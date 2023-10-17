СБУ обвинила Пасечника в организации "незаконных" выборов в ЛНР - 17.10.2023 Украина.ру
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СБУ обвинила Пасечника в организации "незаконных" выборов в ЛНР
СБУ обвинила Пасечника в организации "незаконных" выборов в ЛНР - 17.10.2023 Украина.ру
СБУ обвинила Пасечника в организации "незаконных" выборов в ЛНР
Киев обвиняет Пасечника в том, что законы и указы, которые он подписывал будучи главой ЛНР, привели к проведению выборов в соответствии с законодательством РФ в сентябре 2023 года
2023-10-17T17:48
2023-10-17T17:48
новости
сбу
леонид пасечник
подозрение
лнр
выборы
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Служба безопасности Украины (СБУ) собрала "новые доказательства преступлений" главы Луганской Народной Республики Леонида Пасечника против национальной безопасности Украины. Об этом 17 октября сообщило так называемое "третье управление СБУ в Луганской и Донецкой областях" на своей странице в соцсетях.На этот раз СБУ подозревает Пасечника в "организации незаконных выборов на временно оккупированной территории"."В январе-мае 2023 года он подписал ряд так называемых "законов" и "указов" по организации и проведению в "ЛНР" выборов в так называемых "народного совета" и представительных органов "муниципальных образований"", - отмечается в сообщении.На основании этих правовых актов, которые в СБУ называют "юридически ничтожными", в ЛНР был организован процесс подготовки к выборам. В итоге выборы главы Республики были проведены в сентябре 2023 года, в соответствии с законодательством Российской Федерации, отмечает украинское ведомство.В 2018 году в ЛНР состоялись выборы главы, которые выиграл Леонид Пасечник, набрав 68,3 % голосов избирателей. В феврале 2022 года Пасечник подписал со стороны ЛНР договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с Россией. В сентябре 2022 года в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях состоялись референдумы о вхождении регионов в состав России. В октябре 2022 года президент России Владимир Путин подписал законы об их включении в состав РФ.
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Новости
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новости, сбу, леонид пасечник, подозрение, лнр, выборы
Новости, СБУ, Леонид Пасечник, подозрение, ЛНР, выборы

СБУ обвинила Пасечника в организации "незаконных" выборов в ЛНР

17:48 17.10.2023
 
© пресс-служба ЛНРЛеонид Пасечник
Леонид Пасечник
© пресс-служба ЛНР
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Киев обвиняет Пасечника в том, что законы и указы, которые он подписывал будучи главой ЛНР, привели к проведению выборов в соответствии с законодательством РФ в сентябре 2023 года
Служба безопасности Украины (СБУ) собрала "новые доказательства преступлений" главы Луганской Народной Республики Леонида Пасечника против национальной безопасности Украины. Об этом 17 октября сообщило так называемое "третье управление СБУ в Луганской и Донецкой областях" на своей странице в соцсетях.
На этот раз СБУ подозревает Пасечника в "организации незаконных выборов на временно оккупированной территории".
"В январе-мае 2023 года он подписал ряд так называемых "законов" и "указов" по организации и проведению в "ЛНР" выборов в так называемых "народного совета" и представительных органов "муниципальных образований"", - отмечается в сообщении.
На основании этих правовых актов, которые в СБУ называют "юридически ничтожными", в ЛНР был организован процесс подготовки к выборам. В итоге выборы главы Республики были проведены в сентябре 2023 года, в соответствии с законодательством Российской Федерации, отмечает украинское ведомство.
В 2018 году в ЛНР состоялись выборы главы, которые выиграл Леонид Пасечник, набрав 68,3 % голосов избирателей. В феврале 2022 года Пасечник подписал со стороны ЛНР договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с Россией.
В сентябре 2022 года в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях состоялись референдумы о вхождении регионов в состав России. В октябре 2022 года президент России Владимир Путин подписал законы об их включении в состав РФ.
 
НовостиСБУЛеонид ПасечникподозрениеЛНРвыборы
 
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