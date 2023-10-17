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Умеров разрешил списывать битую технику ВСУ без расследований

Умеров разрешил списывать битую технику ВСУ без расследований - 17.10.2023 Украина.ру

Умеров разрешил списывать битую технику ВСУ без расследований

Командирам рот, бригад или батальонов ВСУ разрешили разбирать технику на запчасти. Об этом сообщили 17 октября телеграм-канале Минобороны Украины

2023-10-17T17:38

2023-10-17T17:38

2023-10-17T17:38

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Глава Минобороны Украины Рустем Умеров подписал указ об ускорении списания утраченного в боевых действиях имущества и техники. В пресс-службе Минобороны страны объяснили эту меру "борьбой с бюрократией".Раньше на списание имущества приходилось оформлять по 16 – 38 различных документов в зависимости от вида техники. На все это уходило порядка полугода. Кроме этого, по каждому уничтоженному, например, танку на Украине должны были проводить расследование. Теперь, благодаря Умерову, военнослужащим ВСУ поверят на слово. В Минобороны уточнили, что командирам рот, батальонов или бригад разрешили списывать технику стоимостью до 1,5 млн гривен. Кроме этого, они смогут разбирать ее на запчасти или изготавливать из нее оружие в кустарных условиях. В частности, речь идет о дронах-камикадзе и ударных беспилотниках. Государственное бюро расследований Украины (ГБР) 10 октября предъявило обвинения бывшему заместителю министра обороны страны и руководителю одного из департаментов ведомства по поводу закупок некачественного обмундирования.

https://ukraina.ru/20231017/1050271886.html

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