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СБУ обвинила Пасечника в организации "незаконных" выборов в ЛНР

СБУ обвинила Пасечника в организации "незаконных" выборов в ЛНР - 17.10.2023 Украина.ру

СБУ обвинила Пасечника в организации "незаконных" выборов в ЛНР

Киев обвиняет Пасечника в том, что законы и указы, которые он подписывал будучи главой ЛНР, привели к проведению выборов в соответствии с законодательством РФ в сентябре 2023 года

2023-10-17T17:48

2023-10-17T17:48

2023-10-17T17:48

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Служба безопасности Украины (СБУ) собрала "новые доказательства преступлений" главы Луганской Народной Республики Леонида Пасечника против национальной безопасности Украины. Об этом 17 октября сообщило так называемое "третье управление СБУ в Луганской и Донецкой областях" на своей странице в соцсетях.На этот раз СБУ подозревает Пасечника в "организации незаконных выборов на временно оккупированной территории"."В январе-мае 2023 года он подписал ряд так называемых "законов" и "указов" по организации и проведению в "ЛНР" выборов в так называемых "народного совета" и представительных органов "муниципальных образований"", - отмечается в сообщении.На основании этих правовых актов, которые в СБУ называют "юридически ничтожными", в ЛНР был организован процесс подготовки к выборам. В итоге выборы главы Республики были проведены в сентябре 2023 года, в соответствии с законодательством Российской Федерации, отмечает украинское ведомство.В 2018 году в ЛНР состоялись выборы главы, которые выиграл Леонид Пасечник, набрав 68,3 % голосов избирателей. В феврале 2022 года Пасечник подписал со стороны ЛНР договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с Россией. В сентябре 2022 года в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях состоялись референдумы о вхождении регионов в состав России. В октябре 2022 года президент России Владимир Путин подписал законы об их включении в состав РФ.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сбу, леонид пасечник, подозрение, лнр, выборы