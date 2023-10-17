Орбан: СВО и санкции отразились на сотрудничестве Венгрии с Россией - 17.10.2023 Украина.ру
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Орбан: СВО и санкции отразились на сотрудничестве Венгрии с Россией
Орбан: СВО и санкции отразились на сотрудничестве Венгрии с Россией - 17.10.2023 Украина.ру
Орбан: СВО и санкции отразились на сотрудничестве Венгрии с Россией
Сегодняшняя встреча лидеров Венгрии и России самая сложная. Об этом 17 октября в Пекине заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
2023-10-17T13:36
2023-10-17T13:36
новости
виктор орбан
владимир путин
росатом
газпром
международные отношения
пекин
международная политика
венгрия
ес
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Власти Венгрии никогда не хотели противостоять России, но были настроены на расширение контактов. По мнению Орбана, официальному Будапешту это удалось. "Однако из-за военной операции и санкций наши отношения, к сожалению, очень много потерпели, и это глубоко поразило "ткань" того, что мы с вами совместно построили", - сказал Орбан.Венгрия стремится "спасти все, что можно" из двусторонних контактов, заинтересована в общении и сотрудничестве в сфере экономики. Орган отметил партнерство с "Росатомом" и "Газпромом"."Никто не любит, когда результаты его работы, достигнутые когда-то, сводятся на нет из-за таких причин, в которых он никак не виновен", - добавил Орбан.Как сообщила пресс-служба Кремля, с российской стороны в переговорах участвовали министр иностранных дел Сергей Лавров, вице-премьер Александр Новак, помощник президента Юрий Ушаков, министр экономического развития Максим Решетников, гендиректор Госкорпорации по атомной энергии "Росатом" Алексей Лихачёв и председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер.Венгрия выделяется в ЕС особым мнением по ряду чувствительных для евробюрократии вопросов. Будапешт категорически против приёма и расселения на своей территории нелегальных мигрантов, поддержки Киева оружием вместо стимулирования переговорного процесса, "мультикультурализма", антироссийских экономических санкций и др.
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новости, виктор орбан, владимир путин, росатом, газпром, международные отношения, пекин, международная политика, венгрия, ес, антироссийские санкции, российский газ
Новости, Виктор Орбан, Владимир Путин, Росатом, Газпром, международные отношения, Пекин, Международная политика, Венгрия, ЕС, антироссийские санкции, российский газ

Орбан: СВО и санкции отразились на сотрудничестве Венгрии с Россией

13:36 17.10.2023
 
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© РИА Новости . Григорий Сысоев
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Читать в
Сегодняшняя встреча лидеров Венгрии и России самая сложная. Об этом 17 октября в Пекине заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
Власти Венгрии никогда не хотели противостоять России, но были настроены на расширение контактов. По мнению Орбана, официальному Будапешту это удалось.
"Однако из-за военной операции и санкций наши отношения, к сожалению, очень много потерпели, и это глубоко поразило "ткань" того, что мы с вами совместно построили", - сказал Орбан.
Венгрия стремится "спасти все, что можно" из двусторонних контактов, заинтересована в общении и сотрудничестве в сфере экономики. Орган отметил партнерство с "Росатомом" и "Газпромом".
"Никто не любит, когда результаты его работы, достигнутые когда-то, сводятся на нет из-за таких причин, в которых он никак не виновен", - добавил Орбан.
Как сообщила пресс-служба Кремля, с российской стороны в переговорах участвовали министр иностранных дел Сергей Лавров, вице-премьер Александр Новак, помощник президента Юрий Ушаков, министр экономического развития Максим Решетников, гендиректор Госкорпорации по атомной энергии "Росатом" Алексей Лихачёв и председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер.
Венгрия выделяется в ЕС особым мнением по ряду чувствительных для евробюрократии вопросов. Будапешт категорически против приёма и расселения на своей территории нелегальных мигрантов, поддержки Киева оружием вместо стимулирования переговорного процесса, "мультикультурализма", антироссийских экономических санкций и др.
Открытие генерального консульства Венгрии в Казани - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
3 октября, 17:37
Сийярто о поучениях из Брюсселя: Это смешно по двум причинамВенгрия не нуждается в поучениях из Брюсселя или других столиц ЕС, отстаивая свои национальные интересы – в том числе и по вопросу СВО на Украине. Об этом 2 октября в интервью газете передает Magyar Nemzet рассказал глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
 
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