https://ukraina.ru/20231017/1050267435.html

Глава облсовета Львова предложил горожанам звонить погибшим ВСУшникам

Глава облсовета Львова предложил горожанам звонить погибшим ВСУшникам - 17.10.2023 Украина.ру

Глава облсовета Львова предложил горожанам звонить погибшим ВСУшникам

Член украинской президентской партии "Слуга народа", и.о. председателя Львовского областного совета Юрий Холод призвал обзванивать семьи солдат ВСУ с благодарностью. Однако тем самым он продемонстрировал недостойное поведение, сообщил 17 октября в своём ТГ-канале журналист Андрей Дрозда.

2023-10-17T16:15

2023-10-17T16:15

2023-10-17T16:15

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Юрий Холод опубликовал в соцсетях видеозапись, на которой он проходит по аллее с портретами украинских военнослужащих. Он предложил горожанам найти знакомых и позвонить им, поблагодарить. Во время съемки он сам прижимает к уху мобильный телефон, будто кому-то звонит. "Проблема в том, что это портреты наших военных, пропавших без вести или оказавшихся в плену. То есть под каждым (КАЖДЫМ!) фото написано: "пропал без вести" или "в плену". То есть Юрий Холод либо не умеет читать, либо приглашает нас звонить по телефону с благодарностью пропавшим и пленным военным", - обратил внимание журналист.Дрозда заинтересовало, кому смог дозвониться сам Холод во время съёмок своего клипа. Журналист задал члену партии Зеленского вопросы: "Юра, кому ты звонил и благодарил? Может, кому-то из длинного списка уклонистов, которым ты помог бежать из страны через систему "Путь"?Тем временем на Украине обострилась проблема насильственной мобилизации. Граждане массово бегут за границу – в том числе через горы в Венгрию, через море – в Румынию. Нацполиция и СБУ регулярно перекрывают такие каналы, изобличают новые схемы уклонения от призыва и мобилизации, заводят уголовные дела, но проблема остаётся.Украина не объявляла войну России. Россия с 24.02.2022 проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины.

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