https://ukraina.ru/20231017/1050258347.html

Орбан: СВО и санкции отразились на сотрудничестве Венгрии с Россией

Орбан: СВО и санкции отразились на сотрудничестве Венгрии с Россией - 17.10.2023 Украина.ру

Орбан: СВО и санкции отразились на сотрудничестве Венгрии с Россией

Сегодняшняя встреча лидеров Венгрии и России самая сложная. Об этом 17 октября в Пекине заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

2023-10-17T13:36

2023-10-17T13:36

2023-10-17T13:36

новости

виктор орбан

владимир путин

росатом

газпром

международные отношения

пекин

международная политика

венгрия

ес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/11/1050256774_0:456:2831:2048_1920x0_80_0_0_31c080c190dfaac75a510a4311f2b6bf.jpg

Власти Венгрии никогда не хотели противостоять России, но были настроены на расширение контактов. По мнению Орбана, официальному Будапешту это удалось. "Однако из-за военной операции и санкций наши отношения, к сожалению, очень много потерпели, и это глубоко поразило "ткань" того, что мы с вами совместно построили", - сказал Орбан.Венгрия стремится "спасти все, что можно" из двусторонних контактов, заинтересована в общении и сотрудничестве в сфере экономики. Орган отметил партнерство с "Росатомом" и "Газпромом"."Никто не любит, когда результаты его работы, достигнутые когда-то, сводятся на нет из-за таких причин, в которых он никак не виновен", - добавил Орбан.Как сообщила пресс-служба Кремля, с российской стороны в переговорах участвовали министр иностранных дел Сергей Лавров, вице-премьер Александр Новак, помощник президента Юрий Ушаков, министр экономического развития Максим Решетников, гендиректор Госкорпорации по атомной энергии "Росатом" Алексей Лихачёв и председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер.Венгрия выделяется в ЕС особым мнением по ряду чувствительных для евробюрократии вопросов. Будапешт категорически против приёма и расселения на своей территории нелегальных мигрантов, поддержки Киева оружием вместо стимулирования переговорного процесса, "мультикультурализма", антироссийских экономических санкций и др.

https://ukraina.ru/20231003/1049878102.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, виктор орбан, владимир путин, росатом, газпром, международные отношения, пекин, международная политика, венгрия, ес, антироссийские санкции, российский газ