Чем все-таки закончилось расследование пропажи документов чешской контрразведки о взрывах в 2014 году военных складов в Врбетице, в которых обвиняли российские спецслужбы? Вы тогда, комментируя это происшествие, сказали, что уничтожение документов играет на руку американским интересам. Почему вы так считаете?— Я, конечно же, не верю в участие в этих взрывах спецслужб России. Думаю, что такими обвинениями aмериканцы хотели разжечь ненависть в нашей стране к России. Полагаю, что причина всего этого в том, что просто хотели замести следы торговли оружием и, скажем так, разного рода «приключений» чешских компаний, работающих по заказу американцев.С помощью этого случая тогда разрушили все отношения с Россией, включая такую нужную и практичную вещь, как торговля. Не сомневаюсь, уже тогда готовилась почва для будущего конфликта на Украине.— Почему Чехия безоговорочно поддерживает Украину в военном конфликте с Россией?— Потому что Чехия находится под большим прессом США и глобалистов. Чехия участвует во всем этом, потому что очень много людей в правительстве находятся в зависимости от американцев.— У чехов еще сохранилась обида на русских за подавление Пражской весны в августе 1968 года?— Да, сохранилась, к сожалению. Американцы через своих людей в стране поддерживают у чехов ненависть к России.После 1989 года все бы про всё забыли. Между нашими странами было бы все хорошо. Но США не хотят этого, поэтому постоянно делается акцент на том, что русские подавили Пражскую весну. Они хотят, чтобы мы — чехи и русские — были врагами.

https://ukraina.ru/20230825/1048912798.html

https://ukraina.ru/20230412/1045216092.html

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2023

Александр Чаленко

Александр Чаленко

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Чаленко

станислав новотный, чехия, интервью, зарубежье, сша, россия