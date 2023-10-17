https://ukraina.ru/20231017/1050267435.html
Глава облсовета Львова предложил горожанам звонить погибшим ВСУшникам
Глава облсовета Львова предложил горожанам звонить погибшим ВСУшникам - 17.10.2023 Украина.ру
Глава облсовета Львова предложил горожанам звонить погибшим ВСУшникам
Член украинской президентской партии "Слуга народа", и.о. председателя Львовского областного совета Юрий Холод призвал обзванивать семьи солдат ВСУ с благодарностью. Однако тем самым он продемонстрировал недостойное поведение, сообщил 17 октября в своём ТГ-канале журналист Андрей Дрозда.
2023-10-17T16:15
2023-10-17T16:15
2023-10-17T16:15
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Юрий Холод опубликовал в соцсетях видеозапись, на которой он проходит по аллее с портретами украинских военнослужащих. Он предложил горожанам найти знакомых и позвонить им, поблагодарить. Во время съемки он сам прижимает к уху мобильный телефон, будто кому-то звонит. "Проблема в том, что это портреты наших военных, пропавших без вести или оказавшихся в плену. То есть под каждым (КАЖДЫМ!) фото написано: "пропал без вести" или "в плену". То есть Юрий Холод либо не умеет читать, либо приглашает нас звонить по телефону с благодарностью пропавшим и пленным военным", - обратил внимание журналист.Дрозда заинтересовало, кому смог дозвониться сам Холод во время съёмок своего клипа. Журналист задал члену партии Зеленского вопросы: "Юра, кому ты звонил и благодарил? Может, кому-то из длинного списка уклонистов, которым ты помог бежать из страны через систему "Путь"?Тем временем на Украине обострилась проблема насильственной мобилизации. Граждане массово бегут за границу – в том числе через горы в Венгрию, через море – в Румынию. Нацполиция и СБУ регулярно перекрывают такие каналы, изобличают новые схемы уклонения от призыва и мобилизации, заводят уголовные дела, но проблема остаётся.Украина не объявляла войну России. Россия с 24.02.2022 проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, новости украины, львов, львовская область, западная украина, мобилизация, всу, военнопленные, пропавшие без вести, pr, тщеславие, слуга народа, сво
Новости, Новости Украины, Львов, Львовская область, Западная Украина, мобилизация, ВСУ, военнопленные, пропавшие без вести, pr, тщеславие, Слуга народа, СВО
Глава облсовета Львова предложил горожанам звонить погибшим ВСУшникам
Член украинской президентской партии "Слуга народа", и.о. председателя Львовского областного совета Юрий Холод призвал обзванивать семьи солдат ВСУ с благодарностью. Однако тем самым он продемонстрировал недостойное поведение, сообщил 17 октября в своём ТГ-канале журналист Андрей Дрозда.
Юрий Холод опубликовал в соцсетях видеозапись, на которой он проходит по аллее с портретами украинских военнослужащих. Он предложил горожанам найти знакомых и позвонить им, поблагодарить. Во время съемки он сам прижимает к уху мобильный телефон, будто кому-то звонит.
"Проблема в том, что это портреты наших военных, пропавших без вести или оказавшихся в плену. То есть под каждым (КАЖДЫМ!) фото написано: "пропал без вести" или "в плену". То есть Юрий Холод либо не умеет читать, либо приглашает нас звонить по телефону с благодарностью пропавшим и пленным военным", - обратил внимание журналист.
Дрозда заинтересовало, кому смог дозвониться сам Холод во время съёмок своего клипа. Журналист задал члену партии Зеленского вопросы: "Юра, кому ты звонил и благодарил? Может, кому-то из длинного списка уклонистов, которым ты помог бежать из страны через систему "Путь"?
Тем временем на Украине обострилась проблема насильственной мобилизации. Граждане массово бегут за границу – в том числе через горы в Венгрию, через море – в Румынию. Нацполиция и СБУ регулярно перекрывают такие каналы, изобличают новые схемы уклонения от призыва и мобилизации, заводят уголовные дела, но проблема остаётся.
Украина не объявляла войну России. Россия с 24.02.2022 проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины.